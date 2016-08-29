Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti

Bilgisayar sistemlerinin taşınabilir hale gelmesinde şüphesiz dizüstü bilgisayar konseptinin ortaya çıkışı büyük rol oynuyor. İlk ticari dizüstü bilgisayar modelinin geliştiricisi John Ellenby, bu ay başlarında hayatını kaybetti.

Ellenby, Grid Systems adındaki şirketin kurucusu ve patronu olarak yıllarca görev yaptı. Aynı zamanda tasarımcı olan Ellenby, kapak şeklinde monitöre sahip olan ilk ticari bilgisayar modelini geliştirmiş ve o dönem büyük ilgi görmüştü.

Compass adındaki bu model, 1982 yılında piyasaya sürülmüştü ve nispeten daha ince bir yapıya sahipti. Elbette günümüz sistemleri ile karşılaştırılamaz ancak o dönem rakibi yoktu. Zira taşınabilir tarzdaki Kaypro veya Osborne bilgisayarları bir Bond çantadan daha büyüktü ve 10kg civarında da ağırlığa sahipti.

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Compass, kurumlar arasında popüler oldu ve 8000$ civarındaki fiyatına rağmen başarılı satışlar yaptı. Kendisinden sonraki firmalara da örnek olan Compass modelinden yaklaşık 10 yıl sonra Apple PowerBook ve IBM ThinkPad gibi ürünler piyasaya çıkmaya başladı.

Ellenby’nin teknoloji dünyasına katkıları bununla sınırlı değil. Grid Systems macerasından önce Xerox’ta görev alan Ellenby, Steve Jobs’un Lisa işletim sistemini geliştirirken ilham aldığı Alto sisteminin devamını geliştirmişti. Ayrıca arttırılmış gerçeklik alanında da önemli çalışmaları olmuştu. Ellenby öldüğünde 75 yaşındaydı.