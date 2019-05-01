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Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak

Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) drone ve model uçak sahiplerinden yıllık ücret almayı planlıyor. Kabul edilirse Ekim ayından itibaren başlayacak lisanslama 250 gramdan ağır droneları kapsayacak.
3 hf.
2,5b
2
14
havacılık
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak
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Drone sayıları arttıkça ülkelerin de güvenliği düşünerek çeşitli lisanslamalar yapması gerekiyor. Türkiye'de de drone kimliklendirme haberleri ara ara gündeme geliyor. Bugün ise İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) drone ve model uçak sahiplerinden yıllık ücret alınmasının planlandığını söyleyerek durumu bir adım ileri taşıdı.

16,50 pound yıllık ücret

250 gramdan ağır drone veya model uçağı olan kişiler CAA’ya kayıt yaptırmak zorunda kalacaklar. Sadece 18 yaş üstü kişilere açık olan kayıtlar esnasında bir takım online güvenlik testleri de yapılacak. Kayıt işlemi için yıllık ücret ise 16.50 pound olarak belirlendi. Yeni teklifin kabul edilmesi durumunda drone ve model uçak sahipleri kayıt olmadan uçuş yapamayacak. İngiltere’den sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yıllık ücretli sistemin hızla yayılması mümkün.

Kayıt yapan her drone pilotu kendisine özel bir koda sahip olacak. Bu kod yardımıyla o pilotun sorumlu olduğu tüm dronelar veritabanında yer alacak. CAA’nın belirttiğine göre sistem devreye girdikten sonra İngiltere’de 170,000 drone kullanıcısının kayıt olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İHA platformuna entegre edilecek"

Bu tarz yıllık ücret bazlı bir kayıt sisteminin Avrupa’da kullanılması benimsenirse ülkemize de yansımalarını görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Kabul edildiğinde Ekim ayı itibariyle başlayacak olan İngiltere ayağının sonuçları diğer ülkelerin kararını vermesinde etkili olacaktır. Her halükarda drone ve model uçak sahiplerinin yeni masraflara şimdiden hazırlanmaları gerektiğini söyleyebiliriz.


https://www.countypress.co.uk/news/national/17608631.drone-operators-to-be-charged-1650-annual-fee-to-join-new-register/ Yorum Yaz
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cokbaska 2 hf. en beğenilen
Batının iyi yanlarını alacağımıza , kendimize göre şekillendirip suyunu çıkarıyoruz
Bak adamlar yıllık 16.5 birime ne güzel işi bağlıyor
Bizde olsa 1650tl + kdv + duv(dron uçurma vergisi) + trt payı + uçmayan gün için uçurmama payı + bilmemne
Batının iyi yanlarını alacağımıza , kendimize göre şekillendirip suyunu çıkarıyoruzBak adamlar yıllık 16.5 birime ne güzel işi bağlıyorBizde olsa 165...
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Tensi 2 hf.
Hazir olun beyler, bizde de yillik %18 Drone sahibi olma vergisi gelir yakinda.
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maximus8282 3 hf.
Pencere vergisi ve kullandıkları her elektrikli alet için aylık veya yıllık vergi ödeyen bir ülkeden ne beklenir ki? Ama gel gör ki adamların alım gücü de çok yüksek.
Pencere vergisi ve kullandıkları her elektrikli alet için aylık veya yıllık vergi ödeyen bir ülkeden ne beklenir ki? Ama gel gör ki adamların alım gücü de çok y...
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Elward 2 hf.
Telefona %50 ötv getirenler drona ne getirmez
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DH Misafiri 2 hf.
eyvahh çokomelli bunu duymasın yandık
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Assassino! 2 hf.
Bu İngiltere de amma salakmış ha. Bizimkilerden hiç ders almamışlar. Yıllık 16.5 birim paraya vergi mi olurmuş? Şöyle yıllık bir asgari ücret değerinde vergi, üzerine %18kdv + hava koşulları vergisi + drone yakıt parası olmalı ki ümmet zevke gelsin :D
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Kartal Göz 2 hf.
AKP Hükümeti bunu beğendi.
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olağan_şüpheli 2 hf.
Acaba ülkede kaç tane drone var , çoksa bize de gelir bu uygulama.
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Bağıran Saman 2 hf.
Hazine Bakanı bunu beğendi

Kısa zamanda tabana yayacak
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ozbey08 2 hf.
uçurmak zaten yasak,birde durduğu yerde para ödetecekler.
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Güney Mestan 2 hf.
Bu kapitalizmde ne açmiş. Doymuyo mk
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yorumculuklar 2 hf.
"Gelir idaresi başkanlığı bunu beğendi"
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cokbaska 2 hf. en beğenilen
Batının iyi yanlarını alacağımıza , kendimize göre şekillendirip suyunu çıkarıyoruz
Bak adamlar yıllık 16.5 birime ne güzel işi bağlıyor
Bizde olsa 1650tl + kdv + duv(dron uçurma vergisi) + trt payı + uçmayan gün için uçurmama payı + bilmemne
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