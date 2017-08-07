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Dizel soruşturması kapsamında Audi'nin tüm kârına el konulabilir

Münih savcıları, ismi giderek daha fazla dizel emsiyon skandalı ile gündeme gelmeye başlayan Audi'nin soruşturmaya dahil edildiğini duyurdu. Şirketin tüm kârlarına el konulması gündemde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Münih savcıları Pazartesi günü Audi'nin dizel emisyon manipülasyonuna ilişkin soruşturmaya dahil edildiğini açıkladı. Davanın seyrine göre Alman otomotiv devine para cezası verilebileceği gibi manipüle edilmiş motorların satışından elde ettiği tüm kâra el konulabilecek.
Bavyera başkentindeki savcılar Audi yetkilileriyle ilgili soruşturma başlatırken, Volkswagen yönetim kurulunun mevcut ve eski üyelerine karşı ceza davası açtı. Uzmanlara göre yetkililer, yöneticilerin kanunları ihlal ettiğini tespit ettikleri taktirde 10 milyon avroya kadar (11.8 milyon $) para cezası verme ve bu seviyenin üzerindeki tüm kâra el koyma hakkına sahip.

Audi emisyon skandalına gittikçe bulaşıyor

Volkswagen'in 8.9 milyar avroluk ilk yarı karının neredeyse üçte birine katkıda bulunan Audi'nin ismi son aylarda dizel emisyonu soruşturmasında daha fazla geçmeye başladı. Mart ayında Münih savcıları, otomobil üreticisinin Ingolstadt'taki merkez binasına baskın yapıp A3 kompakt ve A4 sedan üretiminde görevli yaklaşık 43.000 personel hakkında arama yaptı.
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Şirket sözcüsü Oliver Scharfenberg Cumartesi günü Audi'nin girişimle ilgili bildirim aldığını ve savcılarla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Öte yandan on yıl önce yolsuzluk soruşturması sırasında benzer şekilde bir teftişe maruz kalan Siemens AG, Münih savcıları ile 600 milyon avro (706 milyon dolar) para cezası konusunda anlaşmaya varmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-05/audi-added-to-german-diesel-investigation-may-forfeit-profit Yorum Yaz
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl en beğenilen
förönsöz tönöködür böş pörö ötmöz diyenler konuya bekleniyor...
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jimhendrix 2 yıl
3-5 tane motorda masraftan kaçıp yazılım ayağına yatacağına, adam gibi yapsan motorunu kafan rahattı.
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dr20mouse 2 yıl
Ben hep son zamanlarda audinin kalitesinin vw seviyesine düştüğünü derdim buda kanıtlanmış oldu. İnşallah Porsche de bu hale düşmeden satılır vag grubundan.
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Witcher3 2 yıl
Bmw iyice alır yürür artık
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mıknatıs20 2 yıl
Bu olayı ilk ortaya çıkaran Abd oldu ama dünya atmosferi ve uzay kirliliğinde başı Abd çekiyor malesef. İklim anlaşmalarınıda sonlandırıyorlar. Peki gerçekten Abd nin derdi çevre kirliliğine sebep olan araçlardaki bu hileli yazılımı mı açığa çıkarmaktı? Bence Abd en büyük Alman otomotiv grubunun bu açığını ortaya çıkararak Almanya yı ekonomik açıdan etki altına alıp sivrilmesini istemediği için böyle yaptı. Hatırlarsınız Trump Alman üreticilere dışarıdan getirip bu pazarda sattığınız her araç için %35 vergi vereceksiniz demiş ve bu konu Almanya ve Abd arasında gerilime dönüşmüştü. Abd Almanya dan rahatsız ve baskı altına almak istiyor.
Bu arada Almanya nın güzel ülkemize takındığı düşmanca tavırları var gerçekten ilginç.
tr.sputniknews.com/...
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-KeepCalm-7 2 yıl
Bi kartel muhabbeti dönüyor ama gerçekse tüm Alman markaları bu olayın içinde sanırım.
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mıknatıs20 2 yıl -KeepCalm-7
En azından Alman basınında çıkan haberlere göre öyle görünüyor. Toplu geri çağırmalar başlayabilir.
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PurposeLess sinan 2 yıl
Anglo sakson-töton şövalyeleri şavaşı kızışıyor.
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St Batuhan 2 yıl
Acaba alınan para ne amaçla kullanılacak, keşke elektrikli araç için teşvik kısmına ayırsalar fon oluşturup. Hatta Tesla'nın bizim ülkemize girmesi için katkı olsun ama bizimkiler dokunmasın o paraya lütfen. (Sanki bu mesajı okuyorlar ya, temenni işte :( )
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Master_Evil 2 yıl
bu iş ne kadar uzun sürdü niye bitiremiyorlar
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ykaya1983 2 yıl
En sonunda vw'yi batıracaklar anlaşılan
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MZR34 2 yıl
Avrupada ne etki görür bilmem ama şuan ülkemizde bu araçların hiç biri etkilenmiş değil.
Aksine gün geçtikçe satışlar artıyor.
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sniper23 2 yıl
Sıkıntı yok, Audi elde kalan lüks araçları bizim yetkililere kakalar.
Halk da zaten arabanın ağır fanatiği, tıpış tıpış arabalar biter.
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kurtaran_ali 2 yıl
Dizel motor Almanya'da yasaklanmadı mı zaten?
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Otomobil, dava ve
10 etiket daha audi dizel skandal soruşturma dieselgate mühih savcı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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