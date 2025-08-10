Spider-Man 4 için setten görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınlandı

Spider-Man 4'te Hulk ve Punisher da Olacak
Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alacak. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre filmde hem Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk, hem de Jon Bernthal'ın Punisher'ı olacak.
İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.
Spider-Man: Brand New Day, 24 Temmuz 2026'da vizyona girecek.
