Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor

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Geçtiğimiz yıl Hoversurf tarafından tanıtılan ve pek çok kişinin “fazla ütopik” bulduğu quadcopter benzeri uçan motosikletler Dubai polisinin yakın markajı altında. Kullandığı Bugatti, Lamborghini ve diğer egzotik araçlar sayesinde dünyaca bilinen polis teşkilatı, Hoverbike S3 adı verilen uçan motosikletlerin ilk örneğini test etmeye başladı.

Dubai Polis Teşkilatı’nın yapay zeka biriminden sorumlu Brigadier Khalid Nasser Alrazooqi, Hoverbike S3 üzerinde iki farklı ekibin eğitim almaya başladığını ve bu sayının giderek artacağını bildirdi. Hoversurf şirketi Dubai’ye şimdilik bir adet hoverbike teslim etti. Ancak iki taraf arasında imzalanan özel bir anlaşma sayesinde Dubai’nin ilk ürünlerden istediği kadarını satın alabileceği ifade edildi. Hoversurf’ün fabrika kurmak için Dubai’yi gözüne kestirdiği de gelen bilgiler arasında.