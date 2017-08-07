Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

İngiltere akıllı arabalara yeni güvenlik şartları getiriyor

İngiliz hükümeti yayınladığı bir bildiri ile internet bağlantılı akıllı otomobillerin hacklenme ihtimalini ortadan kaldırmak için geliştiricilere rehberlik edeceğini duyurdu.
1 yıl
1,6b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sürücülerin seyahat bilgilerine ve dijital radyoya ve haritalara koltuklarından erişmelerine olanak sağlayan akıllı otomobillerin sahip oldukları yeteneklerle sürücülerin işini kolaylaştırsa da geleneksel otomobillerin aksine siber saldırılara açık durumdalar. Bu tip otomobillerin ülkede giderek yaygınlaştığını fark eden İngiliz hükümeti, hackerların kişisel verilere erişme ve anahtarsız giriş sistemi kullanan araçların çalınma ihtimalini ortadan kaldırmak için yeni yönergeler hazırladı. 

İngiltere akıllı arabalara yeni güvenlik şartları getiriyor


 

Bu yönergeler ile akıllı otomobilleri geliştiren mühendislere rehberlik etmeyi planlayan hükümet, akıllı otomobillerin siber saldırılara karşı daha güçlü teknolojilerle desteklenmesini ve tasarımının da hack tehlikesine karşı daha güvenilir hale getirilmesini istiyor. Hükümet ayrıca otonom araçlar için yeni ve daha kapsamlı bir sigorta programı oluşturmak istiyor. İngiltere, bu hamleyle birlikte uzun süredir otonom araçların yollarda olduğu ABD'de henüz bu araçlara yönelik yasal zemin oluşturulmamışken bu araçlara yönelik yasal düzenlemeleri de hazırlayıp hem üreticileri İngiltere'de çalışmalarını sürdürmeye teşvik edecek hem de tüketicilerin bu araçlara olan güvenini arttıracak. 


Ülkenin Ulaştırma Bakanı Lord Callanan da yeni düzenlemeler hakkında yaptığı açıklamada, otomobillerin daha akıllı hale geldiğine ve otonom teknolojisinin seyahat alanında bir devrim yaratacağına değinirken halkın bu teknolojinin tehliklerinden de korunması gerektiğini dile getirdi. Bu korunmanın sağlanması için imalat ve tedarik zincirinde görev alan herkese tutarlı bir dizi kılavuz sağlanacağını belirten Callanan, otomobillerin üretime başlama aşamasından tasarım ve geliştirme sürecine kadar her alanda üreticilere tavsiye sunacaklarını açıkladı.


https://www.gov.uk/government/news/new-generation-of-smart-cars-will-now-be-better-protected-from-hackers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 1 yıl
Sürücülerin seyahat bilgilerine ve dijital radyoya ve haritalara koltuklarından erişmelerine olanak sağlayan akıllı otomobillerin sahip oldukları yeteneklerle sürücülerin işini kolaylaştırsa da geleneksel otomobillerin aksine siber saldırılara açık durumdalar. Bu tip otomobillerin ülkede giderek yaygınlaştığını fark eden İngiliz hükümeti, hackerların kişisel verilere erişme ve anahtarsız giriş sistemi kullanan araçların çalınma ihtimalini ortadan kaldırmak için yeni yönergeler hazırladı.
Herzaman demişimdir watch dogs aslında geleceği anlatan bir oyun diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl
bir daha kirmizi bayrak kanunlari gibi bir hata yapmazlar herhalde. otomobillerin ilk devrinde ingiltere duzenleme ve koruma adina kirmizi bayrak kanunlarini cikarmisti. motorlu bir tasit sehir icinde hareket ederken onunden bayrak tasiyan birinin yuruyerek uyari yapmasini gerektiriyordu. bu kanunlarin ingilterede motorlu tasitlarin ilk yayginlasmasina darbe vurdu. ingilterenin araba sektorunde geri kalmasinin en onemli nedenlerinden biri olarak gorenlerde var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Lord Martin John Callanan.
Adam şaka maka gerçekten Lord ya. :) Şu boş beleş ingilizler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erturkcan2 1 yıl
Hacklenmiş sağa sola hatta insanlara çarpa çarpa giden çılgın araçlar görmek istemeyiz tabi. Arabam hacklenmiş çalınmış, arabam E5 te görünmüş suça karışmış ama benim arabam gece kapının önündeydi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Organ nakillerinin başarısını arttıracak çalışma 1 yıl Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir 1 yıl YouTube'a uygulama içi mesajlaşma ve video paylaşım özelliği geldi 1 yıl İşte dünyanın en güçlü konsolu üzerinde Assassin’s Creed Origins oynanış videosu 1 yıl 2018 Volkswagen Jetta kamuflajsız olarak kameralara yakalandı 1 yıl Toshiba son kullanıcıya ilk 64-katmanlı SSD ürününü sunuyor 1 yıl Apple resmi Instagram hesabını açtı 1 yıl Flashpoint filminde Wonder Woman da yer alacak 1 yıl Cep telefonlarına yeni zam: TRT bandrolü artıyor! 1 yıl Samsung Galaxy S8 Active duyuruldu 1 yıl Apple Watch Series 3 için dairesel tasarım iddiası 1 yıl Titanfall Assault Bu Hafta Mobil Cihazlar için Çıkıyor 1 yıl Amazon ''mobil drone istasyonu'' patenti aldı 1 yıl Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları 1 yıl Netflix çizgi roman yayınevi Millarworld'ü satın aldı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 ilk kez çalışır halde görüntülendi 1 yıl Ekrana entegre parmak izi okuyucu Galaxy Note 9’a kaldı 1 yıl ADATA XPG SX950 SSD incelemesi "3D NAND MLC'li, uzun ömürlü SSD" 1 yıl İşte dünyanın en güçlü roketi: Elon Musk'tan Falcon Heavy animasyonu 1 yıl Dizel soruşturması kapsamında Audi'nin tüm kârına el konulabilir 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN İngiltere akıllı arabalara yeni güvenlik şartları getiriyor Sonraki İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü 1 yıl 3 ebeveynli embriyo geliştiren doktor FDA tarafından uyarıldı 1 yıl Samsung'un patronu için 12 yıl hapis cezası isteniyor 1 yıl Elon Musk'tan büyük iddia: Perakendecilikte Apple'ı geçtik 1 yıl Terlemeden ter ölçümü yapabilen sensör geliştirildi 1 yıl 4K çözünürlüklü Apple TV, HDR10 ve Dolby Vision desteğiyle gelecek 1 yıl İngiltere kişisel veri korumasını arttırıyor: Google ve Facebook'a büyük cezalar gelebilir 1 yıl Razer Chroma tabanlı RGB LED şeritler duyuruldu 1 yıl Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek 1 yıl Google arama sonuçlarına hikayeler özelliği geliyor 1 yıl ASELSAN, ROKETSAN ve TAI’de metal yazıcı devrimi 1 yıl Facebook Groups uygulaması kapanıyor 1 yıl Spotify platformu Xbox One’a geliyor 1 yıl Cam gövdeli iPhone 7s Plus ortaya çıktı 1 yıl Mobilite "LG V30, S8'e karşı" Mate 10, Note 9, iPhone 8 ve fazlası 1 yıl AMD işlemcili Lenovo ThinkPad'ler yolda 1 yıl ASUS RX Vega X2 hazırlığında olabilir 1 yıl YouTube yeni Karate Kid dizisi için hazırlıklara başladı 1 yıl Disney oyunlarına dava: Çocukların gizliliğini ihlal ediyor iddiası 1 yıl AMD’nin Ryzen Threadripper platformunda bir sorun bulundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim