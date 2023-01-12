CS:GO kaç GB? İşte Counter Strike sistem gereksinimleri (2023)

Valve tarafından geliştirilen CS:GO, günümüzün en popüler birinci şahıs nişancı oyunları arasında yer alıyor. 2012'de bilgisayarlar için çıkış yapan Counter Strike Global Offensive, çıktığı günden bu yana oyunseverlerin gözde bilgisayar oyunlarından. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar CS:GO kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin CS:GO sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

CS:GO sistem gereksinimleri (PC) 📋 Tam Boyutta Gör CS:GO, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri 🔽 Minimum sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: 256 MB veya daha yüksek belleğe sahip bir ekran kartı

256 MB veya daha yüksek belleğe sahip bir ekran kartı RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750

Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 Depolama: 15 GB

15 GB İşletim sistemi: Windows XP ve üzeri

Windows XP ve üzeri DirectX sürümü: DirectX 9 ve üzeri CS:GO kaç GB depolama alanı ve RAM istiyor 💿 CS:GO, bilgisayar diskinde 15 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Counter Strike Global Offensive'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 2 GB.

LoL sistem gereksinimleri 2 sa. önce eklendi

CS:GO nasıl bir oyun 🔫 Tam Boyutta Gör Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) bir first-person shooter (FPS) oyunudur. Oyuncular, terörist veya polis takımlarından birine katılarak, birbirleriyle çeşitli haritalarda çatışırlar. Oyunun amacı, rakip takımı yok etmek veya bir görevi tamamlamaktır. Örneğin, teröristlerin amacı, bir bombayı belirli bir bölgede patlatmakken, polislerin amacı ise bu bombayı etkisiz hale getirmektir. CS:GO, çok oyunculu modları ve birçok e-spor turnuvası ile popülerdir. Oyuncular, oyun süresince kazandıkları para ile silah ve ekipmanlarını satın alabilirler.

CS:GO Künye 🎯 Tür Aksiyon Geliştirici Valve Çıkış Tarihi 21 Ağustos 2012 Çok Oyunculu ✅ Türkçe Dil Desteği ✅ Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,8) Platform Windows ve Mac bilgisayarlar Fiyat Ücretsiz

CS:GO indir bağlantısını ziyaret ederek, Mac ve Windows PC'nize oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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