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    CS:GO kaç GB? İşte Counter Strike sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım CS:GO kaldırır mı diyenler için CS:GO sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta Counter Strike oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
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    Valve tarafından geliştirilen CS:GO, günümüzün en popüler birinci şahıs nişancı oyunları arasında yer alıyor. 2012'de bilgisayarlar için çıkış yapan Counter Strike Global Offensive, çıktığı günden bu yana oyunseverlerin gözde bilgisayar oyunlarından. Haliyle oyunseverler de "Hangi bilgisayarlar CS:GO kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin CS:GO sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    CS:GO sistem gereksinimleri (PC) 📋

    Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    CS:GO, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: 256 MB veya daha yüksek belleğe sahip bir ekran kartı
    • RAM: 2 GB
    • İşlemci:  Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750
    • Depolama: 15 GB
    • İşletim sistemi: Windows XP ve üzeri
    • DirectX sürümü: DirectX 9 ve üzeri

    CS:GO kaç GB depolama alanı ve RAM istiyor 💿

    CS:GO, bilgisayar diskinde 15 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Counter Strike Global Offensive'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 2 GB.

    CS:GO nasıl bir oyun 🔫

    cs go oyunu Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) bir first-person shooter (FPS) oyunudur. Oyuncular, terörist veya polis takımlarından birine katılarak, birbirleriyle çeşitli haritalarda çatışırlar. Oyunun amacı, rakip takımı yok etmek veya bir görevi tamamlamaktır.

    Örneğin, teröristlerin amacı, bir bombayı belirli bir bölgede patlatmakken, polislerin amacı ise bu bombayı etkisiz hale getirmektir. CS:GO, çok oyunculu modları ve birçok e-spor turnuvası ile popülerdir. Oyuncular, oyun süresince kazandıkları para ile silah ve ekipmanlarını satın alabilirler.

    CS:GO Künye 🎯
    Tür Aksiyon
    Geliştirici Valve
    Çıkış Tarihi 21 Ağustos 2012
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,8)
    Platform Windows ve Mac bilgisayarlar
    Fiyat Ücretsiz

    CS:GO indir bağlantısını ziyaret ederek, Mac ve Windows PC'nize oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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