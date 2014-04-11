Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Donanım Haber bugün saat 18:07'de TV2 ekranlarında #Donanimhabertv2de @tv2tv

5 yıl
1,3b
1
63
Operatörler - Kurumsal Haberler
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yayın Saati: 18:07
Donanım Haber'in Tv2 ekranlarında sizlerle buluşacak olan yeni bölümünde; Corsair ve Creative Türkiye ofislerinin katılımlarıyla oyuncu çevre bileşenlerini ve yeni ses teknolojilerini hakkında, . Bilim ve teknoloji haberleriyle de her zamanki gibi ilginç gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor olacağız.
 Programı izlemek için bilgisayarınızın başından kalkmanıza gerek yok. Aşağıdaki oynatıcıdan canlı yayını izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ExceeDLife 5 yıl en beğenilen
18.07

8*7 = 56

8-7 = 1

1+1 = 2

2*8 = 16

56-16 = 40 (gırhhhh)


1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 5 yıl
Yayın arasında boşluğa sıkıştırıyorlar bir adam gibi saati yok her yayın farklı saatte

ve hangi saate inanalım 18.25'mi 18.07'mi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yayın arasında boşluğa sıkıştırıyorlar bir adam gibi saati yok her yayın farklı saatteve hangi saate inanalım 18.25'mi 18.07'mi
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
akare+bkare=ckare 5 yıl
Belirli bir saat tutturulaması yayının yakında kaldırılacağı hakkında ipuçu veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Symbolsong 5 yıl
18.07 olması iyi oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssschutzstaffel_ss 5 yıl
Şu programları iş dolaysıyla kaçırıyorum, tekrar olarak sitede yayınlamışsınız ilk 6 bölüm gerisi yok. Neden böyle?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metalmuzik 5 yıl
Ahovv ahovvv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cecenorhan 5 yıl
şu programların tekrarlarını bi izleyemiyoruz. Youtube sayfası falan açında kaçırıyorum sürekli bare tekrar izleyelimm
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Breaak4Love 5 yıl
1 Sattir sacma sapan bi dizi izledim Bende diorum nerden geliyor:) Bende mesutu beklerken:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wiru5 5 yıl
Şu programın belli bir saati olsa keşke :p
Bu arada yayın devam ediyor hala müsic box programı var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orka55 5 yıl
07 antalya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 5 yıl
geçen haftanın konusu ile bu konuyu aynı anda konudışında görünce, aynı konu daha önce açılmış deyip ss alıp şikayet edicektim, ss i koydım tarihler farklı olunca çaktım allahtan kimse alıntışamadı

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 5 yıl
geçen haftanın konusu ile bu konuyu aynı anda konudışında görünce, aynı konu daha önce açılmış deyip ss alıp şikayet edicektim, ss i koydım tarihler farklı olunca çaktım allahtan kimse alıntışamadı

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 5 yıl
Yanlış duymadıysam 5 ekran var diye okudu bayan spiker. Oradaki " işaretinin inç demek olduğunu anlamadı galiba ve komik bişey oldu. Biraz daha dikkat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
In Time 5 yıl
O Değilde program bitmiş. Film başlamış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 5 yıl
Her koldan duyuru yaptığınıza göre, program izlenmiyor heralde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Charles Bartowski 5 yıl
Biraz da TV2 izleyelim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1314 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, mesut çevik ve
6 etiket daha bilim teknoloji bilgisayar oyuncu ses Donanım Haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Radyoaktif" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Mesut Çevik ile "İnternet Yayıncılığı" üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim