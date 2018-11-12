Dubai polisi egzotik araçlardan sonra şimdi de uçan motosiklet kullanmaya başlıyor

Dubai Polis Teşkilatı’nın yapay zeka biriminden sorumlu Brigadier Khalid Nasser Alrazooqi, Hoverbike S3 üzerinde iki farklı ekibin eğitim almaya başladığını ve bu sayının giderek artacağını bildirdi. Hoversurf şirketi Dubai’ye şimdilik bir adet hoverbike teslim etti. Ancak iki taraf arasında imzalanan özel bir anlaşma sayesinde Dubai’nin ilk ürünlerden istediği kadarını satın alabileceği ifade edildi. Hoversurf’ün fabrika kurmak için Dubai’yi gözüne kestirdiği de gelen bilgiler arasında.
Fiyatı cep yakıyor
Hoverbike S3 adı verilen üretim versiyonu çoğunlukla karbon fiberden oluşuyor. 115 kilogram ağırlığa sahip olan uçan motosiklet, 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 30 dakika havada kalabilen araç, trafiğin 5 metre yukarısında seyahat edip normal park alanlarına park edilebiliyor. Pilot lisansı gerektirmeyen Hoverbike S3’ü bireysel olarak satın almak isteyenlerin 150 bin dolar gibi yüksek bir fiyatı da gözden çıkarması gerekiyor.
https://edition.cnn.com/2018/11/08/middleeast/hoverbike-dubai-police-flying-lessons/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit: Suudi arabistan ile dubaiyi bir tutmayın, o bahsettiğin suudi arabistan için geçerli.