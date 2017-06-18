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Dronelar, nesli tükenmek üzere olan bitkileri bulmak amacıyla kullanılıyor

Hawaii’de bulunan bir grup bilim insanı, droneları kullanarak ulaşılamayacak yerlerde nesli tükenmek üzere olan bitkileri arıyorlar. Grup, bugüne kadar birçok bitkiyi bu şekilde bulmayı başarmış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
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National Tropical Botanical Garden’da görevli bilim insanları, dünya üzerinde en çok bitki çeşitliliğine sahip noktalardan birisi olan Hawaii’de droneları kullanarak ender bitkileri arıyorlar. Zorlu ve tehlikeli yüzey şekillerinden ötürü adaların birçok bölümünü araştıramayan bilim insanları, dronelar ile en zorlu noktaları bile kolayca izleyebiliyorlar.
Dronelar, nesli tükenmek üzere olan bitkileri bulmak amacıyla kullanılıyor

Dronelar kullanılarak 4 kilometre karelik alan yalnızca 20 dakika içerisinde detaylı olarak araştırılmış ve birçok nesli tükenmek üzere olan bitkinin konumu saptanmış. Projede görevli bilim insanlarından birisi olan Merlin Edmonds, normal koşullarda bu bitkileri bulmak adına günlerce süren araştırmalar yapmaları gerektiğini ve araştırmaların katılımcıların hayatını tehlikeye sokabileceğini söyledi.

Drone tarafından keşfedilen ender bitkilerden birisinin ismi Laukahi. Keçilerin favori yiyecekleri arasında bulunması nedeniyle yeryüzünden tamamen silinme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu bitki, keçilerin ulaşamayacağı uç kısımlarda çoğalması sayesinde neslini devam ettirmiş. Bilim insanları, drone kullanmadan önce doğada 25 civarında Laukahi bitkisinin kaldığını tahmin ediyorlardı. Dronelar sayesinde bu sayı 35’e yükseldi. Bitki, yerliler tarafından hastalıkları iyileştirmek ve yaraları tedavi etmek amacıyla kullanılıyor. Bilim insanları bitkinin nerede bulunduğunu ve yaklaşık olarak kaç Laukahi bitkinin hayatta olduğunu artık biliyor, ancak konumlarından ötürü bu bitkilere hala erişemiyorlar. İlerleyen senelerde dronelara eklenecek kol benzeri mekanizmalarla bitkileri taşımak ve koruma altına almak da mümkün olacak.

Başka bölgelerde de kullanılıyorlar

Droneların doğayı korumak adına kullanıldığı tek yer Hawaii değil. Kaçak avcılığın son derece yaygın olduğu Afrika kıtasında da droneların uçabilme kabiliyetlerinden sıklıkla faydalanılıyor. Genellikle korucular tarafından kullanılan dronelar, avcıların çok aktif olduğu akşam saatlerinde hayvanların bulunduğu bölgelerde devriye geziyor. Droneların benzer amaçlar doğrultusunda Nepal’de, Amazon Ormanları’nda ve Endonezya’da da kullanıldığı biliniyor.


https://www.theverge.com/2017/6/17/15817076/drones-endangered-plants-discovery-hawaii-laukahi-conservation Yorum Yaz
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maximus8282 2 yıl
Drone yerine canlı uydu bağlantısı olsa daha iyi olurdu ama maalesef maliyetler ve ulaşılabilirlik sorun olur.
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kadirirdem 2 yıl
Dronelar,çoğu alanda ve sektörde kullanılabilir.
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