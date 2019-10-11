Samsung internet tarayıcısı yeni özellikler kazandı

Mobil uygulama dünyasında en çok indirilen tarayıcıların başında gelen Samsung yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Bu hafta Samsung internet tarayıcısının beta sürecine önemli yenilikler eklendi.

Yeni özellikler

Yeniliklerden ilki videoları tam ekran modunda veya yüzen ekran olarak kolayca izleyebileceğiniz video asistan. Diğeri ise istemsiz olarak web sayfalarına reklam gösterimleri gönderen uygulamaları izleyen ve engelleyen özellik.

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Bunun dışında sekmeleri kartlar halinde ön izlemenin yanında bir de liste olarak ön izleme özelliği eklendi. Bu özellik sekmeler hakkında tek bakışta daha fazla bilgi edinebilmenizi sağlıyor. Son olarak gizlilik modunda takip edilmenizi engelleyen bir özellik ve bulut hesabıyla daha kolay senkronizasyon da listede.



