Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix oyun konusunda geri adım atmaya devam ediyor; Bir stüdyo daha kapandı

    Oyun konusundaki stratejisini değiştiren Netflix, kendi bünyesindeki stüdyoları kapatmaya devam ediyor. Bu kapatma kararlarından Squid Game oyununu yapan stüdyo da nasibini aldı.

    Netflix oyun konusunda geri adım atmaya devam ediyor; Bir stüdyo daha kapandı Tam Boyutta Gör
    Oyun alanında iddialı hâle gelmeyi hedefleyen, hatta bu amaç doğrultusunda önemli yatırımlar da yapan Netflix, son dönemde ise bu alanda geri adım atmaya başlamış durumda. Şirket bir yandan oyun alanına yatırım yapmaya devam edeceği konusunda ısrar ederken, diğer yandan kendi stüdyolarını bir bir kapatıyor. Nitekim bu hafta bir stüdyo daha kapatıldı.

    Netflix'in oyun yatırımlarını kısıtlamasından nasibini alan son stüdyo Boss Fight oldu. Boss Fight CEO'su David Rippy, stüdyonun kapatıldığını LinkedIn sayfası üzerinden duyurdu. Oysa stüdyonun geliştirdiği Squid Game: Unleashed, Netflix'in bugüne kadar çıkardığı en popüler oyunlar arasında yer alıyordu.

    Netflix son dönemde birden fazla stüdyoyu kapatmış olsa da oyun alanından tam olarak vazgeçmesi bekleniyor. Şirket, kendi bünyesinde yer almayan stüdyolarla iş birliği yaparak ya da daha düşük bütçeli yapımlara yönelerek kullanıcılarına yeni oyunlar sunmaya devam edebilir. Ancak bir dönem denenen kendi stüdyolarını kurup dikkat çekici oyunlar geliştirme planı büyük ölçüde rafa kalkmış gibi görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    K
    koçari 39 dakika önce

    ...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nur tuğba aktay boşandı balkonda çamaşır makinesi olur mu beylikdüzü cumhuriyet mahallesi nasıl bir yer internetten telefon alınır mı trafik cezası fotoğraf görüntüleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum