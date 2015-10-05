Disney Research'den boyama kitaplarını canlandıran uygulama

Çevrimiçi satış sitelerinden gelen bilgilere göre günümüzde en çok boyama kitapları satılıyor. Çocukların kağıt - kalem ikilisine alışmasını sağlan ve hayal gücünü zorlamasına yardımcı olan bu kitaplar, Disney Research'in en son uygulamasıyla ise geleneksel yapılarını koruyarak çok daha fazla etkileşim sunabiliyor.

Disney Research'in geliştirdiği son sistem, tabletler için geliştirilen bir uygulamaya dayanıyor. Sistem çocukların fiziksel olarak yaptıkları çizimleri tabletlerin kameraları üzerinden tarıyor ve özel bir algoritma ile üç boyutlu hale getirebiliyor. Aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz oldukça iyi çalışan ve özel yüzey takip sistemiyle hayat verilen objeyi sayfanın eğimine göre doğru şekilde oturtabilen uygulama, özellikle renkleri doğru şekilde aktarabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve mevcut statik boyama kitaplarından çok daha eğlenceli bir çözüm ortaya koyuyor.

Hazırlanan içeriklerin hareket ettirilmesine imkan tanıyan ve Disney tarafından satılacak özel boyama kitapları ile çalışacağı tahmin edilen uygulama, şimdilik geliştirilme aşamasında bulunuyor ve tüm yapabildiklerini aşağıda gözler önüne seriyor.

http://toyland.gizmodo.com/disney-has-invented-3d-coloring-books-1734309000