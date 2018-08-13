Dolar kuru ile ilgili manipülatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına inceleme

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Sosyal medyanın gündemini oluşturan “Dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi” ve “Dolar kurunun sabitlenmesi” iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından bir açıklama yapılmış ve bunların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Bu çabaların kabul edilemez olduğunun ifade edilmesinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) müdahalesi gecikmedi.

MASAK, sosyal medyada ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber tarafından yapılan paylaşımda, kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi ya da dolar kurunun sabitlenmesi gibi yalan haber yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

346 hesap hakkında adli tahkikata başlandı

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.