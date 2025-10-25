Netflix oyun konusunda geri adım atmaya devam ediyor; Bir stüdyo daha kapandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun alanında iddialı hâle gelmeyi hedefleyen, hatta bu amaç doğrultusunda önemli yatırımlar da yapan Netflix, son dönemde ise bu alanda geri adım atmaya başlamış durumda. Şirket bir yandan oyun alanına yatırım yapmaya devam edeceği konusunda ısrar ederken, diğer yandan kendi stüdyolarını bir bir kapatıyor. Nitekim bu hafta bir stüdyo daha kapatıldı.

Netflix'in oyun yatırımlarını kısıtlamasından nasibini alan son stüdyo Boss Fight oldu. Boss Fight CEO'su David Rippy, stüdyonun kapatıldığını LinkedIn sayfası üzerinden duyurdu. Oysa stüdyonun geliştirdiği Squid Game: Unleashed, Netflix'in bugüne kadar çıkardığı en popüler oyunlar arasında yer alıyordu.

Netflix son dönemde birden fazla stüdyoyu kapatmış olsa da oyun alanından tam olarak vazgeçmesi bekleniyor. Şirket, kendi bünyesinde yer almayan stüdyolarla iş birliği yaparak ya da daha düşük bütçeli yapımlara yönelerek kullanıcılarına yeni oyunlar sunmaya devam edebilir. Ancak bir dönem denenen kendi stüdyolarını kurup dikkat çekici oyunlar geliştirme planı büyük ölçüde rafa kalkmış gibi görünüyor.

