DisplaySearch, Retina Ekranlı iPad Mini'yi yılın 2.yarısında bekliyor

Tüketiciler tarafından oldukça beğeni toplayan iPad Mini'nin 2.jenerasyonun retina ekranlı olacağına dair bir açıklama da DisplaySearch'den geldi. KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo gibi, DisplaySearch'de tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre 2.nesil retina ekranlı iPad Mini, yılın 3. veya 4.çeyreğinde raflardaki yerini alacak.

DisplaySearch adına CNET'e açıklamalarda bulunan analist Paul Semenza, 3.çeyrek itibariyle iPad Mini için yüksek çözünürlüklü panel üretimine geçilmesini beklediklerini ve panelin tıpkı 3.nesil iPad ve sonrasında kullanılan 2048x1536 piksellik çözünürlüğüyle inç başına 324 piksel yoğunluğuna sahip olacağını belirtiyor. Ancak Semenza, Apple'ın şu anki iPad Mini'nin kasasına retina ekranı yerleştirmesinin çok zor olduğunu ve 2.nesilin retina ekrandan dolayı biraz kalınlaşmasının muhtemel olduğunun altını çiziyor.

Hatırlanacağı gibi yakın zamanda internete sızan 2.nesil iPad Mini'ye ait olduğu düşünülen fotoğraflarda, kasa kalınlığının biraz arttığı görülüyordu.

Semenza, iPad Mini'nin retina ekranının üretimi için LG Display'in en büyük aday olduğunu belirtirken; AU Optronics, Sharp ve hali hazırda iPhone 5'in panellerinin üretimini de gerçekleştiren Japan Display'in de iPad Mini'nin retina ekranının üretimi için listedeki alternatiflerden olduğunu söyledi.