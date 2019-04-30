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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İHA platformuna entegre edilecek

ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK LTE'nin, yakın gelecekte İHA platformuna da entegre edileceğini açıkladı. Detaylar haberimizde.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN (ana yüklenici), Argela ve Netaş’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen ULAK, geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlamıştı. 4G/4.5G teknolojisine sahip olan baz istasyonu, üç popüler operatör için de kullanıma açılmıştı ve haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı büyük oranda azaltması hedefleniyordu.
ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK LTE'nin, yakın gelecekte İHA platformuna da entegre edileceğini açıkladı. Balcı, konuyla ilgili "Entegrasyon TAI ve Baykar ile yapılacak. ULAK, İHA'lara rahatlıkla entegre edilebilecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Balcı, ayrıca Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi'nin Türkiye'nin siber güvenlik ürünleri için ortak altyapı platformu olarak kullanılmasının planlandığını da aktardı.

Mehmet Balcı, şirketin gelecek dönem planlarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" mottosuyla çıktıkları yolda hızla ilerlediklerini söyledi.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İHA platformuna entegre edilecek
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(ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı) 

ULAK Haberleşme A.Ş.'nin 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, kendi alanında sektörün öncü firmalarıyla iş birliği sözleşmeleri imzalayacaklarını ifade eden Balcı, şirketin ekosistemini büyüterek faaliyet alanlarını genişletmeye devam ettiğini vurguladı.

Balcı, geleceğin teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Bu çerçevede 5G baz istasyonu geliştirme faaliyetlerinde, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sayısal entegre devrelerin geliştirilmesi amacıyla YİTAL A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzalayacağız. Sözleşme kapsamında 5G baz istasyonunda kullanılan kritik öneme sahip RF devre elemanları AB MikroNano ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. 5G çalışmaları kapsamında, askeri kara araçlarında otonom sürüşü destekleyecek yapay zeka algoritmalarıyla sistem tasarlanacak. Söz konusu tasarım BİTES ve NUROL ile yapılacak." diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-baz-istasyonu-ulak-ihalara-takilacak/1466273 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 hf. en beğenilen
Linux ne zaman milli olmuştu !?
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baris070707 2 hf. yeni yorumcu
Haydi İnşallah. Böyle güzel haberlerle gelin bize.
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TümAmiraL 2 hf.
Seçim yaklaştı diyen zekalı arkadaşlar yok ya :)
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SEO-Uzmanı 2 hf. en beğenilen
Linux ne zaman milli olmuştu !?
1 Yanıt Yanıtla +6
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FatihAsl 2 hf. SEO-Uzmanı
Kurulum, destek ve barındarma hizmetleri, yerli ve milli ise benim için yerlidir. bunu ithal milli sporcular gibi düşün
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SEO-Uzmanı 2 hf.
muhafaza kutusu konusunda
baca şeklinde
su deposu
elektrik direği şekillerinde üretimimiz dünyanın hiç bir yerinde yok
şimdi merak ediyorum da
o baz istasyonun içindeki işlemciyi de mi
bizim kiler yapmış !?
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ahmetbmyo 2 hf.
Bende diyordum istemezzükcüler nerede damladi bi tane reno motorlu Mercedes e kimse birşey demez zaten adam işlemciye takıldı
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FatihAsl 2 hf. SEO-Uzmanı
CHP iktidarında içindeki işlemciyi bizimkiler yapacakmış
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baris070707 2 hf. yeni yorumcu
Haydi İnşallah. Böyle güzel haberlerle gelin bize.
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