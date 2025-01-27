iOS 18.3 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.3 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme yalnızca Apple Intelligence yükseltmeleri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bazı yeni özellikler ve bazı sorunlara çözüm de getiriyor.

iOS 18.3 güncellemesi neler getiriyor?

Apple, iOS 18.3'ün yanı sıra Ayarlar uygulamasından da indirilebilen iPadOS 18.3'ü de halka sundu. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi'ne giderek güncellemeyi yükleyebilirsiniz. iOS 18.3 ile gelen özelliklerin listesi şöyle:

Kamera kontrolü ile görsel yapay zeka (Tüm iPhone 16 modelleri)

Bir poster veya el ilanından Takvim'e etkinlik ekleme

Bitkileri ve hayvanları kolayca tanımlama

Bildirim özetleri (Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Kilit Ekranından bildirim özetleri için ayarları kolayca yönetme

Özetlenmiş bildirimler için güncellenen stil, italik metin ve glifle diğer bildirimlerden daha iyi ayırt edilir

Haber ve Eğlence uygulamaları için bildirim özetleri geçici olarak kullanılamaz

Hata düzeltmeleri

Hesap makinesi, eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda son matematiksel işlemi tekrarlar

Yazılı Siri isteği başlatıldığında klavyenin kaybolduğu bir sorunu düzeltir

Apple Music kapatıldıktan sonra bile şarkı bitene kadar sesin çalmaya devam ettiği bir sorunu çözer

iPhone SE 4 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 9 sa. önce eklendi

Apple'ın yakında iOS 18.4 için yeni bir beta yayınlaması bekleniyor. Bu sürüm, platforma çok sayıda Apple Intelligence özellikleri ve önemli diğer özellikler getireceği için tüm kullanıcılar için daha da büyük bir güncelleme olacak.

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