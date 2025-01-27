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    Anlık Bildirim

    iOS 18.3 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yeni özellikler

    Apple, iOS 18.3 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme, bazı yeni Apple Intelligence yükseltmelerinin yanında yeni bazı özellikleri de iPhone'lara ekliyor. İşte gelen yenilikler...
    iOS 18.3 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.3 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme yalnızca Apple Intelligence yükseltmeleri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bazı yeni özellikler ve bazı sorunlara çözüm de getiriyor.

    iOS 18.3 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple, iOS 18.3'ün yanı sıra Ayarlar uygulamasından da indirilebilen iPadOS 18.3'ü de halka sundu. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi'ne giderek güncellemeyi yükleyebilirsiniz. iOS 18.3 ile gelen özelliklerin listesi şöyle:

    Kamera kontrolü ile görsel yapay zeka (Tüm iPhone 16 modelleri)

    • Bir poster veya el ilanından Takvim'e etkinlik ekleme
    • Bitkileri ve hayvanları kolayca tanımlama

    Bildirim özetleri (Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

    • Kilit Ekranından bildirim özetleri için ayarları kolayca yönetme
    • Özetlenmiş bildirimler için güncellenen stil, italik metin ve glifle diğer bildirimlerden daha iyi ayırt edilir
    • Haber ve Eğlence uygulamaları için bildirim özetleri geçici olarak kullanılamaz

    Hata düzeltmeleri

    • Hesap makinesi, eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda son matematiksel işlemi tekrarlar
    • Yazılı Siri isteği başlatıldığında klavyenin kaybolduğu bir sorunu düzeltir
    • Apple Music kapatıldıktan sonra bile şarkı bitene kadar sesin çalmaya devam ettiği bir sorunu çözer

    Apple'ın yakında iOS 18.4 için yeni bir beta yayınlaması bekleniyor. Bu sürüm, platforma çok sayıda Apple Intelligence özellikleri ve önemli diğer özellikler getireceği için tüm kullanıcılar için daha da büyük bir güncelleme olacak.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 7 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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