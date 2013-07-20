Disney'den oyunlarda taktiksel geri bildirim sağlayan sistem: AIREAL

Oyuncuların en büyük istekleri arasında yer alan taktiksel geri bildirim, günümüz oyun kontrol cihazları üzerinde titreşim motoru ile sağlanıyor. Bu hissiyatı arttırmak ve Kinect ya da Leap Motion gibi kontrolcüler üzerine getirmek isteyen Disney, bu doğrultuda AIREAL ismini verdiği bir sistem üzerinde çalışıyor.

Donanım ve yazılım kombinasyonu ile ortaklaşa çalışan ve Rajinder Sodhi, Ivan Poupyrev, Matthew Glisson, ve Ali Israr isimli araştırmacılar tarafından geliştirilen AIREAL sistemi, karşısına geçen kişilerin el hareketlerini derinlik kamerası üzerinden algılıyor ve dahili motoru sayesinde yolladığı hava (İçi boş halka şeklinde hava kabarcığı) ile hissiyatın oluşmasını sağlıyor. Oldukça farklı bir geri bildirim sağladığı belirtilen ve hareketli kafa yapısı sayesinde birçok farklı açıda çalışabilen sistem, tepki süresi bakımından da geri kalmıyor.

Araştırma geliştirme süreci "Disney Research" tarafından devam eden AIREAL sistemi hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/dn23907-gaming-air-gun-gives-real-feel-to-the-virtual-action.html?cmpid=RSS%7CNSNS%7C2012-GLOBAL%7Ctech#.UemgmBY1jmI