Audi elektrikli otomobillerin menzilini güneş hücreleriyle arttıracak

Audi, klima ve koltuk ısıtıcıları gibi çalışması öncelikli olmayan sistemlere güç sağlamak için gelecekteki elektrikli araçlarına güneş hücreleri entegre etmeyi planlıyor. Otomotiv devi önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanan ilk prototipin oluşturulmasına yardımcı olması için ince ve esnek güneş panelleri yapan AltaDevices isimli şirketle işbirliği yapmaya karar verdi.

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Audi başlangıçta güneş enerjisi hücrelerini kendi araçlarının panoramik cam tavanı üzerine yerleştirmeyi planlıyor ancak teknoloji geliştikçe geri dönüşümlü enerji üretmek için tüm tavan yüzeyini kaplamayı hedefliyor.

Audi'nin hedefi menzili arttırmak

Elektrikli araçlar öncelikli olarak şarj istasyonlarından güç alsalar da güneş enerjisi teknolojisinin kullanımı da büyük bir potansiyele sahip. Mühendisler şarj istasyonunda durmak zorunda kalmadan araç pillerini şarj edebilecek bir sistem geliştirirlerse tamamen elektrikli araçlara geçiş süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilecek.

Şimdilik, Audi'nin ana hedefi elektrikli araçların sürüş mesafesini uzatacak bir sistem entegre etmek. Güneş enerjisi araçların çalışması şart olmayan klima ve koltuk ısıtıcıları gibi ünitelere güç sağlayabilirse, otomobil bu sistemlere harcayacağı gücü daha uzun mesafeli sürüş deneyimine ayırarak menzil mesafesini arttırabilecek.