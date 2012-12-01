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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dördüncü nesil iPad ve iPad Mini ülkemizdeki teknoloji marketlerinde yerini almaya başladı

6 yıl
1,1b
1
49
iPad
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz ayın başlarında piyasaya sürdüğü iPad Mini ve dördüncü nesil iPad ülkemizdeki bazı teknoloji mağazalarında yerini almaya başladı.

Mağazaların yazılı basında yayınladıkları reklamlara baktığımızda yurt dışında 499$'a satın alınabilen dördüncü nesil Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip 16 GB'lık dördüncü nesil iPad modelinin 1189 TL'den satışta sunulduğu görülüyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin her ikisinin de satışa sunan teknoloji marketlerinde şu an için sadece Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip olan 16 GB'lık dördüncü nesil iPad Türk kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
iPad Mini'nin fiyat etiketlerine baktığımızda ise, yurt dışında 329$'a satın alınabilen Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip 16 GB'lık modelin ülkemizdeki teknoloji marketlerinde 899 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz.


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sarahaten 6 yıl CihanKaygusuz
CihanKaygusuz
589 liralık malı 899 a satıyorlar birileri de çıkıp fiyatı uygunmuş diyor ya işte ben bunun kafasını merak ediyorum.

Cunku herkesi alistirdilar. 1000 liralik galaxy note 2 yi 1899 liradan cikarttiklarinda incelemerde bile ne kadar uygun fiyatla cikardilar diye konusuldu. 750 liralik Nexus 4'ü 1400 e cikaracaklar deniliyor ve milleti simdiden bu fiyatlara hazirladilar. Sadece elektronikte degil bunlar. Dolaysiz vergi alamayan devlet tuketim harcamalari gibi harcamalardan dolayli vergi almasi ile alakali. Emin ol bu ulke Suudiler kadar petrol yataklarina sahip olsa yine dunyanin en pahali benzinini satar. Cunku Turkiye'de vergiler kim ne kadar kazanirsa o kadar vergi alalim diye vergilenmiyor, kim ne kadar harcarsa o kadar vergi alalim diye vergileniyor. Avrupa, Amerika gibi ulkeler ise tam tersine harcamadan degil kim cok kazanirsa ondan daha fazla vergi alalim diyor boylece elektronik esya gibi tuketim mallari uzerine bizim gibi agir vergiler koymayarak bizim ulkeden bile ucuza satilmasini sagliyor. Özaldan beri boyle devam ediyor ve bu gidisle daha da devam edecek gibi gozukuyor.
CihanKaygusuz589 liralık malı 899 a satıyorlar birileri de çıkıp fiyatı uygunmuş diyor ya işte ben bunun kafasını merak ediyorum.
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bt_teknoloji 6 yıl
Arkadaslar Ipad Mini 4g'nin 16,32 ve 64 gb 4g modelini cok hesaplı fiyatlara temin edebiliyorum.
Apple tarafında sattıgımız bütün ürünlerimiz Bilkom garantilidir.Üstelik çok çok hesaplı fiyatlarla alabilirsiniz bizden :)
İlgilenen arkadaslar aşagıdaki iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime gecebilir.
Tesekkür ederim...
businesstech.com.tr/...
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bt_teknoloji 6 yıl
SON 20 ADET IPAD MİNİ 16 GB ANINDA TESLİM SÜPER FİYAT GARANTİSİ

ORJİNAL BİLKOM ÜRÜNÜ-ADINIZA VEYA FİRMANIZA FATURALI

Apple Ipad Mini MD540TU/A 16GB Wi-Fi + Cellular(4G):1100 TL

Apple Ipad Mini MD544TU/A 32GB Wi-Fi + Cellular(4G):1350 TL
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DH Misafiri 6 yıl
bilkom yakında yazmış ne zaman çıkar hepsi
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mem01990 6 yıl
Benim anlamadigim olay ipadleri bu kadar ucuz getiren firmalar iphone lari neden fahis fiyatlardan satiyorlar ?
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Zordion 6 yıl
Fiyatlarda bir sorun yok, kimse ABD fiyati beklemesin zaten. iPad 4 suanki haliyle Teknosa’da 1189 TL, Avrupa Apple Store fiyati zaten 1157 TL cikiyor kuru cevirince. Asil sorun iPhone fiyatlari, operatorler kazikladikca kaziklamaya calisiyor.
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OKANATLI 6 yıl Zordion
Zordion

Fiyatlarda bir sorun yok, kimse ABD fiyati beklemesin zaten. iPad 4 suanki haliyle Teknosa’da 1189 TL, Avrupa Apple Store fiyati zaten 1157 TL cikiyor kuru cevirince. Asil sorun iPhone fiyatlari, operatorler kazikladikca kaziklamaya calisiyor.

Evet maalesef iphone fiyatlarında acık ara bir kazık mevcut...
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bimekste hepsi var ben 64 gb wfi+4g almayı düşünüyorum
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Zeky 6 yıl
jay jay justified
Gary_2550
jay jay justified
Zeky Arkadaşlar daha yeni bimeksten aldım ipad 4 32 gb wifi + 4g hiç kalmadı daha. isteyen olursa 2100TLye satabilirim. Kadıköyde oturuyorum. İletişim: e.zekiparlak61@hotmail.com
Kaça aldın?
bimeks.com.tr/...
Kimse kusura bakmasın ama terbiyesizliğin de bu kadarı diyorum. Hani hiç bulunmaz, kara borsa falandır, 50 lira koyarsın, iyilik yaptım falan der geçersin. Bu nedir ya!

Arkadaşım iphone Türkiye'de zincirli mağazalarda satıldığında fiyatı 3500TL'Den aşağı inecek. Keza Gold'da ilk geldiğinde 3300TL idi şimdi ise 2800TL civarına düştü. Siz bimeks linklerini paylaşıyorsunuz fakat ürün stokta da kalmadı. Teknosa'da zaten yok. Olur da almak isteyen olursa diye kafama göre fiyatı koydum. Açılmamış paketinde ürün. Ayrıca kimseyi de ilgilendirmez! Terbiyeyi koymak kimseye de düşmedi! Ürüne binen KDV git ayıp de... Kaç paralık şeyi kaça satıyorlar gelmiş bana konuşuyorsun. Haddini bil!
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12 Angry Men 6 yıl
Valla ben 2000 bin tl den yüksek gelir diye tahmin ediyordum bence fiyt normal türkiye şartlarına göre normal 3500 e iphone5 satılyıorsa siz düşünün.
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santhora 6 yıl
Arkadaslar bu fiyatlar 4g'li versiyonlarin degil. Ucuz diyenler bunu da hesaba katiyormu acaba? Cogu kisi her an online olmak icin aliyor bu urunleri. Bu sebeple sadece wifi kurtarmaz. 4g destekli modeller icin de en az 300-400 daha ustune koyup ona gore yorum yapin isterseniz.
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zeona 6 yıl
emrahkoroglu
CihanKaygusuz589 liralık malı 899 a satıyorlar birileri de çıkıp fiyatı uygunmuş diyor ya işte ben bunun kafasını merak ediyorum.
Cunku herkesi alistirdilar. 1000 liralik galaxy note 2 yi 1899 liradan cikarttiklarinda incelemerde bile ne kadar uygun fiyatla cikardilar diye konusuldu. 750 liralik Nexus 4ü 1400 e cikaracaklar deniliyor ve milleti simdiden bu fiyatlara hazirladilar. Sadece elektronikte degil bunlar. Dolaysiz vergi alamayan devlet tuketim harcamalari gibi harcamalardan dolayli vergi almasi ile alakali. Emin ol bu ulke Suudiler kadar petrol yataklarina sahip olsa yine dunyanin en pahali benzinini satar. Cunku Turkiyede vergiler kim ne kadar kazanirsa o kadar vergi alalim diye vergilenmiyor, kim ne kadar harcarsa o kadar vergi alalim diye vergileniyor. Avrupa, Amerika gibi ulkeler ise tam tersine harcamadan degil kim cok kazanirsa ondan daha fazla vergi alalim diyor boylece elektronik esya gibi tuketim mallari uzerine bizim gibi agir vergiler koymayarak bizim ulkeden bile ucuza satilmasini sagliyor. Özaldan beri boyle devam ediyor ve bu gidisle daha da devam edecek gibi gozukuyor.

ülkemi terk ediyorum var mı gelen
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MüyendisAdayı 6 yıl
yahu fiyatlari amerika ya gore karsilastirmayi birakin..,amerikayla avrupa arasinda farklar var fiyatini avrupaya gore kiyasladigimizda gayet iyi bi fiyat
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YaRaNoZ 6 yıl MüyendisAdayı
necroph
yahu fiyatlari amerika ya gore karsilastirmayi birakin..,amerikayla avrupa arasinda farklar var fiyatini avrupaya gore kiyasladigimizda gayet iyi bi fiyat

Katiliyorum 500 dolarlik bir cihaz bulungujuz eyalete gore degisse de vergilerle yaklasik 550 dolar oluyor Amerikada. Bu da yaklasik 1000TL yapiyor. Birakinda oriiinali 1 yil garantili olan urun Türkiye de 2 yil garanti altina alinip 1200TL ye satilsin. Adam babasinin hayrina mi getirecek.
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