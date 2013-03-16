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DisplaySearch, Retina Ekranlı iPad Mini'yi yılın 2.yarısında bekliyor

6 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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DisplaySearch, Retina Ekranlı iPad Mini'yi yılın 2.yarısında bekliyor

Tüketiciler tarafından oldukça beğeni toplayan iPad Mini'nin 2.jenerasyonun retina ekranlı olacağına dair bir açıklama da DisplaySearch'den geldi. KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo gibi, DisplaySearch'de tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre 2.nesil retina ekranlı iPad Mini, yılın 3. veya 4.çeyreğinde raflardaki yerini alacak.

DisplaySearch adına CNET'e açıklamalarda bulunan analist Paul Semenza, 3.çeyrek itibariyle iPad Mini için yüksek çözünürlüklü panel üretimine geçilmesini beklediklerini ve panelin tıpkı 3.nesil iPad ve sonrasında kullanılan 2048x1536 piksellik çözünürlüğüyle inç başına 324 piksel yoğunluğuna sahip olacağını belirtiyor. Ancak Semenza, Apple'ın şu anki iPad Mini'nin kasasına retina ekranı yerleştirmesinin çok zor olduğunu ve 2.nesilin retina ekrandan dolayı biraz kalınlaşmasının muhtemel olduğunun altını çiziyor.

Hatırlanacağı gibi yakın zamanda internete sızan 2.nesil iPad Mini'ye ait olduğu düşünülen fotoğraflarda, kasa kalınlığının biraz arttığı görülüyordu.

DisplaySearch, Retina Ekranlı iPad Mini'yi yılın 2.yarısında bekliyor

Semenza, iPad Mini'nin retina ekranının üretimi için LG Display'in en büyük aday olduğunu belirtirken; AU Optronics, Sharp ve hali hazırda iPhone 5'in panellerinin üretimini de gerçekleştiren Japan Display'in de iPad Mini'nin retina ekranının üretimi için listedeki alternatiflerden olduğunu söyledi.


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XavierPedro 6 yıl
İpad mini aldım, bu saatten sonra beni uzun süre götürecek bir tabletim olsun; retina teferruat. :)
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Erasmus78 6 yıl
haymatloshan
Erasmus78Soc da A6X olur herhalde. Sağlam cihaz olur vesselam.
Eğer yeni nesil ipad a7 ile gelecekse yine aynı eleştirileri alacaktır.Boyutu küçülünce bu aletlerin ihtiyaç duyduğu işlem gücü mü düşüyor da işlemcisini 1 sene öncesinin modelini koyuyorsun.Ekranın boyutu pili etkiler bildiğim kadarıyla.Boyutu mini olsun,özellikleri değil.

Şu anda piyasada A6X den daha güçlü bir Soc yok. S4 pro, S600 platformu dahil...
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haymatloshan 6 yıl
Erasmus78
Soc da A6X olur herhalde. Sağlam cihaz olur vesselam.

Eğer yeni nesil ipad a7 ile gelecekse yine aynı eleştirileri alacaktır.Boyutu küçülünce bu aletlerin ihtiyaç duyduğu işlem gücü mü düşüyor da işlemcisini 1 sene öncesinin modelini koyuyorsun.Ekranın boyutu pili etkiler bildiğim kadarıyla.Boyutu mini olsun,özellikleri değil.
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ahmettuzlusu 6 yıl
Bu cihazı kesinlikle alacağım retinalı retinasız fark etmez
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enzomaresca 6 yıl
gelsin bekliyoruz ipad mini harika bir cihaz retinasız bile çok işimi görüyor retinalı olunca tam mükemmel olacak..
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sweatcan 6 yıl
Umarım lg display olmaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl sweatcan
sweatcan

Umarım lg display olmaz

Lg nin panel üretiminde ki başarısını bilmeyen birisi daha..
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sarahaten 6 yıl
bir de ipen kullansalar artık. samsung note yerine kesinlikle tercih edilen bir alet olur.
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stanco 6 yıl
ne zaman çıkacak ? nisan ayı içerisinde duyurulacak diyorlardı ama , eylül e falan sarkar mı sizce? iPad mini almak mantıklı mı şu an?
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balcis 6 yıl
bekliyoruz..
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Erasmus78 6 yıl
Soc da A6X olur herhalde.
Sağlam cihaz olur vesselam.
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itachi237 6 yıl
ipad mini çıktığında retina olmamasından belliydi zaten ilerleyen yıllarda retinalısı geleceği.
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