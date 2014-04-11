Donanım Haber bugün saat 18:07'de TV2 ekranlarında #Donanimhabertv2de @tv2tv

Yayın Saati: 18:07

Donanım Haber'in Tv2 ekranlarında sizlerle buluşacak olan yeni bölümünde; Corsair ve Creative Türkiye ofislerinin katılımlarıyla oyuncu çevre bileşenlerini ve yeni ses teknolojilerini hakkında, . Bilim ve teknoloji haberleriyle de her zamanki gibi ilginç gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor olacağız.

Programı izlemek için bilgisayarınızın başından kalkmanıza gerek yok. Aşağıdaki oynatıcıdan canlı yayını izleyebilirsiniz.