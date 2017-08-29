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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi elektrikli otomobillerin menzilini güneş hücreleriyle arttıracak

Audi elektrikli otomobillerin sürüş mesafesini arttırmak için güneş hücrelerinden yararlanacak. Şirket araçların cam tavanına güneş panelleri yerleştirmeyi planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi, klima ve koltuk ısıtıcıları gibi çalışması öncelikli olmayan sistemlere güç sağlamak için gelecekteki elektrikli araçlarına güneş hücreleri entegre etmeyi planlıyor. Otomotiv devi önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanan ilk prototipin oluşturulmasına yardımcı olması için ince ve esnek güneş panelleri yapan AltaDevices isimli şirketle işbirliği yapmaya karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Bazı ilk üretim Chevrolet Bolt'larda pil sorunu yaşanıyor"
Audi başlangıçta güneş enerjisi hücrelerini kendi araçlarının panoramik cam tavanı üzerine yerleştirmeyi planlıyor ancak teknoloji geliştikçe geri dönüşümlü enerji üretmek için tüm tavan yüzeyini kaplamayı hedefliyor.

Audi'nin hedefi menzili arttırmak

Elektrikli araçlar öncelikli olarak şarj istasyonlarından güç alsalar da güneş enerjisi teknolojisinin kullanımı da büyük bir potansiyele sahip. Mühendisler şarj istasyonunda durmak zorunda kalmadan araç pillerini şarj edebilecek bir sistem geliştirirlerse tamamen elektrikli araçlara geçiş süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilecek.
Şimdilik, Audi'nin ana hedefi elektrikli araçların sürüş mesafesini uzatacak bir sistem entegre etmek. Güneş enerjisi araçların çalışması şart olmayan klima ve koltuk ısıtıcıları gibi ünitelere güç sağlayabilirse, otomobil bu sistemlere harcayacağı gücü daha uzun mesafeli sürüş deneyimine ayırarak menzil mesafesini arttırabilecek.

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brshr 2 yıl derepaca
Her şeye bir hoşaf giydirmesi yapmaktan bıkmadınız mı? Bu haberde mesele bu mu? El insaf artık!
2 Yanıt Yanıtla +14
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Kerim5100 2 yıl Moueson
Moueson
Süslü Volkswagen işte ne yapsa boş !!

dedi Volkswagen bile alamayan bordo klavyeli
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Katalikitci 2 yıl derepaca

Forum seviyesinin bu denli düşmüş olmasını görmek insanı üzüyor.
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kadirirdem 2 yıl
Bu benimde aklıma gelmişti :) :D
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DH Misafiri 2 yıl
bu daha once toyota priusta uygulandi hala da prius alirken opsiyonel olarak elektikli gunes paneli alabiliyorsunuz sunroofa :)
Audi cok arkadan geliyor bu bir ilk degil, ne abarttiniz bana kalirsa haber niteligi bile yok.
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İtalyada ilticacı 2 yıl DH Misafiri
Audi a4 station wagon 2005 model arabamda bile var yani audi için yeni birşey değil
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DH Misafiri 2 yıl
Omru hayatinizda birsey gelistirememissiniz anca birsey ller yapmaya calisanlara yorum elestiri yapin. İsiniz gucunuz baskalarinin isleriyle dalga gecmek m
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savasserter 2 yıl
Hücreler arasındaki çizgiler görünmese güzel olacakmış. Yaz aylarında kesinlikle güzel iş görür. Ne derece verimli olur bilemiyorum ama farklı renklerde yapılarak araçların diğer bölümlerine de eklenmeli bence.
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mhmtfrt. 2 yıl
arabaya koymak yerine hediye etseler evde çatıya taksak daha fazla enerji depolarız :)
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huseyincarnege 2 yıl
güzel bir haber
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Hobar 2 yıl
Durup güneşin altına park etmediğiniz sürece güneşli bir havada ilerlerken menzili %2 ancak artırır. Cam tavan gibi seçeneklerden mahrum kalmak da cabası.
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xxxx1 2 yıl
Bu daha önce tesla model 3 'e düşünülmüştü opsiyon olarak.







Wv grubundan önce de bunları düşünen birileri oldu...







Güvenlik tarafını aşamadı tesla, model 3 yetiştirmedi. İlerleyen zaman diliminde mutlaka el atacaktır tekrar.







Tesla olmasaydı, bu markalar hala dsg şanzımanları körükleyip satacaklardı dünyaya...


Bi sirkilendiler iyi oldu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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El Gato Negro 2 yıl xxxx1
xxxx1
Bu daha önce tesla model 3 'e düşünülmüştü opsiyon olarak.







Wv grubundan önce de bunları düşünen birileri oldu...







Güvenlik tarafını aşamadı tesla, model 3 yetiştirmedi. İlerleyen zaman diliminde mutlaka el atacaktır tekrar.







Tesla olmasaydı, bu markalar hala dsg şanzımanları körükleyip satacaklardı dünyaya...


Bi sirkilendiler iyi oldu.

tüm yollar romaya, tüm mesajlar dsg'ye çıkıyor bu forumda...tesla ile dsg'nin ne alakası var?
bu arada dsg şanzıman hala satılıyor, bilginize!
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Yune72 2 yıl
Hasbelkader elektrikli araba yapmışlar
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