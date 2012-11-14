Dropbox, 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Popüler bulut depolama servisi Dropbox servisinin 100 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu rakamla birlikte servis, geçen yıla göre kullanıcı sayısını dörde katlamayı başarmış oldu.





Android cihazlar üzerinden ücretsiz depolama alanları sağlayarak kullanıcı alanını genişleten servis, ücretli depolama seçeneklerinin de değerini arttırmış oldu. Amazon, Apple, Google ve Microsoft gibi şirketlere bulut depolama konusunda rakip olan Dropbox'ın kurucusu Drew Houston, bu devlerle mücadele etmekten ötürü duydukları endişeleri dile getirdi.

The New York Times'a konuşan Houston, diğer şirketlerin kendilerinin dört yıllık bir süreçte inşa etmek istedikleri şeyi yapmaya çalıştıklarını belirtti. Houston, diğer şirketlerin gelişime odaklandığını, kendilerinin ise geliştirme ve yenilemeye odaklanmak için fırsatlarının olduğunu dile getirdi.





100 milyon kullanıcıyı kutlamak için Dropbox kullanıcılarından kendi Dropbox hikayelerini kendilerine anlatmalarını istedi. Bu hikayeler arasında en beğenilen 10 tanesinin sahiplerinin 10GB'lık ücretsiz depolama alanı kazanacağını da belirtmekte fayda var.

https://blog.dropbox.com/2012/11/thanks-a-hundred-million/