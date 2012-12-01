Dördüncü nesil iPad ve iPad Mini ülkemizdeki teknoloji marketlerinde yerini almaya başladı

Apple'ın ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz ayın başlarında piyasaya sürdüğü iPad Mini ve dördüncü nesil iPad ülkemizdeki bazı teknoloji mağazalarında yerini almaya başladı.





Mağazaların yazılı basında yayınladıkları reklamlara baktığımızda yurt dışında 499$'a satın alınabilen dördüncü nesil Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip 16 GB'lık dördüncü nesil iPad modelinin 1189 TL'den satışta sunulduğu görülüyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin her ikisinin de satışa sunan teknoloji marketlerinde şu an için sadece Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip olan 16 GB'lık dördüncü nesil iPad Türk kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

iPad Mini'nin fiyat etiketlerine baktığımızda ise, yurt dışında 329$'a satın alınabilen Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip 16 GB'lık modelin ülkemizdeki teknoloji marketlerinde 899 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz.



