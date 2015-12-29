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Dondurulan yağ damlaları şekilden şekile girdi

Araştırmacılar tarafından dondurulan yağ damlaları, kristalleşerek birbirinden farklı şekiller aldı. Damlaların bu değişimi, organik maddeler hakkında önemli bulgular ortaya çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dondurulan yağ damlaları şekilden şekile girdi
 
Cambridge Üniversitesi ve Sofia Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen yeni bir araştırma, organik olmayan maddelerin şekillenmesiyle ilgili önemli bulgular ortaya çıkardı. Bu araştırma kapsamında, özel işlemden geçirilmiş hidrokarbon damlalarını donduran araştırmacılar, donan hidrokarbon damlalarının oldukça farklı yapılara ve şekillere büründüğünü keşfettiler.
Sıvı haldeki yağlı kimyasal damlalarını sabunlu su karışımına katıp yavaşça donduran araştırmacılar, bu sayede karışımın içinde bir plastik kristal katmanı oluşturmayı başardılar. Bu işlem, yağ damlalarının şekil değiştirerek birbirinden farklı şekillere bürünmesini sağladı. Ortaya çıkan sonuç, büyüleyici bir görüntü oldu.
Nature dergisinde yayınlanan araştırma hakkında konuşan Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Stoyan Smoukov, biyolojik olmayan şeylerin birçok farklı yolla şekillendiğini ve asıl sorunun bu sürecin nasıl işlediğinin ve nasıl kontrol edileceğinin öğrenilmesi olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, biyolojik ve biyolojik olmayan maddeler arasında nasıl bir bağlantı olduğu da araştırmanın cevabını aradığı sorulardan biri.
 
Dondurulan yağ damlaları şekilden şekile girdi
Araştırmacılara göre bu sorulara morphogenesis cevap olabilir. Bir organizmanın yapısal değişimini ve şekillenme sürecini inceleyen morphogenesis, ilk olarak 1910'lu yıllarda gündeme gelmiş ve 50'li yıllarda ünlü matematikçi Alan Turing tarafından kapsamlı olarak incelenmişti.
 Cambridge ve Sofia üniversiteleri tarafından yürütülen bu araştırma, bilim insanlarının ve mühendislerin organik olmayan maddeleri kontrollü ve karmaşık yapılara dönüştürmesini sağlayabilir. Bu sayede özgün ve karmaşık yapıların elde edilmesi ilaç, boya ve kozmetik ürünler gibi birçok şeyin basit bileşenlerle elde edilmesini mümkün hale getirebilir.
 Editörün Notu: Yazıda bahsi geçen hidrokarbon, genelde petrolde bulunan, sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik bileşiklerin genel adıdır.

http://www.nature.com/nature/journal/v528/n7582/full/nature16189.html Yorum Yaz
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matraxzalim 3 yıl en beğenilen Guhong01
Guhong01
matraxzalim
Yağlar yani lipitler organik maddelerdir, organik olmayan madde derken oluşturdukları karışımı kast ediyorlar sanırım.

10.sınıf mısın?

Biyoloji öğretmeniyim
Guhong01matraxzalimYağlar yani lipitler organik maddelerdir, organik olmayan madde derken oluşturdukları karışımı kast ed...
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V4LKyR 3 yıl
matraxzalim
Yağlar yani lipitler organik maddelerdir, organik olmayan madde derken oluşturdukları karışımı kast ediyorlar sanırım.

Peki Castrol GTX Magnatec nedir?
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aspirin_00 3 yıl
petrol dür :D
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kesbi 3 yıl
matraxzalim
Yağlar yani lipitler organik maddelerdir, organik olmayan madde derken oluşturdukları karışımı kast ediyorlar sanırım.

Sentetik yağ?
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matraxzalim 3 yıl
Yağlar yani lipitler organik maddelerdir, organik olmayan madde derken oluşturdukları karışımı kast ediyorlar sanırım.
2 Yanıt Yanıtla
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津波 3 yıl matraxzalim
matraxzalim

Yağlar yani lipitler organik maddelerdir, organik olmayan madde derken oluşturdukları karışımı kast ediyorlar sanırım.

Organik olmayan derken işlemden geçirilmiş karıştırılmış maddelerle organikliğini kaybetmiş yağlardan bahsediyor sanırım. Ben öyle anladım.
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Guhong01 3 yıl matraxzalim
matraxzalim
Yağlar yani lipitler organik maddelerdir, organik olmayan madde derken oluşturdukları karışımı kast ediyorlar sanırım.

10.sınıf mısın?
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