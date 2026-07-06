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    Yeni trafik cezaları geliyor: Ehliyetler doğrudan iptal edilecek

    Meclis'e sunulan kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaşıyor. Drift ve makas gibi ağır trafik ihlallerinde ehliyet doğrudan iptal edilecek.

    Yeni trafik cezaları geliyor: Ehliyetler doğrudan iptal edilecek Tam Boyutta Gör

    AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 30 maddelik kanun teklifi, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Teklif kapsamında özellikle aday sürücülere uygulanacak yaptırımların ağırlaştırıldığı görülüyor. Ayrıca trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bazı ihlallerde ehliyetin geçici olarak geri alınması yerine doğrudan iptal edilmesi öngörülüyor.

    Drift ve makas atan ehliyetini kaybedecek

    Kanun teklifine göre drift yapan veya makas atan aday sürücülerin sürücü belgeleri doğrudan iptal edilecek. Mevcut uygulamada bu ihlalleri gerçekleştiren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınıyor, araçları aynı süre boyunca trafikten men ediliyor ve idari para cezası uygulanıyor.

    Teklifte ayrıca 75 ceza puanını aşan, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan, ölümlü kazaya neden olan, kırmızı ışık ihlali yapan veya hız sınırını aşan aday sürücülerin de ehliyetlerinin iptal edilmesi öngörülüyor.

    Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Ayrıca teorik ve direksiyon sınavlarını yeniden başarıyla tamamlamadan yeni sürücü belgesi alamayacak.

    161 binden fazla aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

    Kanun teklifine ilişkin etki analizine göre 2017 yılından 17 Haziran 2026'ya kadar toplam 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Bu iptallerin en büyük bölümünü alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımı oluşturdu. Verilere göre, 123 bin 72 aday sürücü bu gerekçeyle sürücü belgesini kaybetti.

    Türkiye'de toplam 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunurken aktif aday sürücü sayısı 3 milyon 402 bin 75 olarak kaydedildi. Böylece aday sürücüler, toplam sürücü kitlesinin yaklaşık yüzde 8,7'sini oluşturuyor.

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