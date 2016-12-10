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Dronelar kan naklinde kullanılabilir

Günlük hayatın pek çok noktasında kullanıma uygun olan dronelar artık kan nakli görevini de üstlenecek. Araştırmalara göre dronelar kısa zamanda ulaşımı zor noktalara destek sağlamak için hazır.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dronelar kan naklinde kullanılabilir
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Acil servisler ve kurtarma ekipleri bazen ulaşımın zor olduğu noktalara acil kan tedariki sağlama konusunda yeterince hızlı olmayabiliyor. Her geçen saniyenin çok önemli olduğu bu durumlar için John Hopkins araştırmaları sonucunda yeni bir öneride bulundu: büyük kan ünitelerini drone kullanarak taşımak.

Araştırmalara göre dronelar ile 12 kilometre uzaklıktaki bir noktaya 100 metre yükseklikten ilerleyen taşınan kan üniteleri herhangi bir bozulmaya maruz kalmadan kullanıma hazır bir şekilde teslim edilebiliyor.  Kanın sıcaklık değerlerini korumak için uygun bir soğutucu sağlandığında bu uygulama hemen hayata geçirilebilir. Tabi droneları sahada kullanmadan önce taşınacak ünitelerin ağırlık ve miktarları, soğutucular için ideal sıcaklıklar, hava koşulları gibi etkenlerin hesaba katılmasında fayda var ancak yine de droneları bu amaç için kullanma düşüncesi heyecan verici.

Kurtarma ekiplerinin birkaç dakika içerisinde kan takviyesi alabilmesi, kaza bölgesine gidecek ekiplerin her an destek alabilecekleri düşüncesiyle zaman kaybetmeden bölgeye ulaşması veya kırsal bölgelere kısa sürede gerekli kanın sağlanması yakın zamanda dronelar ile mümkün olacak gibi görünüyor.


http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=79541741 Yorum Yaz
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Umutcan 2 yıl
Drone'lar acil müdahale gerektiren her durum için faydalı. Kırsalı geçtim şehirlerde de faydalı, İstanbul trafiğini es geçip havadan sevkiyat birçok şeyi
hızlandırır.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
plastik yerine sertleştirilmiş strafor güzel ve ucuz bir fikir ! :)
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kadirirdem 2 yıl
Drone lar pek çok sektörde kullanılabilir önü çok açık...
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Drone lar pek çok sektörde kullanılabilir önü çok açık...

@kadirirdem staa yorum yazabilen dron umuduyla !
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deoksiriboz1001 2 yıl
başlığı okuyunca dronlar kanımızı çekecek sandım.
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exterminant 2 yıl
peki olabilecek kazalar ne olacak onu da göz önünde bulundurmak lazım
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Tugrul_512bit 2 yıl
Hastanede kuyrukta bekleyenleri de alıp diğer hastanelere dağıtsalar ne güzel olur. Hazır veritabanları da ortak hale gelmek üzereyken yapılmalı.
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