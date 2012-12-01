Dördüncü nesil iPad ve iPad Mini ülkemizdeki teknoloji marketlerinde yerini almaya başladı

Haber Editörü
Apple'ın ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz ayın başlarında piyasaya sürdüğü iPad Mini ve dördüncü nesil iPad ülkemizdeki bazı teknoloji mağazalarında yerini almaya başladı.
Mağazaların yazılı basında yayınladıkları reklamlara baktığımızda yurt dışında 499$'a satın alınabilen dördüncü nesil Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip 16 GB'lık dördüncü nesil iPad modelinin 1189 TL'den satışta sunulduğu görülüyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin her ikisinin de satışa sunan teknoloji marketlerinde şu an için sadece Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip olan 16 GB'lık dördüncü nesil iPad Türk kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
iPad Mini'nin fiyat etiketlerine baktığımızda ise, yurt dışında 329$'a satın alınabilen Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip 16 GB'lık modelin ülkemizdeki teknoloji marketlerinde 899 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz.
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Cunku herkesi alistirdilar. 1000 liralik galaxy note 2 yi 1899 liradan cikarttiklarinda incelemerde bile ne kadar uygun fiyatla cikardilar diye konusuldu. 750 liralik Nexus 4'ü 1400 e cikaracaklar deniliyor ve milleti simdiden bu fiyatlara hazirladilar. Sadece elektronikte degil bunlar. Dolaysiz vergi alamayan devlet tuketim harcamalari gibi harcamalardan dolayli vergi almasi ile alakali. Emin ol bu ulke Suudiler kadar petrol yataklarina sahip olsa yine dunyanin en pahali benzinini satar. Cunku Turkiye'de vergiler kim ne kadar kazanirsa o kadar vergi alalim diye vergilenmiyor, kim ne kadar harcarsa o kadar vergi alalim diye vergileniyor. Avrupa, Amerika gibi ulkeler ise tam tersine harcamadan degil kim cok kazanirsa ondan daha fazla vergi alalim diyor boylece elektronik esya gibi tuketim mallari uzerine bizim gibi agir vergiler koymayarak bizim ulkeden bile ucuza satilmasini sagliyor. Özaldan beri boyle devam ediyor ve bu gidisle daha da devam edecek gibi gozukuyor.