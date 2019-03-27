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Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu

Ağırlığını yazılım servislerine veren Apple dünkü etkinlikte sadece Apple TV 2015 kutusunun ismini değiştirdiğini duyurdu. Bunun haricinde yeni bir donanım duyurusu olmadı.
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apple tv
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk kez Apple’ın önemli bir etkinliğinde donanım tanıtımı yapılmadan yazılıma odaklanıldığına şahit olduk. Donanım tarafında tek hareketlilik dördüncü nesil Apple TV kutusunun Apple TV HD olarak isimlendirilmesi oldu.

Apple TV HD fiyatı

Apple TV uygulamasının ve dolayısıyla TV+ servisinin rakip set üstü kutular ile akıllı televizyonlara gelecek olması sürekli yeni set üstü kutu piyasaya sürme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Diğer taraftan rakip kutuların çok daha uygun fiyatlarda olması Apple TV kutularının da satışlarını baltalamaya başlayacak. Bu bakımdan Apple donanıma ağırlık vermekten vazgeçti.

Ayrıca Bkz. "Huawei FreeBuds Lite duyuruldu"

Hali hazırda Apple TV HD olarak adlandırılan Apple TV 2015 modeli ve Apple TV 4K modeli piyasada yer alıyor. Yeniden isimlendirme bir bakımda bu iki model arasında farklılaşmayı da sağlayacak. Apple TV HD kutusu 1299TL fiyat etiketi ile satılıyor. Apple TV 4K ise 32GB kapasite 1579TL, 64GB kapasite ise 1729TL fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2019/03/25/apple-tv-hd-name-change/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
Isin guzel tarafi guc kablosu da dahil, oraya ekstradan para harcamicaz
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frostburn 1 ay
vay anasını apple tv 4k turkcell'den indirim çeki ile 600 tl'ye almıştım
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Baelros 1 ay
Amazon Fire Stick 4K varken buna yaklasik 3 kat fazla para vermenin bir manasi var midir?
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csh 1 ay Baelros
Turkcell TV+ uygulamasi Apple TV'de var. Bunun gibi bircok uygulama da var ve guzel calisiyor. Isletim sistemi de guzel. Ben kullaniyorum ama tercihtir. Kimine gore 3 kat fazla para vermenin manasi yok, kimine gore var ama ben kullanisli buluyorum. Ayni zamanda Minix Neo U9-H da kullaniyorum. Spotify ve Deezer (HiFi) uygulamalari icin Minix'i kullaniyorum. Apple TV'yi daha cok begeniyorum.
Bu biraz da suna benziyor: Opel gibi arabalar varken Audi gibi arabalara ne gerek var? Araba konusunda tercihim luks arabalardan olmaz ama luks araba tercih edenlere de saygi duyarim. Ihtiyaca gore degisir hersey.
Ben Apple TV 4K tercih ediyorum ornegin ve Apple TV'den memnunum. Begenmedigim yanlari da var hem de cok ama bu haliyle de kullaniyorum. Android TV tarafinda mesela Apple TV'nin begenmedigim yanlari yok ama orda da farkli begenmedigim yanlar var. Genel olarak tercihim Apple TV.
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csh 1 ay Baelros
Onceki mesajimdan konu acilmisken yazayim. Apple TV'de ses cikisini kisip acma ozelligi secimlik olarak da olsa guzel olurdu. Televizyonun veya tanitilan cihazin sesini kisip acabiliyor sadece. Android TV'lerde mesela ses cikisi kisilip acilabiliyor. Dijital hoparlorunuz varsa mesela bu cok ise yarardi, uzaktan kumandali bir DAC veya anfi almaniza gerek kalmazdi. Bircok televizyonda analog ses cikisi yok, televizyon dijital sesi de kisip acamiyor. Bazi televizyonlarda ise analog ses cikisi var ama kumandadan kisilip acilamiyor. Anfi baglamak icin dizayn edilmis. Apple TV kendi sesini kisip acabilseydi ek olarak uzaktan kumandali anfi, DAC gibi cihazlara gerek kalmazdi. Bu bir problem mesela.
Android TV'lerin kangren problemi ise update edilmemesi. Minix Neo U9-H'ta Android 6.0 Marshmellow var halen ve guvenlik aciklariyla dolu. ilerde bi tarihte Android 7.0'a update edilecek, saka gibi. Bircok komik hatalarla dolu. Update kontrolu yapiyorsun, tamam butonu yerine iptal butonu koymuslar ornegin. Yazilim yuklemeye sifre koyamiyorsun, kullanici profilleri olusturamiyorsun, herkes admin modunda. Kendi google hesabinla giris yapsan baskasi bir yazilim yukleyip google hesabini ele gecirebilir ornegin eve gelen bir misafir. Android TV de gulluk gulistanlik degil yani, bircok problemi beraberinde getiriyor.
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The.Mafia 1 ay
Millet 8k çıksın bekler bunlar 2015 adını HD olarak değiştirir zaten HD ne değiştiki
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csh 1 ay The.Mafia
8k henuz yayginlasmadi diye cikarmamislardir. 2015 modeline eskitme yapsalardi daha kotu olurdu, insanlar 2 yil sonra yeni Apple TV almak zorunda kalirdi. Ismini HD olarak degistirip satisina, destegine ve guncellemesine devam ediyorlar iste. Bu guzel birsey degil mi? Elindeki televizyon 4k degilse HD Apple TV'yi kullanmaya devam ediyorsun. Bunda kotu birsey goremedim.
Ben 4K televizyon kullaniyorum, Apple TV 4K da kullaniyorum ama zaten izlerken 2.5 metre oteden izledigim icin cok cok dikkat etmedikce bir yayin HD mi yoksa 4K mi anlayamiyorum. 4K daha iyi, 8K daha da iyi, cikmasina karsi degilim ama HD kullanmak isteyenlerin de, butcesi ona yetenlerin de HD kullanmasindan ve ellerindeki cihazlarin guncelleme almaya devam etmesinden yanayim.
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aozgec 1 ay
apple tv stick 8k gelsin uzgun fiyata alalim
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