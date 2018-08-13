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Dolar kuru ile ilgili manipülatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sosyal medyada ekonomiyle ilgili provoke edici paylaşım yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı. Şimdilik 346 sosyal medya hesabı tespit edildi.
9 ay
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sosyal medya
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dolar kuru ile ilgili manipülatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına inceleme
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Sosyal medyanın gündemini oluşturan “Dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi” ve “Dolar kurunun sabitlenmesi” iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından bir açıklama yapılmış ve bunların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Bu çabaların kabul edilemez olduğunun ifade edilmesinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) müdahalesi gecikmedi.

MASAK, sosyal medyada ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber tarafından yapılan paylaşımda, kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi ya da dolar kurunun sabitlenmesi gibi yalan haber yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

346 hesap hakkında adli tahkikata başlandı

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.


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cocainbar 9 ay en beğenilen
Adamalarin ugrastigina bak. Mahalle yaniyor bunlar makyaj derdinde. Cubuga surulecek akil yok bunlarda yeminle. Turk lirasini degerlendirmek icin calisacaklarina milletle ugrasiyorlar.
Adamalarin ugrastigina bak. Mahalle yaniyor bunlar makyaj derdinde. Cubuga surulecek akil yok bunlarda yeminle. Turk lirasini degerlendirmek icin calisacaklarin...
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BumberShoot 9 ay sdbz
Gemiyi buzdağına çarpan kaptanın hiç suçu yok suç buzdağında
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khytr89 9 ay
Dolar normal seviyesinde olup da ortalığı kızıştıracak paylaşım yapılsa amenna ama 7 TL'ye yaklaştı.
Devlet, milletle uğraşacağına dolarla uğraşılmalı ki o paylaşım yapanları boşa çıkartsın.
Dolar normal seviyesinde olup da ortalığı kızıştıracak paylaşım yapılsa amenna ama 7 TL'ye yaklaştı.Devlet, milletle uğraşacağına dolarla uğraşılmalı ki o...
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KaSaTuRa. 9 ay
şimdi bu duruma uzun uzun yazılır da yazsak ne olur yazmasak ne olur, bilen zaten biliyor herşeyi, bilmeyene de bu saatten sonra ne yapsan fayda etmez
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seyfi84 9 ay
yahu arkadaş, tahvil faizi ekranı gene silindi 0.00 görünüyor. Meğer 28,50 olmuş, gizliyorlar resmen. Bu şartlarda kur nasıl 6.05te duruyor? Garanti bankası müdürü NTV'de hepimiz birlik olduk ortak hareket ediyoruz diyor, yatırımcıya mudilere eksik/yalan piyasa verileri mi veriliyor? bu ne yahu? SPK nerde? BDDK nerde? suç bunlar
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seyfi84 9 ay seyfi84
Akbank şu anda gösterge tahvil faizini %24,69 gösteriyor, yok öyle birşey %28'i geçti onun faizi.. ben artık hiçbir rakama inanmam bundan sonra, resmen bireysel bankacılık ve yatırımı devredışı bıraktılar, suçtur bu yahu.. nerde bddk, spk? bu kurlar falan da yalan o zaman
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atilasat 9 ay
o değil de; rahmetli Ecevit'e yazar kasa atan eleman şimdiki durum için "dıj güclerin oyunu" diyor
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-epica- 9 ay
Ödleri kopuyor yıllardır uyutmak için çabaladıkları millet uyanacak diye.
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WB 9 ay
Ellerini ovusturup “dolar yil sonu 8 lira olacak, bak gorursunuz atin fava bekleyin” tarzi ihanet dolu paylasim yapanlar anlasilan rahatsiz olmuslar..
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Moving On 9 ay
Keşke siber suçlarla da ilgilenseler, EGM ve ihbarweb sitelerinden şu ana kadar bir sürü ihbar yaptım bazı konular hakkında, fakat neredeyse hiçbiri ile doğru düzgün ilgilenilmedi.
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12 Angry Men 9 ay
Diktatör ülkesinde sıradan bir gün.
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emre1393 9 ay
kriz var mı yok mu diye merak ediyorsanız okuyun bence eksisozluk.com/...
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Gökhan Gönüller 9 ay
DH üyelerinide inceleseler iyi okur. Provakatör kaynıyor burası
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hoheyt 9 ay Gökhan Gönüller
Aynen hapishanede yeterince genç yok doldursunlar burada kim var kim yok o zaman ekonomi düzelecektir.
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tobepeople 9 ay
Döviz ile yapılan alışverişlerin hepsini kaldır ,TL her şeyde geçerli olan tek para birimi olsun. Ülke dışına çıkartılan 10000 dolar üzerindeki her dövizden vergi al. Hala kurtulma şansımız var demek. Ama zaten bunları ülkede özelleştirmeye gidilmeden alınması gerekiyordu artık pek de bir şeyimiz kaldığı söylenemez. 3.üncü dünya ülkesi olmaktan da çıktık.
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