Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak

Drone sayıları arttıkça ülkelerin de güvenliği düşünerek çeşitli lisanslamalar yapması gerekiyor. Türkiye'de de drone kimliklendirme haberleri ara ara gündeme geliyor. Bugün ise İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) drone ve model uçak sahiplerinden yıllık ücret alınmasının planlandığını söyleyerek durumu bir adım ileri taşıdı.

16,50 pound yıllık ücret

250 gramdan ağır drone veya model uçağı olan kişiler CAA’ya kayıt yaptırmak zorunda kalacaklar. Sadece 18 yaş üstü kişilere açık olan kayıtlar esnasında bir takım online güvenlik testleri de yapılacak. Kayıt işlemi için yıllık ücret ise 16.50 pound olarak belirlendi. Yeni teklifin kabul edilmesi durumunda drone ve model uçak sahipleri kayıt olmadan uçuş yapamayacak. İngiltere’den sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yıllık ücretli sistemin hızla yayılması mümkün.

Kayıt yapan her drone pilotu kendisine özel bir koda sahip olacak. Bu kod yardımıyla o pilotun sorumlu olduğu tüm dronelar veritabanında yer alacak. CAA’nın belirttiğine göre sistem devreye girdikten sonra İngiltere’de 170,000 drone kullanıcısının kayıt olacağı tahmin ediliyor.

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Bu tarz yıllık ücret bazlı bir kayıt sisteminin Avrupa’da kullanılması benimsenirse ülkemize de yansımalarını görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Kabul edildiğinde Ekim ayı itibariyle başlayacak olan İngiltere ayağının sonuçları diğer ülkelerin kararını vermesinde etkili olacaktır. Her halükarda drone ve model uçak sahiplerinin yeni masraflara şimdiden hazırlanmaları gerektiğini söyleyebiliriz.

https://www.countypress.co.uk/news/national/17608631.drone-operators-to-be-charged-1650-annual-fee-to-join-new-register/