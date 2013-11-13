Dropbox uygulaması Unbound, iOS 7'ye özel olarak güncelledi

Geçtiğimiz günlerde Mac sistemlere özel olarak hazırladığı fotoğraf organizasyon uygulamasını yayınlanan Pixite, şimdi ise iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch / iPad cihazlarla uyumlu Dropbox uygulaması Unbound'un iOS 7'ye 1.1 sürümünü yayınladı.

Popüler bulut depolama servisi Dropbox için hazırlanan uygulamalardan Unbound, kişilerin servis üzerine fotoğraf ve video yüklemesine, bu içeriklerin düzenlenmesine, albümler oluşturmasına ve farklı ortamlara paylaşmasına (AirPlay, AirPrint, e-posta) imkan tanıyor. Yayınlanan 1.1 sürümüyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel olarak tasarımsal bir değişim geçiren uygulama, ayrıca artık fotoğrafların ayrıntılarını (Meta data) gösterebiliyor, başlık desteği veriyor, fotoğrafları tarihe göre sıralayabiliyor, video yükleme ve oynatma özelliğine kavuşuyor ve son olarak Facebook ve Twitter ile paylaşma yapabiliyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Unbound uygulamasının iPad sürümüne buradan , iPhone ve iPod Touch sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.