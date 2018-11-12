Rus üretici Ural, 165 km menzilli elektrikli motosikletini tanıttı

Zero Motorcycles ile ortak geliştirildi
Sepetli motosikletler konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan Ural, Amerika merkezli Zero Motorcyles işbirliği ile geliştirdiği ilk elektrikli motosikletini görücüye çıkardı. Şimdilik bir prototip olarak karşımızda duran motosikletin üretim sürecinin bir kaç yıl süreceği açıklandı. Ural’ın standart modellerinde kullandığı cT platformu üzerine inşa edilen sepetli motosiklette Zero Motorcycles’ın güç aktarma organları kullanıldı. Amerika merkezli şirket bu süreçte Ural’a mühendislik konusunda da yardımcı oldu.
Teknik detaylar
Ural elektrikli motosikletin teknik detaylarına baktığımızda, Zero’nun 45 kW güç ve 110 Nm tork üreten Z-Force motoruyla karşılaşıyoruz. Batarya tarafında da yüzleri güldürecek değerler mevcut. İki batarya paketi sayesinde toplam 19.5 kWh kapasiteye sahip olan motosiklet, tek şarjla 165 kilometre gidebiliyor. Ural, maksimum hızı 140 km/s olan elektrikli motosiklette 105 km/s hızla yolculuk yapılmasını öneriyor.
Rus üretici her şey yolunda giderse 2 yıl gibi bir sürede seri üretime geçebileceklerini belirtiyor.
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karizmayı çizer hacı
müstehakkımızı buluruz.
firmalara teşvik değil, vatandaşa teşvik lazım.
Fiyatı da uygun olursa iyi satar diye düşünüyorum.
Bir de neden sepetsiz fotoğrafı yok ürünün?
Ama bireysel olarak bazı vatandaşlar mevcut eski otomobilleri kendi imkanlarıyla elektrikliye çeviriyorlar.
YouTube ta yapanların video'ları var, hatta İzmirden bir vatandaş Fiat 126 Bis'i elektrikli hale getirdi.
Şahsen döviz kuru yüksek olmasa bende yapmayı düşünüyorum, en azından işe gidip gelirken benzinli arabamı kullanmam.
Araç üretmeye çalışan büyük firmalarımız bundan üretse en kalitelisi bayağı satar açıkcası.
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