Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu

İlk kez Apple’ın önemli bir etkinliğinde donanım tanıtımı yapılmadan yazılıma odaklanıldığına şahit olduk. Donanım tarafında tek hareketlilik dördüncü nesil Apple TV kutusunun Apple TV HD olarak isimlendirilmesi oldu.

Apple TV HD fiyatı

Apple TV uygulamasının ve dolayısıyla TV+ servisinin rakip set üstü kutular ile akıllı televizyonlara gelecek olması sürekli yeni set üstü kutu piyasaya sürme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Diğer taraftan rakip kutuların çok daha uygun fiyatlarda olması Apple TV kutularının da satışlarını baltalamaya başlayacak. Bu bakımdan Apple donanıma ağırlık vermekten vazgeçti.

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Hali hazırda Apple TV HD olarak adlandırılan Apple TV 2015 modeli ve Apple TV 4K modeli piyasada yer alıyor. Yeniden isimlendirme bir bakımda bu iki model arasında farklılaşmayı da sağlayacak. Apple TV HD kutusu 1299TL fiyat etiketi ile satılıyor. Apple TV 4K ise 32GB kapasite 1579TL, 64GB kapasite ise 1729TL fiyat etiketine sahip.