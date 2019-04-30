Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İHA platformuna entegre edilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN (ana yüklenici), Argela ve Netaş’ın ortak çalışmasıyla geliştirilen ULAK, geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlamıştı. 4G/4.5G teknolojisine sahip olan baz istasyonu, üç popüler operatör için de kullanıma açılmıştı ve haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı büyük oranda azaltması hedefleniyordu.

ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK LTE'nin, yakın gelecekte İHA platformuna da entegre edileceğini açıkladı. Balcı, konuyla ilgili "Entegrasyon TAI ve Baykar ile yapılacak. ULAK, İHA'lara rahatlıkla entegre edilebilecek." değerlendirmelerinde bulundu.



Balcı, ayrıca Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi'nin Türkiye'nin siber güvenlik ürünleri için ortak altyapı platformu olarak kullanılmasının planlandığını da aktardı.



Mehmet Balcı, şirketin gelecek dönem planlarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" mottosuyla çıktıkları yolda hızla ilerlediklerini söyledi.



ULAK Haberleşme A.Ş.'nin 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, kendi alanında sektörün öncü firmalarıyla iş birliği sözleşmeleri imzalayacaklarını ifade eden Balcı, şirketin ekosistemini büyüterek faaliyet alanlarını genişletmeye devam ettiğini vurguladı.



Balcı, geleceğin teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Bu çerçevede 5G baz istasyonu geliştirme faaliyetlerinde, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sayısal entegre devrelerin geliştirilmesi amacıyla YİTAL A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzalayacağız. Sözleşme kapsamında 5G baz istasyonunda kullanılan kritik öneme sahip RF devre elemanları AB MikroNano ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. 5G çalışmaları kapsamında, askeri kara araçlarında otonom sürüşü destekleyecek yapay zeka algoritmalarıyla sistem tasarlanacak. Söz konusu tasarım BİTES ve NUROL ile yapılacak." diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-baz-istasyonu-ulak-ihalara-takilacak/1466273