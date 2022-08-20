Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır? Instagram şifre yenileme linki (2022)

“Instagram hesap şifremi unuttum, nasıl değiştirebilirim?” sorusu size biraz garip gelebilir. Instagram şifre değiştirme veya şifre yenileme adımları ne kadar zor olabilir ki? diye kendinize sorabilirsiniz ancak şifre değiştirme aşamasında hatayla karşılaşan kullanıcıların sayısı bir hayli fazla. Bu rehber yazıda telefondan Instagram şifresi nasıl değiştirilir? anlatıyoruz.

Instagram giriş (login) yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? 1 hf. önce eklendi

Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır?

Bazı kullanıcılar, Instagram şifre yenilemenin yalnızca mail adresiyle yapılabildiğini sanıyor olacak ki “Instagram şifremi unuttum e-postamı bilmiyorum” vb. cümlelere sıkça rastlıyoruz. Mail adresinizi hatırlamıyorsanız, Instagram, telefon numarası ve hatta Facebook’dan şifre yenileme imkanı da sunuyor. Instagram şifremi unuttum nasıl değiştirebilirim? diyenler 2022'de hala var ve işte onlar için en kolay ve hızlı yoldan Instagram şifre değiştirme:

Instagram uygulamasını açın. Sağ alt köşede profil simgesine dokunun. Ayarlar - Güvenlik - Şifre yolunu izleyin. Mevcut şifrenizi girin, ardından yeni şifrenizi girin. Sağ üstte Kaydet’e dokunun.

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Instagram şifre yenileme nasıl yapılır? (Android)

Şifrenizi yenilemek için ilk olarak Instagram uygulamasını açın, ardından şu adımları takip edin:

Giriş sayfasında Giriş yap kısmı altında Giriş yapmayla ilgili yardım al’a dokunun. Kullanıcı adı, mail adresi veya telefon numarasını girin ya da Facebook ile giriş yap’a dokunun. İleri’ye dokunun ve yönergeleri takip edin.

Instagram şifre yenileme nasıl yapılır? (iPhone)

Şifrenizi hatırlamıyor musunuz? 3 adımda Instagram şifre yenileme:

Giriş sayfasında Giriş yap seçeneğinin üstünde Şifremi unuttum’a dokunun. Kullanıcı adı veya telefona dokunun. E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı veya telefon numaranızı girip İleri’ye dokunun.

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Instagram şifre yenileme linki

Instagram şifre yenileme linki 2022, Instagram’a giriş yaparken sorun yaşayanlar için en hızlı çözüm. Şifre yenileme linki ile Instagram hesap kurtarma adımları:

Mail adresiniz, telefon numaranız veya kullanıcı adınızı girip “Giriş bağlantısı gönder” butonuna tıklayın. Güvenlik doğrulamasını geçin. E-posta adresinizi kontrol edin. Gelen mail üzerinden, hesabınıza doğrudan giriş yapabilir veya şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Instagram şifre yenileme linki gelmiyor veya açılmıyorsa ne yapmalısınız? Şifre yenileme e-postasını almıyorsanız, mail, spam filtrenize takılmış olabilir. E-posta hesabınızın spam klasörünü kontrol edin. Instagram ve Facebook hesaplarınızı bağladıysanız, şifrenizi Facebook doğrulamasıyla yenileyebilirsiniz.

Giriş bilgilerini unutmak can sıkıcı ve kullanıcılar şifrelerini hatırlayamadıklarında "Instagram şifremi unuttum ne yapabilirim?" vb. sorularla Instagram destek ekibine başvuruyor ancak gördüğünüz üzere Instagram şifre değiştirme ve yenilemeyi (sıfırlama) kendiniz de yapabilirisiniz. Hesabınızın güvenliği için, Instagram hesabınızın şifresini unutmasanız dahi belli aralıklarla değiştirin ve iki adımlı kimlik doğrulamayı açık tutun.

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Instagram şifremi unuttum: Instagram şifre değiştirme ve yenileme