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    Disney’den milyar dolarlık Örümcek Adam hamlesi

    Sinema tarihinde bir karakter için yapılmış en büyük satın alma teklifi Disney tarafından Örümcek Adam için geliyor. Dev holding 5 milyar doları gözden çıkarmış durumda.
    19 sa.
    4,8b
    12
    13
    Diğer
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Süper kahraman dünyasının en beğenilen kahramanlarından Örümcek Adam son dönemde önemli tartışmaların gündemindeydi. Marvel stüdyolarının finansal sıkıntı çektiği dönemlerde yayın haklarını Sony’ye satması bu tartışmaların kaynağıydı.

    Dev teklif

    Sony uzun süre kendi filmlerinde Örümcek Adam karakterini kullandı ancak Marvel kendi sinematik evrenini oluşturmaya başladığında işin rengi değişti. Özellikle hayranların da baskısıyla Marvel evreninde Örümcek Adam’ın eksikliği hissedilmeye başladı. (Bu arada filmlerden daha fazla gelir elde eden hediyelik eşya lisansı 2011 yılında Marvel’a tekrar satılmıştı.)

    Bünyesindeki Marvel stüdyolarının film evrenine Örümcek Adam’ı dahil edebilmek için Disney kolları sıvadı ve Sony ile masaya oturdu. O dönem yüzde 5 hasılat payı ile Örümcek Adam karakteri Marvel evrenine dahil edildi.

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    Bağımsız filmlerin milyar dolarlık hasılat barajını aşması ve diğer filmlerde de Örümcek Adam entegrasyonunun beğeni toplaması Disney’in iştahını kabarttı. Geçtiğimiz aylarda Disney; Sony ile yüzde 50 paylaşımlı bir iş birliği yapmaya çalıştı ancak Sony bunu kabul etmedi. Son olarak iki hafta önce yeni filmde hasılatın yüzde 25’ini alma ve bütçenin yüzde 25’ini karşılama şartlarıyla Disney anlaşmaya razı oldu.

    Örümcek Adam’ın giderek daha büyük hasılat getiren bir seri olmaya başlaması Disney’i farklı planlara itiyor gibi. Sektörden gelen bilgilere göre Disney, Örümcek Adam karakterinin yayın haklarını yaklaşık 4-5 milyar dolar arası bir bedelle satın almayı planlıyor.

    Sony geçmiş dönemde Marvel stüdyolarını ve Lucasfilm stüdyolarını 4 milyar dolar civarında bedellerle satın almıştı ancak tek bir karakter için bu denli büyük bir meblağı ortaya koyması çılgınlık olarak nitelendiriliyor. Zira en yüksek hasılatı elde eden Spider-Man: Far From Home filmine bakacak olursak; Disney’in bu filmden elde ettiği gelir 400-500 milyon dolar civarında. Örümcek Adam karakterine harcanacak olan bedelin en erken 15-20 yılda karşılanabileceği ifade ediliyor.

    Diğer taraftan Disney’in yeni içerik servisi Disney+ tarafında bazı planlarının olabileceği konuşuluyor. Yayın haklarını tamamen satın alarak Sony ile sürekli bir anlaşma yapma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

    Sony cephesinde ise Örümcek Adam’ın önemi çok büyük ve satılmaması gerektiği ifade ediliyor. Bununla birlikte Sony film bölümü uzun zamandır beklentilerin altında bir performans sergiliyor ve bir dönem bölümü tamamen satma planları da gündeme gelmişti. Bu bakımdan Örümcek Adam karakterinin el değiştirmesi sürpriz olmaz.

     


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    oly1786 6 sa. en beğenilen
    işin Playsation tarafı var Sony 15 milyon civarı oyun sattı.
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    Symbianist 2 sa.
    5 milyar vereceğine gitsin Sony’i satın alsın daha iyi.
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    lterlemez 4 sa.
    Akıllı bir Sony buna "evet" demez bence. Sony, eğlence sektöründe de tutulan bir marka. Daha çok ekmeğini yiyebilir Örümcek Adam'ın.
    Yanıtla +1
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    oly1786 6 sa. en beğenilen
    işin Playsation tarafı var Sony 15 milyon civarı oyun sattı.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    -Lanaya- 3 sa. oly1786
    Oyun haklarini vermesi gerekmiyor. Disney oyun yapmiyor sonucta. Ayni Star Wars in oyun haklarinin EA da olmasi gibi.
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    The Ace of Spades 1 sa. oly1786
    Ulan oyunla ne alakası var. Burada bahsedilen Disney ve Disney'in sahip olduğu MCU.
    Oyunu EA da dağıtabilir Ubisoft da Konami de. Disney ile ne alakası var.
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    The Ace of Spades 6 sa.
    Zaten iki evrende birden olacak Spidey. Venom ile birlikte Sony'nin en büyük kozu olacak.
    MCU'da da görünmeye devam edecek.
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    WB 17 sa.
    Ne orumcek adammis
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    0MG90 17 sa.
    Çoktan anlaştılar bile DH geriden geliyor. Örümcek Adam hem Sony'nin evreninde (Venom'la birlikte) hemde MCU da filmleri olacak.
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    Koks34 5 sa. 0MG90
    venom ile carnage de mcu ya dahil olur o zaman
    Ayrıca venomun reboot olması gerekir spiderman olmadan venom venom değildir önce spiderman ile etkileşmesi lazım symbiotun
    1 Yanıt Yanıtla
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    Moueson 19 sa.
    Bencede artık Sony den alsın haklarını. Yoksa Sony seriyi mahveder.
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    deniz_sea 19 sa.
    Karaktersizler....
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