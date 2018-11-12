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Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor

Hoverbike S3 adı verilen uçan motosikletlerin ilki Dubai polisine teslim edildi. Teşkilatın ilk uçan motosikleti üzerinde iki farklı ekip eğitim almaya başladı. İşte Hoverbike S3 özellikleri ve fiyatı
6 ay
5,2b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor
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Geçtiğimiz yıl Hoversurf tarafından tanıtılan ve pek çok kişinin “fazla ütopik” bulduğu quadcopter benzeri uçan motosikletler Dubai polisinin yakın markajı altında. Kullandığı Bugatti, Lamborghini ve diğer egzotik araçlar sayesinde dünyaca bilinen polis teşkilatı, Hoverbike S3 adı verilen uçan motosikletlerin ilk örneğini test etmeye başladı.

Dubai Polis Teşkilatı’nın yapay zeka biriminden sorumlu Brigadier Khalid Nasser Alrazooqi, Hoverbike S3 üzerinde iki farklı ekibin eğitim almaya başladığını ve bu sayının giderek artacağını bildirdi. Hoversurf şirketi Dubai’ye şimdilik bir adet hoverbike teslim etti. Ancak iki taraf arasında imzalanan özel bir anlaşma sayesinde Dubai’nin ilk ürünlerden istediği kadarını satın alabileceği ifade edildi. Hoversurf’ün fabrika kurmak için Dubai’yi gözüne kestirdiği de gelen bilgiler arasında.

Fiyatı cep yakıyor

Hoverbike S3 adı verilen üretim versiyonu çoğunlukla karbon fiberden oluşuyor. 115 kilogram ağırlığa sahip olan uçan motosiklet, 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 30 dakika havada kalabilen araç, trafiğin 5 metre yukarısında seyahat edip normal park alanlarına park edilebiliyor. Pilot lisansı gerektirmeyen Hoverbike S3’ü bireysel olarak satın almak isteyenlerin 150 bin dolar gibi yüksek bir fiyatı da gözden çıkarması gerekiyor.


https://edition.cnn.com/2018/11/08/middleeast/hoverbike-dubai-police-flying-lessons/index.html Yorum Yaz
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ssbrutality 6 ay en beğenilen
O petrol nasıl olsa bitecek...
2 Yanıt Yanıtla +20
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12 Angry Men 6 ay ssbrutality
Dubai'nin petrolden gelen geliri sadece %8 dir. Petrol bitse bir hiçbir şey olmayacak, dubai ticaretten kazanıyor.

Edit: Suudi arabistan ile dubaiyi bir tutmayın, o bahsettiğin suudi arabistan için geçerli.
Dubai'nin petrolden gelen geliri sadece %8 dir. Petrol bitse bir hiçbir şey olmayacak, dubai ticaretten kazanıyor.Edit: Suudi arabistan ile du...
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hsngencer 6 ay ssbrutality
adamlar coktan onun onlemini aldilar bile.o lafı unutun artık.
1 Yanıt Yanıtla +4
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BlueDay_86 6 ay
Bu bildiğin dronesiklet olmuş
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Krone 6 ay
Hiçbiri de ihtiyaçtan değil. Para bol adamlarda. Tuvalet kağıdı bile yapabilirler.
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DH Misafiri 6 ay
Lan o pervaneler yanlış bir pozizyonda adamın bacağını keser
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hardtracker 6 ay
Egzotik bir dusme yasamazlar ins o araclardan!!
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Abdülhak Hamit Tarhan 6 ay
Olan tozu, kumu havaya kaldırır o.
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ozancn 6 ay
Yersen.
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Omisis046 6 ay
Oppressor diye geldim, gidiyom.
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Watafak123 6 ay Omisis046
Aynen usta, adamlar Oppressor MKII'yi görüp, gerçeğini bulmuşlar harbiden!
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BlackGhost12 6 ay
Kimi yakalıcan la onla.
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general4242 6 ay
Kudurun siz daha kudurun.
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ssbrutality 6 ay en beğenilen
O petrol nasıl olsa bitecek...
2 Yanıt Yanıtla +20
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12 Angry Men 6 ay ssbrutality
Dubai'nin petrolden gelen geliri sadece %8 dir. Petrol bitse bir hiçbir şey olmayacak, dubai ticaretten kazanıyor.

Edit: Suudi arabistan ile dubaiyi bir tutmayın, o bahsettiğin suudi arabistan için geçerli.
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hsngencer 6 ay ssbrutality
adamlar coktan onun onlemini aldilar bile.o lafı unutun artık.
1 Yanıt Yanıtla +4
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uçan motosiklet, hoverbike s3 ve
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