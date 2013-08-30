Dosya paylaşım ve yedekleme uygulaması BitTorrent Sync, iOS için kullanıma sunuldu

Haber Editörü
2013 yılı başında resmi olarak duyurusu yapılan BitTorrent Sync servisi, Android sonrası iOS platformu için de ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
Torrent dünyasının en popüler isimlerinden BitTorrent tarafından hazırlanan BitTorrent Sync, iOS uygulaması ile iPhone kullanıcılarının limitsiz sayıda ve boyutta dosya transferi ya da yedekleme yapmasına imkanı veriyor. Bu özelliğini mobil cihazlar arasında ve mobil ile PC, Mac ve Linux işletim sistemine sahip diğer cihazlar arasında sağlayabilen uygulama, aynı zamanda bütün "Sync" dosyaları içerisine erişim imkanı da veriyor. iPhone ya da iPod Touch içerisinde yer alan fotoğraf dosyalarının otomatik olarak belirlenen bilgisayarlar üzerine yedekleyebilen BitTorrent Sync, bu aktarma işlemlerini şifreleyerek güvenlik sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların verilerini herhangi bir bulut depolama merkezi üzerinde saklamayan uygulama, P2P (Peer-to-peer) mantığı ile çalışıyor ve ayrıca diğer Sync dosyalarına belirlenen QR kodları üzerinde erişim sağlayabiliyor.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan BitTorrent Sync uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
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Ustam bu servis bildiğim zorrent yapısından biraz farklı.