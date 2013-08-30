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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dosya paylaşım ve yedekleme uygulaması BitTorrent Sync, iOS için kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dosya paylaşım ve yedekleme uygulaması BitTorrent Sync, iOS için kullanıma sunuldu
2013 yılı başında resmi olarak duyurusu yapılan BitTorrent Sync servisi, Android sonrası iOS platformu için de ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
Torrent dünyasının en popüler isimlerinden BitTorrent tarafından hazırlanan BitTorrent Sync, iOS uygulaması ile iPhone kullanıcılarının limitsiz sayıda ve boyutta dosya transferi ya da yedekleme yapmasına imkanı veriyor. Bu özelliğini mobil cihazlar arasında ve mobil ile PC, Mac ve Linux işletim sistemine sahip diğer cihazlar arasında sağlayabilen uygulama, aynı zamanda bütün "Sync" dosyaları içerisine erişim imkanı da veriyor. iPhone ya da iPod Touch içerisinde yer alan fotoğraf dosyalarının otomatik olarak belirlenen bilgisayarlar üzerine yedekleyebilen BitTorrent Sync, bu aktarma işlemlerini şifreleyerek güvenlik sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Kullanıcıların verilerini herhangi bir bulut depolama merkezi üzerinde saklamayan uygulama, P2P (Peer-to-peer) mantığı ile çalışıyor ve  ayrıca diğer Sync dosyalarına belirlenen QR kodları üzerinde erişim sağlayabiliyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan BitTorrent Sync uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


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seaflames 6 yıl
Gizli kişisel torrent ağı olarak işliyor yalnızca izin verdiğiniz cihazlar arasında bildiğiniz torrent gibi işliyor yani 2 cihaz da açık ve internette olmalı.Bu zamana kadar neden akıl edilmedi hayret ettim torrent dosya baylaşımı için biçilmiş kaftan açık kaynak olursa şirketler box,skydrive,dropbox yerine bunu kullanır
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ZEUS__ 6 yıl
forumda torrent konusu yasak sayın editör.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
bence telefonda zorrent pek tutulmaz cunku zaten hafiza 16 GB zorrentten bi film indirsen 4-5 GB gidiyor anca 64-128 GB telefonlarimiz oldugunda daha yaygin kullanilabilir
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civilbugra 6 yıl Guest-0DECB8E5A
Gurkαn
bence telefonda zorrent pek tutulmaz cunku zaten hafiza 16 GB zorrentten bi film indirsen 4-5 GB gidiyor anca 64-128 GB telefonlarimiz oldugunda daha yaygin kullanilabilir

Ustam bu servis bildiğim zorrent yapısından biraz farklı.
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