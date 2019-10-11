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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung internet tarayıcısı yeni özellikler kazandı

    Mobil kullanıcıların ilk tercihlerinden birisi haline gelen Samsung internet tarayıcısı tecrübeyi daha da kolaylaştıracak yeniliklerle güncellenmeye hazırlanıyor.
    7 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mobil uygulama dünyasında en çok indirilen tarayıcıların başında gelen Samsung yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Bu hafta Samsung internet tarayıcısının beta sürecine önemli yenilikler eklendi.

    Yeni özellikler

    Yeniliklerden ilki videoları tam ekran modunda veya yüzen ekran olarak kolayca izleyebileceğiniz video asistan. Diğeri ise istemsiz olarak web sayfalarına reklam gösterimleri gönderen uygulamaları izleyen ve engelleyen özellik.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu"

    Bunun dışında sekmeleri kartlar halinde ön izlemenin yanında bir de liste olarak ön izleme özelliği eklendi. Bu özellik sekmeler hakkında tek bakışta daha fazla bilgi edinebilmenizi sağlıyor. Son olarak gizlilik modunda takip edilmenizi engelleyen bir özellik ve bulut hesabıyla daha kolay senkronizasyon da listede. 


     


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    Sipihrz 37 dk.
    çok yavaş tarayıcı berbat ötesi
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    Katalikitci 1 sa.
    Video indirme geri geldi mi?
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    drkengin 2 sa.
    Kiwi en iyisi
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    nikony 5 sa.
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    smart1978 7 sa.
    Chrome eklenti magazasi ile dehset otesi ucretsiz hizli bol ozellikli Kiwi Internet Tarayicisi bence daha iyi ve ustun ...
    play.google.com/...
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