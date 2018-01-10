Dokunmatik ekranlı Lenovo akıllı hoparlörü duyuruldu

CES 2018 fuarında en çok öne çıkan konulardan birisi akıllı hoparlörlerdi. Google Assistant veya Amazon Alexa dijital asistanlarını temel alan akıllı hoparlörler farklı fonksiyonlarla dikkat çekmeye çalışıyor.

Lenovo Smart Display özellikleri ve fiyatı

Lenovo Smart Display adındaki akıllı hoparlörü dokunmatik bir ekrana sahip. Böylece Amazon Echo Show modeline doğrudan rakip oluyor. Ekranı olduğu için de tasarımı daha farklı bir yapıya bürünüyor.

Lenovo Smart Display modeli Qualcomm Home Hub platformu temelinde geliştirildi. Qualcomm’un CES 2018 fuarında tanıttığı bu teknoloji işlemci, grafik birimi, sinyal işlemcisi ve kablosuz bağlantıları bir yonga üzerinde topluyor. Böylece üreticiler hazır platformu alarak üzerine kendi tasarımını ekliyor.

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Lenovo Smart Display bu açıdan bir tablet donanımına sahip diyebiliriz. 8 veya 10 inç ekran seçeneklerine sahip ürün Full HD çözünürlük sunuyor. Ekranın yanında bir hoparlör ve arkasında da stand yer alıyor.

Google Assistant cihazlarında olduğu gibi sesli olarak hoparlöre farklı komutlar verebiliyorsunuz. Bilgi almanın yanı sıra akıllı ev aletleri de kontrol edilebiliyor. Ayrıca dokunmatik ekran ile kontrol de mümkün ve bilgiler ekranda da görünüyor. Hatta Google Duo ile görüntülü görüşme bile yapabiliyorsunuz.

Lenovo Smart Display akıllı hoparlörü 8 inçlik versiyonu 200$, 10 inçlik versiyonu ise 250$ şeklinde yaz aylarında satışa sunulacak.