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    Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ tanıtıldı: 3 motor ile 670 beygir güç!

    Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yeni CLA 45 4Matic+ modelini tanıttı. Üç adet eksenel akılı elektrik motoruyla donatılan performans odaklı sedan, 670 beygir güç ve 670 km menzili ile dikkat çekiyor.

    Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yeni CLA 45 4Matic+ modelini tanıttı. Üç adet elektrik motorla donatılan performans odaklı sedan, 670 beygir güç, 3 saniyelik 0-100 km/s hızlanma ve 670 kilometreye varan WLTP menzili ile dikkat çekiyor.

    Yeni CLA 45 4Matic+, standart elektrikli CLA'nın yüksek verimlilik ve hızlı şarj özelliklerini korurken, AMG'ye özgü performans teknolojileriyle daha sportif bir karakter sunuyor.

    Üç eksenel akılı motorla 670 beygir güç

    Otomobilde, Mercedes-AMG GT ve bazı üst düzey plug-in hibrit süper otomobillerde kullanılan üç eksenel akılı (axial flux) elektrik motoru görev yapıyor. Geleneksel radyal akılı motorlara göre daha hafif ve daha kompakt olan bu motorlar, daha küçük bir alanda daha yüksek güç üretebiliyor.

    Toplamda 670 beygir güç sunan sistem sayesinde yeni CLA 45 4Matic+, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3 saniyede ulaşabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminde ön aksta 301 beygirlik tek motor, arka aksta ise iki bağımsız elektrik motoru bulunuyor.

    Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ön elektrik motoru, yüksek performanslı elektrik tahrik ünitesi (HP.EDU) içerisinde yer alıyor. Bu ünitede düz dişli şanzıman, entegre park kilidi, sıvı soğutmalı silikon karbür (SiC) invertör ve pompa kontrol sistemi bulunuyor. Sistem, ihtiyaç duyulmadığında ön motoru devreden çıkarabiliyor. Böylece uzun yol sürüşlerinde verimlilik artırılarak enerji tüketimi azalıyor.

    670 kilometreye varan menzil

    Enerjisini 94 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryadan alan model, WLTP verilerine göre sedan versiyonunda 670 km, Shooting Brake versiyonunda ise 640 km menzil sunuyor.

    Mercedes-AMG, batarya hücrelerinde grafit ile silisyum oksit karışımlı anotlar kullandığını belirtiyor. Bu sayede geleneksel grafit anotlara kıyasla enerji yoğunluğunun yaklaşık %20 artırıldığı ifade ediliyor.

    800 volt mimari ve 330 kW ultra hızlı şarj

    Yeni CLA 45 4Matic+, 800 volt elektrik mimarisini kullanıyor. Uyumlu DC hızlı şarj istasyonlarında 330 kW'a kadar şarj desteği sunan otomobil, bataryasını %10'dan %80 seviyesine yaklaşık 22 dakikada doldurabiliyor.

    Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes-AMG'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise AMGFORCE S+ adı verilen dijital sürüş deneyimi. Bu sistem, elektrikli otomobillerde bulunmayan vites değişim hissini yazılım aracılığıyla simüle ediyor. Gaz kesintileri, koltuk titreşimleri, özel gösterge grafikleri ve içten yanmalı motor sesi bir araya getirilerek geleneksel AMG modellerine benzer bir sürüş hissi oluşturuluyor.

    Performans modeli, standart CLA EV'ye göre daha büyük frenler, aktif aerodinamik parçalar, daha agresif gövde kiti ve sportif iç mekan detaylarıyla geliyor. Modelde 19 inç jantlar standart olarak sunulurken, 20 inç jantlar ise opsiyon listesinde yer alıyor.

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