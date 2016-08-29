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Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti

Taşınabilir bilgisayar sistemlerinin temelinde yer alan dizüstü modelleri, bir dönem taşınamayacak kadar ağırdı. Bildiğimiz manada dizüstü bilgisayar konseptini ilk hayata geçiren John Ellenby oldu.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar sistemlerinin taşınabilir hale gelmesinde şüphesiz dizüstü bilgisayar konseptinin ortaya çıkışı büyük rol oynuyor. İlk ticari dizüstü bilgisayar modelinin geliştiricisi John Ellenby, bu ay başlarında hayatını kaybetti.

Ellenby, Grid Systems adındaki şirketin kurucusu ve patronu olarak yıllarca görev yaptı. Aynı zamanda tasarımcı olan Ellenby, kapak şeklinde monitöre sahip olan ilk ticari bilgisayar modelini geliştirmiş ve o dönem büyük ilgi görmüştü.

Compass adındaki bu model, 1982 yılında piyasaya sürülmüştü ve nispeten daha ince bir yapıya sahipti. Elbette günümüz sistemleri ile karşılaştırılamaz ancak o dönem rakibi yoktu. Zira taşınabilir tarzdaki Kaypro veya Osborne bilgisayarları bir Bond çantadan daha büyüktü ve 10kg civarında da ağırlığa sahipti.

Ayrıca Bkz. "Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde"

Compass, kurumlar arasında popüler oldu ve 8000$ civarındaki fiyatına rağmen başarılı satışlar yaptı. Kendisinden sonraki firmalara da örnek olan Compass modelinden yaklaşık 10 yıl sonra Apple PowerBook ve IBM ThinkPad gibi ürünler piyasaya çıkmaya başladı.

Ellenby’nin teknoloji dünyasına katkıları bununla sınırlı değil. Grid Systems macerasından önce Xerox’ta görev alan Ellenby, Steve Jobs’un Lisa işletim sistemini geliştirirken ilham aldığı Alto sisteminin devamını geliştirmişti. Ayrıca arttırılmış gerçeklik alanında da önemli çalışmaları olmuştu. Ellenby öldüğünde 75 yaşındaydı.

 

https://www.engadget.com/2016/08/28/laptop-pioneer-john-ellenby-dies/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Roark 2 yıl en beğenilen
Allah taksiratını affetsin
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sniper23 2 yıl
Toprağı bol olsun.
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BekirTemel 2 yıl
Çok değerli bir iş başarmış,şahsen yıllardır masaüstü pc kullanmıyorum evimde öylece duruyor,dizüstü çok daha işlevsel ve rahat geliyor.Kendisi çok güzel anılacak bir kişi olarak hayata gözlerini yumdu.
Çok değerli bir iş başarmış,şahsen yıllardır masaüstü pc kullanmıyorum evimde öylece duruyor,dizüstü çok daha işlevsel ve rahat geliyor.Kendisi çok güzel anıla...
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kadirirdem 2 yıl
çok güzel bir buluş bıraktı bizlere...
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Amd64x2 2 yıl
Bir arkadaşın arkadaşına bilgisayar topladım sistemi kurdum iş bitince nasıl olduysa mause sol tarafta kalmış
, yıllar sonra gittiğimde 3 kardeşini ve babasını mause'u sol eliyle kullanırlarken gördüm, sebebini sordum, sen oraya koymuştun dediler
Şuraya bağlayacağım, adam icadına iyi ki "dizüstü" demiş, ne insanlar var, yanlış bir tanımlamada kim bilir nereleriyle nerelerde kullanırdılar.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Allah rahmet etsin
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BekirTemel 2 yıl
Çok değerli bir iş başarmış,şahsen yıllardır masaüstü pc kullanmıyorum evimde öylece duruyor,dizüstü çok daha işlevsel ve rahat geliyor.Kendisi çok güzel anılacak bir kişi olarak hayata gözlerini yumdu.
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Audi383848 2 yıl
Allah rahmet eylesin.Onların sayesinde şimdi dizüstü bilgisayar kullanabiliyoruz.
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JoeyBane 2 yıl
Sevenlerine Allah sabır versin
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CaSsErDoDo 2 yıl
Allah rahmet eylesin.
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sniper23 2 yıl
Toprağı bol olsun.
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Roark 2 yıl en beğenilen
Allah taksiratını affetsin
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