Dropbox uygulaması Unbound, iOS 7'ye özel olarak güncelledi

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Mac sistemlere özel olarak hazırladığı fotoğraf organizasyon uygulamasını yayınlanan Pixite, şimdi ise iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch / iPad cihazlarla uyumlu Dropbox uygulaması Unbound'un iOS 7'ye 1.1 sürümünü yayınladı.
Popüler bulut depolama servisi Dropbox için hazırlanan uygulamalardan Unbound, kişilerin servis üzerine fotoğraf ve video yüklemesine, bu içeriklerin düzenlenmesine, albümler oluşturmasına ve farklı ortamlara paylaşmasına (AirPlay, AirPrint, e-posta) imkan tanıyor. Yayınlanan 1.1 sürümüyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel olarak tasarımsal bir değişim geçiren uygulama, ayrıca artık fotoğrafların ayrıntılarını (Meta data) gösterebiliyor, başlık desteği veriyor, fotoğrafları tarihe göre sıralayabiliyor, video yükleme ve oynatma özelliğine kavuşuyor ve son olarak Facebook ve Twitter ile paylaşma yapabiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Unbound uygulamasının iPad sürümüne buradan, iPhone ve iPod Touch sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.
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pCloud öneririm, yeni bir sistem olduğundan şu an çok yaygın değil internet sitesi ingilizce fakat android uygulamasında şu an Türkçe dil seçeneği aktif zaten programda 3 dil var şu an için, biri de Türkçe. iOS uygulamasına da güncelleme yakında gelecektir. Kayıt olduğunuzda 10GB kalıcı depolama alnına sahip oluyorsunuz arkadaşlarınızı davet ederek bu alanı 20GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz.
my.pcloud.com/...
pcloud iyimiş cidden. Dropbox dışında otamatik yedeklemeyi sadece bunda gördüm
Ben Yandex Disk kullanıyorum mesela. Pc de Yerel Disk lerin altında harici disk gibi görünüp yerel disk gibi çalışıyor. Kısa süreli 50 GB alanım normal olarak da 13 GB gibi bir alanım var. 2 Gb da ne saklanır ki ya o kadar program çıkıyor bir de Dropbox'a. Gerçekten anlamış değilim. Biri beni aydınlatsın lütfen.