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Drivebot ile aracınızın elektronik sistemleri sürekli kontrol altında

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Drivebot ile aracınızın elektronik sistemleri sürekli kontrol altında

Genelde fitness veya sağlık takip sistemleri insanlara yönelik olarak geliştiriliyor ve oldukça da ilgi görüyor. Taylandlı bir girişim ise aracınızın bir anlamda sağlığını sürekli takip edebileceğiniz bir sistem geliştirmiş. 

Drivebot adlı adaptör aracınızın ODB-II portu üzerinden sisteme bağlanıyor ve elde ettiği bilgileri iOS veya Android cihazınıza aktarıyor. Adaptör aracınızda motor, süspansiyon, fren, gaz, yakıt durumu gibi sistemin izin verdiği tüm değerleri takip edebiliyor. 

Kullanıcılar akıllı telefonlarındaki uyumlu uygulama ile araçlarının sağlık durumunu anlık olarak takip edebiliyor. Böylece araçta aşırı yakıt tüketimine sebep olacak veya bakım gerektirecek konuları önceden tespit edebiliyor. 

Uygulama ayrıca navigasyon imkanı da sunuyor ve kullanıcılara en tasarruflu güzergahları oluşturabiliyor. Gerektiği zamanlarda sürücülere farklı ipuçları da verilebiliyor. Adaptör şu anda gerekli bağışı geçmiş durumda ve kampanya devam ediyor. 75$ ve üzeri bağışlarda ürün Nisan ayında dağıtıma başlayacak.  


Kaynak:https://www.indiegogo.com/projects/drivebot-a-fitbit-for-your-car
https://www.indiegogo.com/projects/drivebot-a-fitbit-for-your-car Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
$59,885USD
raised of $35,000 goal
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DH Misafiri 4 yıl
bunu zaten ebaydan aldigimiz ebay.com/...
adaptor + torque pro adroid yazilimi ile yapmaq olur.
OBDII standartini destekleyen istenilen arachda calishacaq.
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Sucuklu Pizza 4 yıl
youtube.com/...
Buyurun efendim. Android'de de iOS'de de uygulama ücretsiz. 10 dolara alıp bağlayın bluetooth ile.
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fotifoti 4 yıl
ebayden alın geçin :) pratik bir şey değil zaten. o cihaz sürekli odb portunda takılı olmaz.
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mtnsyln 4 yıl
yazılım geliştiriciyim geçen ay benzer bir proje yaptım obd2 portu üzerinden araç bilgilerini okumak çok kolay 75 dolar için değmez bence çin sitelerinden 3-4 dolara obd2 reader ciharları alınabiliyır
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Umutcan 4 yıl mtnsyln
mtnsyln

yazılım geliştiriciyim geçen ay benzer bir proje yaptım obd2 portu üzerinden araç bilgilerini okumak çok kolay 75 dolar için değmez bence çin sitelerinden 3-4 dolara obd2 reader ciharları alınabiliyır

Dediğiniz şeyler ortalama bir kullanıcı için geçerli değil bence, tak çalıştır şeklinde basit kullanım arayanlar, bu fiyatı önemsemeyenler de olacaktır. Üstelik telefon üzerinden çalışan yazılım fikri de mantıklı bence,
aracın içine bu iş için bir laptop yada gömme sistem koymak gerekir öbür türlü. Bunlar da herkesin yapabileceği şeyler değil.
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darkhair 4 yıl
Bu cihazlar bizim kuş serilerine sökmez :D 4 dişli tüp göstergesine devam :D
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Silent Guardian 4 yıl
FD6 kasa Honda Civic 2011 ile uyumlu mudur acaba? Bilen var mı arkadaşlar?
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