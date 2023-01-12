CS:GO kaç GB? İşte Counter Strike sistem gereksinimleri (2023)

- CS:GO sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- CS:GO kaç GB depolama alanı ve RAM istiyor 💿
- CS:GO nasıl bir oyun 🔫
- CS:GO Künye 🎯
- Yorumlar
Valve tarafından geliştirilen CS:GO, günümüzün en popüler birinci şahıs nişancı oyunları arasında yer alıyor. 2012'de bilgisayarlar için çıkış yapan Counter Strike Global Offensive, çıktığı günden bu yana oyunseverlerin gözde bilgisayar oyunlarından. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar CS:GO kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin CS:GO sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
CS:GO sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: 256 MB veya daha yüksek belleğe sahip bir ekran kartı
- RAM: 2 GB
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750
- Depolama: 15 GB
- İşletim sistemi: Windows XP ve üzeri
- DirectX sürümü: DirectX 9 ve üzeri
CS:GO kaç GB depolama alanı ve RAM istiyor 💿
CS:GO, bilgisayar diskinde 15 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Counter Strike Global Offensive'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 2 GB.
CS:GO nasıl bir oyun 🔫
Örneğin, teröristlerin amacı, bir bombayı belirli bir bölgede patlatmakken, polislerin amacı ise bu bombayı etkisiz hale getirmektir. CS:GO, çok oyunculu modları ve birçok e-spor turnuvası ile popülerdir. Oyuncular, oyun süresince kazandıkları para ile silah ve ekipmanlarını satın alabilirler.
|Tür
|Aksiyon
|Geliştirici
|Valve
|Çıkış Tarihi
|21 Ağustos 2012
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|✅
|Puan
|⭐⭐⭐⭐⭐ (4,8)
|Platform
|Windows ve Mac bilgisayarlar
|Fiyat
|Ücretsiz
CS:GO indir bağlantısını ziyaret ederek, Mac ve Windows PC'nize oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..