Spider-Man 4 için setten görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni Örümcek-Adam filminin çekimlerine kısa süre önce başlandı. Spider-Man: Brand New Day adını taşıyan filmin çekimlerine başlanmasıyla birlikte, setten ilk görüntüler de gelmeye başladı. Nitekim Marvel da dün bu görüntüleri bir araya toplayarak filmden yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Tom Holland'ı yeni Örümcek-Adam kostümü içinde gördüğümüz bu tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Spider-Man 4'te Hulk ve Punisher da Olacak

Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alacak. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre filmde hem Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk, hem de Jon Bernthal'ın Punisher'ı olacak.

İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

Spider-Man: Brand New Day, 24 Temmuz 2026'da vizyona girecek.

