Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu

İlk kez Apple’ın önemli bir etkinliğinde donanım tanıtımı yapılmadan yazılıma odaklanıldığına şahit olduk. Donanım tarafında tek hareketlilik dördüncü nesil Apple TV kutusunun Apple TV HD olarak isimlendirilmesi oldu.
Apple TV HD fiyatı
Apple TV uygulamasının ve dolayısıyla TV+ servisinin rakip set üstü kutular ile akıllı televizyonlara gelecek olması sürekli yeni set üstü kutu piyasaya sürme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Diğer taraftan rakip kutuların çok daha uygun fiyatlarda olması Apple TV kutularının da satışlarını baltalamaya başlayacak. Bu bakımdan Apple donanıma ağırlık vermekten vazgeçti.Ayrıca Bkz. "Huawei FreeBuds Lite duyuruldu"
Hali hazırda Apple TV HD olarak adlandırılan Apple TV 2015 modeli ve Apple TV 4K modeli piyasada yer alıyor. Yeniden isimlendirme bir bakımda bu iki model arasında farklılaşmayı da sağlayacak. Apple TV HD kutusu 1299TL fiyat etiketi ile satılıyor. Apple TV 4K ise 32GB kapasite 1579TL, 64GB kapasite ise 1729TL fiyat etiketine sahip.
https://www.engadget.com/2019/03/25/apple-tv-hd-name-change/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu biraz da suna benziyor: Opel gibi arabalar varken Audi gibi arabalara ne gerek var? Araba konusunda tercihim luks arabalardan olmaz ama luks araba tercih edenlere de saygi duyarim. Ihtiyaca gore degisir hersey.
Ben Apple TV 4K tercih ediyorum ornegin ve Apple TV'den memnunum. Begenmedigim yanlari da var hem de cok ama bu haliyle de kullaniyorum. Android TV tarafinda mesela Apple TV'nin begenmedigim yanlari yok ama orda da farkli begenmedigim yanlar var. Genel olarak tercihim Apple TV.
Android TV'lerin kangren problemi ise update edilmemesi. Minix Neo U9-H'ta Android 6.0 Marshmellow var halen ve guvenlik aciklariyla dolu. ilerde bi tarihte Android 7.0'a update edilecek, saka gibi. Bircok komik hatalarla dolu. Update kontrolu yapiyorsun, tamam butonu yerine iptal butonu koymuslar ornegin. Yazilim yuklemeye sifre koyamiyorsun, kullanici profilleri olusturamiyorsun, herkes admin modunda. Kendi google hesabinla giris yapsan baskasi bir yazilim yukleyip google hesabini ele gecirebilir ornegin eve gelen bir misafir. Android TV de gulluk gulistanlik degil yani, bircok problemi beraberinde getiriyor.
Ben 4K televizyon kullaniyorum, Apple TV 4K da kullaniyorum ama zaten izlerken 2.5 metre oteden izledigim icin cok cok dikkat etmedikce bir yayin HD mi yoksa 4K mi anlayamiyorum. 4K daha iyi, 8K daha da iyi, cikmasina karsi degilim ama HD kullanmak isteyenlerin de, butcesi ona yetenlerin de HD kullanmasindan ve ellerindeki cihazlarin guncelleme almaya devam etmesinden yanayim.