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Disney'den oyunlarda taktiksel geri bildirim sağlayan sistem: AIREAL

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Disney'den oyunlarda taktiksel geri bildirim sağlayan sistem: AIREAL
Oyuncuların en büyük istekleri arasında yer alan taktiksel geri bildirim, günümüz oyun kontrol cihazları üzerinde titreşim motoru ile sağlanıyor. Bu hissiyatı arttırmak ve Kinect ya da Leap Motion gibi kontrolcüler üzerine getirmek isteyen Disney, bu doğrultuda AIREAL ismini verdiği bir sistem üzerinde çalışıyor.
Donanım ve yazılım kombinasyonu ile ortaklaşa çalışan ve Rajinder Sodhi, Ivan Poupyrev, Matthew Glisson, ve Ali Israr isimli araştırmacılar tarafından geliştirilen AIREAL sistemi, karşısına geçen kişilerin el hareketlerini derinlik kamerası üzerinden algılıyor ve dahili motoru sayesinde yolladığı hava (İçi boş halka şeklinde hava kabarcığı) ile hissiyatın oluşmasını sağlıyor. Oldukça farklı bir geri bildirim sağladığı belirtilen ve hareketli kafa yapısı sayesinde birçok farklı açıda çalışabilen sistem, tepki süresi bakımından da geri kalmıyor.
Araştırma geliştirme süreci "Disney Research" tarafından devam eden AIREAL sistemi hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/dn23907-gaming-air-gun-gives-real-feel-to-the-virtual-action.html?cmpid=RSS%7CNSNS%7C2012-GLOBAL%7Ctech#.UemgmBY1jmI Yorum Yaz
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mavizaman 6 yıl
güzelmiş.
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umut_baris 6 yıl
Teknolojinin ilerlemesi güzel ama insanları daha da robotlaştırması, hareketlerimizi kısıtlaması beni düşündürüyor açıkçası.

Deneyim için geniş ekran televizyonun dört farklı köşesine birer tane yerleştirirsek tam bir görüntü kirliliği oluşur bence. Sonuçta o panelde film de izliyoruz biz. Sök tak desen kimse uğraşmaz. Kablosuz olursa olur ancak. Bir tanesi kablolu diğer dördü o bir tanesiyle iletişim kuracak.
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