Domino's Pizza, siparişleri otonom otomobil ile teslim edecek

Ürün siparişi drone'lar ya da özel sipariş robotları kullanıldığını daha önce görmüştük. İlk otonom araç filosunun 2021 yılında yollarda olacağını duyuran Ford ise hem kendi otonom araçlarını test etmek hem de otonom siparişlerde yeni bir araç kullanmak adına Domino's Pizza ile ortaklık yapacak. Geçtiğimiz hafta Ford'un otonom ve elektrikli araç geliştirme ekibinin başındaki isim olan Sherif Marakby, şirketin; insanların ve ürünlerin taşınmasını kolaylaştırmak adına otonom araçların dağıtımı için yeni ortaklıklara imza atacaklarını duyurmuştu. Bu anlamda şirketin ilk ortağı Domino's Pizza oldu.





İlk olarak ABD'nin Ann Arbor şehrinde test edilecek olan serviste otonom teknolojisinin entegre edildiği Ford Fusion Hybrid model otomobiller kullanılırken ilk etapta otomobillerde sürücüler yer alacak ve aracı kısmen kontrol edecek. Teslimat bölgesi sınırları içinde gelen siparişlerden bazıları rastgele seçilerek teslimat için otonom araçlar yola çıkacak ve müşterilere teslimat sürecinin GPS aracılığıyla nasıl takip edecekleri ve araç geldiğinde pizzalarını nasıl alacakları konusunda kısa mesajlar atılacak.





Teslimatın Son Aşaması Sorun Çıkarabilir

Tabi Ford ve Domino's ortaklığında gerçekleşecek olan bu teslimat şekli de dahil olmak üzere pek çok startup ve büyük şirket teslimat sürecini kısaltmak ve maliyetleri düşürmek için otonom araçlara dayanan yeni yöntemler deniyor. Diğer şirketlerin henüz net bir çözüm sunamadığı problem benzer bir şekilde Ford ve Domino's Pizza'nın da karşısına çıkmış durumda: Pizzalar ekonomik olacak şekilde bir üniversite yurdunun 5. katındaki öğrencilere nasıl teslim edilecek?





Ford'un test aracı müşterinin evinin dışında durduğu için bu soruya bir çözüm sunamıyor ancak Domino's sözcüsü Jenny Fouracre, pizzayı müşterinin kapısına kadar götürmenin kendileri için büyük bir sorun olduğunu kabul ederek son 50 adıma yani araba-müşteri arasındaki mesafeye odaklandıklarını ve çözüm yolları aradıklarını dile getirdi.

http://www.reuters.com/article/us-autos-ford-motor-selfdriving-idUSKCN1B90C7