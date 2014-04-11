Donanım Haber bugün saat 18:07'de TV2 ekranlarında #Donanimhabertv2de @tv2tv

Haber Editörü
Yayın Saati: 18:07
Donanım Haber'in Tv2 ekranlarında sizlerle buluşacak olan yeni bölümünde; Corsair ve Creative Türkiye ofislerinin katılımlarıyla oyuncu çevre bileşenlerini ve yeni ses teknolojilerini hakkında, . Bilim ve teknoloji haberleriyle de her zamanki gibi ilginç gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor olacağız.
Programı izlemek için bilgisayarınızın başından kalkmanıza gerek yok. Aşağıdaki oynatıcıdan canlı yayını izleyebilirsiniz.
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8*7 = 56
8-7 = 1
1+1 = 2
2*8 = 16
56-16 = 40 (gırhhhh)
ve hangi saate inanalım 18.25'mi 18.07'mi