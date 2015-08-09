DirectX 12 destekli Unreal Engine 4 ile hazırlanan demo indirmeye sunuldu

Windows 10 işletim sistemi ile birlikte grafik dünyasına adımını atan DirectX 12 standardı için grafik kartlarının uyumluluk çalışmaları sürüyor. Şimdiden pek çok oyun DirectX 12 için sıraya girmişken halen standardı gerçek manada tecrübe etmek son kullanıcı için pek mümkün değil.





Bunu göz önüne alan Unreal Engine 4 proje yöneticisi ve performans testleri sorumlusu CryZENx, DirectX 12 desteğinde Unreal Engine 4 motoru ile geliştirdiği basit bir demo hazırladı.





Windows 10 işletim sisteminin en devrimsel parçası olarak görülen DirectX 12 standardı, grafik tabanlı işlemlerde daha fazla görsel performans sunmayı amaçlıyor. DirectX 12 standardı ile kare oranı gibi önemli değerler artıyor.





1GB büyüklüğünde olan demo 4.8GHz saat hızında çalışan Intel i7-4790K işlemci, 32GB DDR3 2400 4 kanallı RAM, 1366MHz çekirdek hızı, 4100MHz bellek hızı olan EVGA Nvidia GTX 980 Ti ekran kartı üzerinde çalıştırılmış.





Videoda demonun elde ettiği kare/saniye değerleri sağ üst kısımda görülebiliyor. CryZENx, demonun DirectX 12 standardı ile 60 kare/saniye oranına çıkabildiğini, ancak DirectX 11 sözkonusu olduğunda aynı donanımla 42 kare/saniye seviyesinde kaldığını belirtiyor.





Demo bir erken sürüm olduğu için bazı kullanıcıların sisteminde çalışmadığı not düşülüyor. Demoyu deneyenlerin bir kısmı kare oranlarındaki gelişmeyi işaret ederken, bir kısmı ise gelişmelerden çok da tatmin olmamış. CryZENx daha önce Unreal Engine 4 ile Super Mario, Legend of Zelda, Donkey Kong tabanlı demolar hazırlamış ve ilgi toplamıştı.







