Dördü bir arada çizim robotu mDrawBot, Kickstater'da aradığı desteği bulmayı başardı

Bazı projelerde yaşanan bekleneni / gösterileni verememe problemlerine rağmen popüler seviyede kullanılmaya devam eden bağış platformu Kickstarter, dördü bir arada çizim robotu mDrawBot'a da aradığı desteği sağlamayı başardı.

Site üzerinde Makeblock tarafından başlatılan mDrawBot, açık kaynak kodlu Arduino platformu üzerine kurulmuş bir modüler çizimi robotu. mSpider, mScara, mEggBot ve mCar isimli dört farklı versiyon halinde gelen mDrawBot, mSpider birimiyle kablolar aracılığıyla dikey yüzeylere, mScara ile yatay kağıtlar üzerine, mEggBot ile adından da anlaşılabileceği üzere yumurta gövdesine, son olarak mCar sürümüyle ise yine belirlenen yatay yüzeylerde oldukça geniş bir alana çizimler yapılmasına imkan tanıyor.

Bu çizimler için standart kalemleri kullanması yanında özel lazer birimleriyle ahşap gibi noktalara da çizim yapabilen robot, yine açık kaynak kodlu geliştirilen yazılımıyla svg formatında hazırlanan görselleri çizim sürecinde aktif olarak gerçeğe dönüştürebiliyor. Yaratıcılığa bağlı olarak sınırsız bir kullanım sahası ortaya koyan mDrawBot, 60'dan fazla parçasıyla elektronik severler için güzel bir oyuncak oluştururken, kişisel modifikasyonlara açık yapısıyla da yapabildiklerinden çok daha fazlasını ortaya koyacak bir potansiyel vaat ediyor.

Kickstarter'da konan 50,000$'lık hedefi 52,000$ seviyesine taşıyan mDrawBot, yapılacak en az 179$ bağış miktarıyla 2015 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Robotun yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1818505613/mdrawbot-4-in-1-drawing-robot