Donanım Haber bugün saat 18:25'de TV2 ekranlarında #Donanimhabertv2de @tv2tv

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber'in Tv2 ekranlarında sizlerle buluşacak olan yeni bölümünde; ASUS ve MSI Türkiye ofislerinin katılımlarıyla oyuncu bilgisayarları ve donanımları konusunu konuşuyor, Londra'da HTC One M8 hakkındaki görüş ve planları HTC Türkiye Genel Müdürü Canan Taşar'dan dinliyoruz. Her zamanki gibi bilim ve teknoloji haberlerini de unutmuyoruz.
Programı izlemek için bilgisayarınızın başından kalkmanıza gerek yok. Aşağıdaki oynatıcıdan canlı yayını izleyebilirsiniz.
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Anladılar herhalde bir daha çağırdılar.Çıkmıyorum şimdi :)
Zorla izlicez anlaşılan :)
Bu 3 oldu Adamlar kanmıyor.
Ayrıca bildirim neden şimdi geliyor saat 19:17
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