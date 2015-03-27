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Dördü bir arada çizim robotu mDrawBot, Kickstater'da aradığı desteği bulmayı başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dördü bir arada çizim robotu mDrawBot, Kickstater'da aradığı desteği bulmayı başardı
 
Bazı projelerde yaşanan bekleneni / gösterileni verememe problemlerine rağmen popüler seviyede kullanılmaya devam eden bağış platformu Kickstarter, dördü bir arada çizim robotu mDrawBot'a da aradığı desteği sağlamayı başardı.
Site üzerinde Makeblock tarafından başlatılan mDrawBot, açık kaynak kodlu Arduino platformu üzerine kurulmuş bir modüler çizimi robotu. mSpider, mScara, mEggBot ve mCar isimli dört farklı versiyon halinde gelen mDrawBot, mSpider birimiyle kablolar aracılığıyla dikey yüzeylere, mScara ile yatay kağıtlar üzerine, mEggBot ile adından da anlaşılabileceği üzere yumurta gövdesine, son olarak mCar sürümüyle ise yine belirlenen yatay yüzeylerde oldukça geniş bir alana çizimler yapılmasına imkan tanıyor.
Dördü bir arada çizim robotu mDrawBot, Kickstater'da aradığı desteği bulmayı başardı
 
Bu çizimler için standart kalemleri kullanması yanında özel lazer birimleriyle ahşap gibi noktalara da çizim yapabilen robot, yine açık kaynak kodlu geliştirilen yazılımıyla svg formatında hazırlanan görselleri çizim sürecinde aktif olarak gerçeğe dönüştürebiliyor. Yaratıcılığa bağlı olarak sınırsız bir kullanım sahası ortaya koyan mDrawBot, 60'dan fazla parçasıyla elektronik severler için güzel bir oyuncak oluştururken, kişisel modifikasyonlara açık yapısıyla da yapabildiklerinden çok daha fazlasını ortaya koyacak bir potansiyel vaat ediyor.
Kickstarter'da konan 50,000$'lık hedefi 52,000$ seviyesine taşıyan mDrawBot, yapılacak en az 179$ bağış miktarıyla 2015 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Robotun yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1818505613/mdrawbot-4-in-1-drawing-robot Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur1971 4 yıl
Anladıgım kadarıyla proje demonte teslim ediliyor
Projede sök tak işçiliği var ve bu mekanik + elektronik yatkınlığı olmayanlar için bir hayli karmaşık
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fthkn 4 yıl
Böyle çalışkan insanlara hayranım. Arduino zaten geliştirici aracı. Çok ucuz ve tüm yazılım kodları bir başlangıç için ücretsiz. Sonra kendi özgün platformunuzu icat etmeniz için önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Herhangi bir konuda herhangi bir şey olabilir. Kazandıkları her kuruş hakları olur bu projeyle.
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