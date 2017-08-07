Dizel soruşturması kapsamında Audi'nin tüm kârına el konulabilir

Münih savcıları Pazartesi günü Audi'nin dizel emisyon manipülasyonuna ilişkin soruşturmaya dahil edildiğini açıkladı. Davanın seyrine göre Alman otomotiv devine para cezası verilebileceği gibi manipüle edilmiş motorların satışından elde ettiği tüm kâra el konulabilecek.

Bavyera başkentindeki savcılar Audi yetkilileriyle ilgili soruşturma başlatırken, Volkswagen yönetim kurulunun mevcut ve eski üyelerine karşı ceza davası açtı. Uzmanlara göre yetkililer, yöneticilerin kanunları ihlal ettiğini tespit ettikleri taktirde 10 milyon avroya kadar (11.8 milyon $) para cezası verme ve bu seviyenin üzerindeki tüm kâra el koyma hakkına sahip.

Audi emisyon skandalına gittikçe bulaşıyor

Volkswagen'in 8.9 milyar avroluk ilk yarı karının neredeyse üçte birine katkıda bulunan Audi'nin ismi son aylarda dizel emisyonu soruşturmasında daha fazla geçmeye başladı. Mart ayında Münih savcıları, otomobil üreticisinin Ingolstadt'taki merkez binasına baskın yapıp A3 kompakt ve A4 sedan üretiminde görevli yaklaşık 43.000 personel hakkında arama yaptı.

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Şirket sözcüsü Oliver Scharfenberg Cumartesi günü Audi'nin girişimle ilgili bildirim aldığını ve savcılarla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Öte yandan on yıl önce yolsuzluk soruşturması sırasında benzer şekilde bir teftişe maruz kalan Siemens AG, Münih savcıları ile 600 milyon avro (706 milyon dolar) para cezası konusunda anlaşmaya varmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-05/audi-added-to-german-diesel-investigation-may-forfeit-profit