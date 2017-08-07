İngiltere akıllı arabalara yeni güvenlik şartları getiriyor

Sürücülerin seyahat bilgilerine ve dijital radyoya ve haritalara koltuklarından erişmelerine olanak sağlayan akıllı otomobillerin sahip oldukları yeteneklerle sürücülerin işini kolaylaştırsa da geleneksel otomobillerin aksine siber saldırılara açık durumdalar. Bu tip otomobillerin ülkede giderek yaygınlaştığını fark eden İngiliz hükümeti, hackerların kişisel verilere erişme ve anahtarsız giriş sistemi kullanan araçların çalınma ihtimalini ortadan kaldırmak için yeni yönergeler hazırladı.





Bu yönergeler ile akıllı otomobilleri geliştiren mühendislere rehberlik etmeyi planlayan hükümet, akıllı otomobillerin siber saldırılara karşı daha güçlü teknolojilerle desteklenmesini ve tasarımının da hack tehlikesine karşı daha güvenilir hale getirilmesini istiyor. Hükümet ayrıca otonom araçlar için yeni ve daha kapsamlı bir sigorta programı oluşturmak istiyor. İngiltere, bu hamleyle birlikte uzun süredir otonom araçların yollarda olduğu ABD'de henüz bu araçlara yönelik yasal zemin oluşturulmamışken bu araçlara yönelik yasal düzenlemeleri de hazırlayıp hem üreticileri İngiltere'de çalışmalarını sürdürmeye teşvik edecek hem de tüketicilerin bu araçlara olan güvenini arttıracak.





Ülkenin Ulaştırma Bakanı Lord Callanan da yeni düzenlemeler hakkında yaptığı açıklamada, otomobillerin daha akıllı hale geldiğine ve otonom teknolojisinin seyahat alanında bir devrim yaratacağına değinirken halkın bu teknolojinin tehliklerinden de korunması gerektiğini dile getirdi. Bu korunmanın sağlanması için imalat ve tedarik zincirinde görev alan herkese tutarlı bir dizi kılavuz sağlanacağını belirten Callanan, otomobillerin üretime başlama aşamasından tasarım ve geliştirme sürecine kadar her alanda üreticilere tavsiye sunacaklarını açıkladı.

https://www.gov.uk/government/news/new-generation-of-smart-cars-will-now-be-better-protected-from-hackers