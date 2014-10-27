Drivebot ile aracınızın elektronik sistemleri sürekli kontrol altında





Genelde fitness veya sağlık takip sistemleri insanlara yönelik olarak geliştiriliyor ve oldukça da ilgi görüyor. Taylandlı bir girişim ise aracınızın bir anlamda sağlığını sürekli takip edebileceğiniz bir sistem geliştirmiş.





Drivebot adlı adaptör aracınızın ODB-II portu üzerinden sisteme bağlanıyor ve elde ettiği bilgileri iOS veya Android cihazınıza aktarıyor. Adaptör aracınızda motor, süspansiyon, fren, gaz, yakıt durumu gibi sistemin izin verdiği tüm değerleri takip edebiliyor.





Kullanıcılar akıllı telefonlarındaki uyumlu uygulama ile araçlarının sağlık durumunu anlık olarak takip edebiliyor. Böylece araçta aşırı yakıt tüketimine sebep olacak veya bakım gerektirecek konuları önceden tespit edebiliyor.





Uygulama ayrıca navigasyon imkanı da sunuyor ve kullanıcılara en tasarruflu güzergahları oluşturabiliyor. Gerektiği zamanlarda sürücülere farklı ipuçları da verilebiliyor. Adaptör şu anda gerekli bağışı geçmiş durumda ve kampanya devam ediyor. 75$ ve üzeri bağışlarda ürün Nisan ayında dağıtıma başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/drivebot-a-fitbit-for-your-car