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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Donanım Haber bugün saat 18:25'de TV2 ekranlarında #Donanimhabertv2de @tv2tv

ASUS ve MSI Türkiye ofislerinin katılımlarıyla oyuncu bilgisayarları ve donanımları konusunu konuşuyor, Londra'da HTC One M8 hakkındaki görüş ve planları HTC Türkiye Genel Müdürü Canan Taşar'dan dinli
5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber'in Tv2 ekranlarında sizlerle buluşacak olan yeni bölümünde; ASUS ve MSI Türkiye ofislerinin katılımlarıyla oyuncu bilgisayarları ve donanımları konusunu konuşuyor, Londra'da HTC One M8 hakkındaki görüş ve planları HTC Türkiye Genel Müdürü Canan Taşar'dan dinliyoruz. Her zamanki gibi bilim ve teknoloji haberlerini de unutmuyoruz.
 Programı izlemek için bilgisayarınızın başından kalkmanıza gerek yok. Aşağıdaki oynatıcıdan canlı yayını izleyebilirsiniz.

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OnuÇekmeBunuÇek 5 yıl en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +40
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AvriL 5 yıl
Merhaba ben Mesut Çevik.
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dtsaykopat 4 yıl
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yehenebe 4 yıl
mesut çevik yok. Kaan ve gün var galiba 1 de konuk
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Zogguko 4 yıl
kendi reklamlarını yapmaya başladılar :D
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ClassımDeğilsin 4 yıl
takip
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FullHD 4 yıl
Bazı ülkelerde yasaklanmış anlaşılan :D
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emiLL 4 yıl
Erken bitti galiba simdi actim painkiller jane diye bisey var
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trktlh 4 yıl
Birkere çağrıldım.Bildirim yok olsun diye konuya girip çıktım :)
Anladılar herhalde bir daha çağırdılar.Çıkmıyorum şimdi :)
Zorla izlicez anlaşılan :)

Bu 3 oldu
Adamlar kanmıyor.
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hsngencer 4 yıl
ooooooooooooooooo o mini etekli kız kim ya.nasıl bişey o oyle.ss aldım.heryeri gozukuyor.
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hsngencer 4 yıl
işini bitiren cıksın.kasiyor.
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bioshock1975 4 yıl
helal olsun artık adamlar ünlü oldular
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Kaya 4 yıl
Şu bildirim işi iyi olmuş. Ama ben zaten biliyorum bu programın o saatte o kanalda olduğunu.
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Ayrıca bildirim neden şimdi geliyor saat 19:17
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