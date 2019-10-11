Disney’den milyar dolarlık Örümcek Adam hamlesi

Süper kahraman dünyasının en beğenilen kahramanlarından Örümcek Adam son dönemde önemli tartışmaların gündemindeydi. Marvel stüdyolarının finansal sıkıntı çektiği dönemlerde yayın haklarını Sony’ye satması bu tartışmaların kaynağıydı.

Dev teklif

Sony uzun süre kendi filmlerinde Örümcek Adam karakterini kullandı ancak Marvel kendi sinematik evrenini oluşturmaya başladığında işin rengi değişti. Özellikle hayranların da baskısıyla Marvel evreninde Örümcek Adam’ın eksikliği hissedilmeye başladı. (Bu arada filmlerden daha fazla gelir elde eden hediyelik eşya lisansı 2011 yılında Marvel’a tekrar satılmıştı.)

Bünyesindeki Marvel stüdyolarının film evrenine Örümcek Adam’ı dahil edebilmek için Disney kolları sıvadı ve Sony ile masaya oturdu. O dönem yüzde 5 hasılat payı ile Örümcek Adam karakteri Marvel evrenine dahil edildi.

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Bağımsız filmlerin milyar dolarlık hasılat barajını aşması ve diğer filmlerde de Örümcek Adam entegrasyonunun beğeni toplaması Disney’in iştahını kabarttı. Geçtiğimiz aylarda Disney; Sony ile yüzde 50 paylaşımlı bir iş birliği yapmaya çalıştı ancak Sony bunu kabul etmedi. Son olarak iki hafta önce yeni filmde hasılatın yüzde 25’ini alma ve bütçenin yüzde 25’ini karşılama şartlarıyla Disney anlaşmaya razı oldu.

Örümcek Adam’ın giderek daha büyük hasılat getiren bir seri olmaya başlaması Disney’i farklı planlara itiyor gibi. Sektörden gelen bilgilere göre Disney, Örümcek Adam karakterinin yayın haklarını yaklaşık 4-5 milyar dolar arası bir bedelle satın almayı planlıyor.

Sony geçmiş dönemde Marvel stüdyolarını ve Lucasfilm stüdyolarını 4 milyar dolar civarında bedellerle satın almıştı ancak tek bir karakter için bu denli büyük bir meblağı ortaya koyması çılgınlık olarak nitelendiriliyor. Zira en yüksek hasılatı elde eden Spider-Man: Far From Home filmine bakacak olursak; Disney’in bu filmden elde ettiği gelir 400-500 milyon dolar civarında. Örümcek Adam karakterine harcanacak olan bedelin en erken 15-20 yılda karşılanabileceği ifade ediliyor.

Diğer taraftan Disney’in yeni içerik servisi Disney+ tarafında bazı planlarının olabileceği konuşuluyor. Yayın haklarını tamamen satın alarak Sony ile sürekli bir anlaşma yapma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

Sony cephesinde ise Örümcek Adam’ın önemi çok büyük ve satılmaması gerektiği ifade ediliyor. Bununla birlikte Sony film bölümü uzun zamandır beklentilerin altında bir performans sergiliyor ve bir dönem bölümü tamamen satma planları da gündeme gelmişti. Bu bakımdan Örümcek Adam karakterinin el değiştirmesi sürpriz olmaz.