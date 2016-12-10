Dronelar kan naklinde kullanılabilir

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Acil servisler ve kurtarma ekipleri bazen ulaşımın zor olduğu noktalara acil kan tedariki sağlama konusunda yeterince hızlı olmayabiliyor. Her geçen saniyenin çok önemli olduğu bu durumlar için John Hopkins araştırmaları sonucunda yeni bir öneride bulundu: büyük kan ünitelerini drone kullanarak taşımak.

Araştırmalara göre dronelar ile 12 kilometre uzaklıktaki bir noktaya 100 metre yükseklikten ilerleyen taşınan kan üniteleri herhangi bir bozulmaya maruz kalmadan kullanıma hazır bir şekilde teslim edilebiliyor. Kanın sıcaklık değerlerini korumak için uygun bir soğutucu sağlandığında bu uygulama hemen hayata geçirilebilir. Tabi droneları sahada kullanmadan önce taşınacak ünitelerin ağırlık ve miktarları, soğutucular için ideal sıcaklıklar, hava koşulları gibi etkenlerin hesaba katılmasında fayda var ancak yine de droneları bu amaç için kullanma düşüncesi heyecan verici.

Kurtarma ekiplerinin birkaç dakika içerisinde kan takviyesi alabilmesi, kaza bölgesine gidecek ekiplerin her an destek alabilecekleri düşüncesiyle zaman kaybetmeden bölgeye ulaşması veya kırsal bölgelere kısa sürede gerekli kanın sağlanması yakın zamanda dronelar ile mümkün olacak gibi görünüyor.

http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=79541741