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DirectX 12 destekli Unreal Engine 4 ile hazırlanan demo indirmeye sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,4b
1
14
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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DirectX 12 destekli Unreal Engine 4 ile hazırlanan demo indirmeye sunuldu

Windows 10 işletim sistemi ile birlikte grafik dünyasına adımını atan DirectX 12 standardı için grafik kartlarının uyumluluk çalışmaları sürüyor. Şimdiden pek çok oyun DirectX 12 için sıraya girmişken halen standardı gerçek manada tecrübe etmek son kullanıcı için pek mümkün değil. 

Bunu göz önüne alan Unreal Engine 4 proje yöneticisi ve performans testleri sorumlusu CryZENx, DirectX 12 desteğinde Unreal Engine 4 motoru ile geliştirdiği basit bir demo hazırladı.

Windows 10 işletim sisteminin en devrimsel parçası olarak görülen DirectX 12 standardı, grafik tabanlı işlemlerde daha fazla görsel performans sunmayı amaçlıyor. DirectX 12 standardı ile kare oranı gibi önemli değerler artıyor. 

1GB büyüklüğünde olan demo 4.8GHz saat hızında çalışan Intel i7-4790K işlemci, 32GB DDR3 2400 4 kanallı RAM, 1366MHz çekirdek hızı, 4100MHz bellek hızı olan EVGA Nvidia GTX 980 Ti ekran kartı üzerinde çalıştırılmış.

Videoda demonun elde ettiği kare/saniye değerleri sağ üst kısımda görülebiliyor. CryZENx, demonun DirectX 12 standardı ile 60 kare/saniye oranına çıkabildiğini, ancak DirectX 11 sözkonusu olduğunda aynı donanımla 42 kare/saniye seviyesinde kaldığını belirtiyor. 

Demo bir erken sürüm olduğu için bazı kullanıcıların sisteminde çalışmadığı not düşülüyor. Demoyu deneyenlerin bir kısmı kare oranlarındaki gelişmeyi işaret ederken, bir kısmı ise gelişmelerden çok da tatmin olmamış. CryZENx daha önce Unreal Engine 4 ile Super Mario, Legend of Zelda, Donkey Kong tabanlı demolar hazırlamış ve ilgi toplamıştı.



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ta4chu 4 yıl en beğenilen
'' 1GB büyüklüğünde olan demo 4.8GHz saat hızında çalışan Intel i7-4790K işlemci, 32GB DDR3 2400 4 kanallı RAM, 1366MHz çekirdek hızı, 4100MHz bellek hızı olan EVGA Nvidia GTX 980 Ti ekran kartı üzerinde çalıştırılmış. '' Demonun gösterildiği böyle bir sistemde Dx 11 olsa ne olur Dx 12 olsa ne olur. Benim için mühim olan Orta sınıf sistemi olanların Dx 12 ile oyunlarını daha rahat oynamaları. Bunu sağlıyorsa Başımız üstünde yeri var.
''1GB büyüklüğünde olan demo 4.8GHz saat hızında çalışan Intel i7-4790K işlemci, 32GB DDR3 2400 4 kanallı RAM, 1366MHz çekirdek hızı, 4100MHz bellek hızı ol...
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ardicli2000 4 yıl
Her yeni Dx çıktığında performans artacak deniyor. Belki cidden bu yönde gelişmeler ortaya konuyor. Ancak, her yeni Dx ile detay ve kaplamalara daha fazla ağırlık veriliyor. Hal böyle olunca işlem yükü yine artıyor ve istenilen artış sergilenmiyor.
Crysis 3 gibi grafikleri tatmin edici bir oyun yine Dx için aynı kalitede geliştirilsin ve bu sefer kare/sn oranları iki katına çıksın ondan sonra derim ki "evet dx12 performansa katkı sundu". Yoksa fazla kaplama yap görüntü güzelleşsin tamam ama performans yine aynı. Bu bana mantıklı gelmiyor.
Her yeni Dx çıktığında performans artacak deniyor. Belki cidden bu yönde gelişmeler ortaya konuyor. Ancak, her yeni Dx ile detay ve kaplamalara daha fazla ağırl...
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mementopolis 4 yıl
Demo sanki eskimis :D . Pc'de eskisinde bolca blur vardi.
konsol demosuda matt gözüküyordu :) . bir tuhaf geldi :D .
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orithyia 3 yıl
woow directx12
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black_flood 4 yıl
zumber4428
Directx 11 daha iyi geldi benim kartda, directx 12 açtığımda FPS düşüşleri çok olmaya başladı yani bir anda 60 dan 30 a düşüyor.DX 11de minimum 45 alıyorsam DX 12 de minimum 25 gördüm ve DX 11 daha stabil geldi.Ekran kartım r9 270x fx 6300 işlemci.

dx 12 için daha zaman var zaten bariz belli durum kıytırık LOL bile deli gibi kasıyordu hd7850 kartta son çıkan güncellemelerden sonra kasma gitti ama kalitesi halen düşük anlık takılmalar var ilerleyen güncellemeler ile düzelecektir ve elimizdeki hiç bir kartın donanımsal olarak dx 12 desteği olmadığını unutmamak lazım yazılımsal güçlendirme ve bios güncellemesi ile ancak bu kadar. nvidianın titan kartı bile olsa vız gelir tırs gider optimizasyon tam oturmadıkça sürücülerdeki.
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*GameOver* 4 yıl
dx 12 w8'e gelirmi w10dan hiç memnun kalmadım
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ardicli2000 4 yıl
Her yeni Dx çıktığında performans artacak deniyor. Belki cidden bu yönde gelişmeler ortaya konuyor. Ancak, her yeni Dx ile detay ve kaplamalara daha fazla ağırlık veriliyor. Hal böyle olunca işlem yükü yine artıyor ve istenilen artış sergilenmiyor.
Crysis 3 gibi grafikleri tatmin edici bir oyun yine Dx için aynı kalitede geliştirilsin ve bu sefer kare/sn oranları iki katına çıksın ondan sonra derim ki "evet dx12 performansa katkı sundu". Yoksa fazla kaplama yap görüntü güzelleşsin tamam ama performans yine aynı. Bu bana mantıklı gelmiyor.
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ploff 4 yıl
Islemcı I7 3.2ghz - 16gb ram - gtx770 4gb oc. sıstemde
Genelde 70fps ustu.. Karakter (yaratık artık herneyse..) yakın cekıme gırdıgınde anlık 37fps ye kadar dustu.. Fps dusmelerı sadece karakterın yakın detaylarında yasandı.. Bunun dısında parcalanma, cok sayıda parcacıkların dagılması gıbı, ıslemcıyı yoran yerlerde herhangı bır fps dususu yasanmadı.. Demoyu begenmeyen, sonuk kaldı dıyen arkadaslar bu oyun degıl... Unreal 4 motoru ve Dırect x12 demosu.. Ne beklıyordunuz kı?
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ta4chu 4 yıl en beğenilen
'' 1GB büyüklüğünde olan demo 4.8GHz saat hızında çalışan Intel i7-4790K işlemci, 32GB DDR3 2400 4 kanallı RAM, 1366MHz çekirdek hızı, 4100MHz bellek hızı olan EVGA Nvidia GTX 980 Ti ekran kartı üzerinde çalıştırılmış. '' Demonun gösterildiği böyle bir sistemde Dx 11 olsa ne olur Dx 12 olsa ne olur. Benim için mühim olan Orta sınıf sistemi olanların Dx 12 ile oyunlarını daha rahat oynamaları. Bunu sağlıyorsa Başımız üstünde yeri var.
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Batuist 4 yıl
DX12 görsellikten çok performans konusuna odaklanan bir API.. ona göre değerlendirmek ve görsel olarak bir önceki APIya göre fazla birşey beklememek gerekir. Bunu yıl oldu dile getiriyor microsoft...
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apodur 4 yıl
halen hd4770 kullnıcısıyım dx12 gelmiş neyime
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fthkn 4 yıl
Demo Dx12 için fazlasıyla sönük. Başlangıç iyi ama devamı çok sönük.
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alito 4 yıl
Demoyu denedim ancak değerler çok tutarsız, FPS yerinde durmuyor. bazen 35, bazende 60 ve üstüne çıkıyor. Sanırım demo DX12 için daha tam olgunlaşmamış, o yüzden olabilir.
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Xit 4 yıl
Buda downgrade yemiş...
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mehmet4428 4 yıl
Directx 11 daha iyi geldi benim kartda, directx 12 açtığımda FPS düşüşleri çok olmaya başladı yani bir anda 60 dan 30 a düşüyor.
DX 11'de minimum 45 alıyorsam DX 12 de minimum 25 gördüm ve DX 11 daha stabil geldi.
Ekran kartım r9 270x fx 6300 işlemci.
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