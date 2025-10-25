Netflix oyun konusunda geri adım atmaya devam ediyor; Bir stüdyo daha kapandı

Netflix'in oyun yatırımlarını kısıtlamasından nasibini alan son stüdyo Boss Fight oldu. Boss Fight CEO'su David Rippy, stüdyonun kapatıldığını LinkedIn sayfası üzerinden duyurdu. Oysa stüdyonun geliştirdiği Squid Game: Unleashed, Netflix'in bugüne kadar çıkardığı en popüler oyunlar arasında yer alıyordu.
Netflix son dönemde birden fazla stüdyoyu kapatmış olsa da oyun alanından tam olarak vazgeçmesi bekleniyor. Şirket, kendi bünyesinde yer almayan stüdyolarla iş birliği yaparak ya da daha düşük bütçeli yapımlara yönelerek kullanıcılarına yeni oyunlar sunmaya devam edebilir. Ancak bir dönem denenen kendi stüdyolarını kurup dikkat çekici oyunlar geliştirme planı büyük ölçüde rafa kalkmış gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
