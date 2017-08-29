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Domino's Pizza, siparişleri otonom otomobil ile teslim edecek

Domino's Pizza ve Ford otonom otomobilleri pizza teslimatında kullanmayı planlıyor. İki şirket ilk olarak ABD'nin Ann Arbor şehrinde testlere başlayacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Ürün siparişi drone'lar ya da özel sipariş robotları kullanıldığını daha önce görmüştük. İlk otonom araç filosunun 2021 yılında yollarda olacağını duyuran Ford ise hem kendi otonom araçlarını test etmek hem de otonom siparişlerde yeni bir araç kullanmak adına Domino's Pizza ile ortaklık yapacak. Geçtiğimiz hafta Ford'un otonom ve elektrikli araç geliştirme ekibinin başındaki isim olan Sherif Marakby, şirketin; insanların ve ürünlerin taşınmasını kolaylaştırmak adına otonom araçların dağıtımı için yeni ortaklıklara imza atacaklarını duyurmuştu. Bu anlamda şirketin ilk ortağı Domino's Pizza oldu. 


 

İlk olarak ABD'nin Ann Arbor şehrinde test edilecek olan serviste otonom teknolojisinin entegre edildiği Ford Fusion Hybrid model otomobiller kullanılırken ilk etapta otomobillerde sürücüler yer alacak ve aracı kısmen kontrol edecek. Teslimat bölgesi sınırları içinde gelen siparişlerden bazıları rastgele seçilerek teslimat için otonom araçlar yola çıkacak ve müşterilere teslimat sürecinin GPS aracılığıyla nasıl takip edecekleri ve araç geldiğinde pizzalarını nasıl alacakları konusunda kısa mesajlar atılacak. 


Teslimatın Son Aşaması Sorun Çıkarabilir 

Tabi Ford ve Domino's ortaklığında gerçekleşecek olan bu teslimat şekli de dahil olmak üzere pek çok startup ve büyük şirket teslimat sürecini kısaltmak ve maliyetleri düşürmek için otonom araçlara dayanan yeni yöntemler deniyor. Diğer şirketlerin henüz net bir çözüm sunamadığı problem benzer bir şekilde Ford ve Domino's Pizza'nın da karşısına çıkmış durumda: Pizzalar ekonomik olacak şekilde bir üniversite yurdunun 5. katındaki öğrencilere nasıl teslim edilecek? 


Ford'un test aracı müşterinin evinin dışında durduğu için bu soruya bir çözüm sunamıyor ancak Domino's sözcüsü Jenny Fouracre, pizzayı müşterinin kapısına kadar götürmenin kendileri için büyük bir sorun olduğunu kabul ederek son 50 adıma yani araba-müşteri arasındaki mesafeye odaklandıklarını ve çözüm yolları aradıklarını dile getirdi.


http://www.reuters.com/article/us-autos-ford-motor-selfdriving-idUSKCN1B90C7 Yorum Yaz
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Portraitclub 1 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar.
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fx3169 1 yıl
Dostlar alışverişte görsün.İşte tüm dünyada adamlar bedava reklam oldu.Ha otonom araçla kaç pizza teslim edilecek? Kimin umurunda...
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ardaq 1 yıl
1920: 2000'li yıllarda uçan araba olacak
2017: otonom araç pizza dağıtıyor.
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Omisis046 1 yıl ardaq
ardaq
1920: 2000'li yıllarda uçan araba olacak
2017: otonom araç pizza dağıtıyor.

Bakalım 2063'te warp hızına ulaşabilecek miyiz Star Trek'teki gibi?
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Umutcan 1 yıl
Drone daha mantıklı gibi, bir tane pizza teslim etmek için koca araba ile trafiği tıkamak pek mantıklı değil bence.
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Paetzold 1 yıl
Adamlar neler dusunuyor yahu.
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msipower 1 yıl
derdinizi seveyim yahu adamların derdi kapının önüne kadar otonom araçla gelen pizzayı 5. kata müşterinin ayağına kadar nasıl götürebiliriz de.
bizim de arka sokaktaki dominos pizza elemanı evi bulmak için her seferinde en az 5 kere arasın...
bu dünyaya çile çekmeye gelmişiz hamuhagoyyim.
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BekirTemel 1 yıl
Mustakil evlerin yoğunlukta olduğu ülkelerde iş yapar aslında, abd başta.
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JoeyBane 1 yıl
Bazı şubeleri var ki rezalet ötesi. Denetim 0 heralde.
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AC_Hawker 1 yıl
Pizzayı 30dk içinde getirmezse arabaya el koyarım ama.
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cgdincer 1 yıl
Bir arada drone ile gönderim yapmaya başlamıştı ne oldu?
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