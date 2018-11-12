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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus üretici Ural, 165 km menzilli elektrikli motosikletini tanıttı

Motosiklet pazarındaki dönüşüme köklü üreticiler de kayıtsız kalamıyor. Sepetli motosikletler konusunda köklü bir geçmişe sahip olan Ural, ilk elektrikli motosikletini İtalya'daki fuarda tanıttı.
6 ay
5,5b
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13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Rus üretici Ural, 165 km menzilli elektrikli motosikletini tanıttı
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Son yıllarda oldukça popüler olan elektrikli motosikletlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu durumun en çok hissedildiği yerlerden biri de EICMA 2018 oldu. İtalya'da düzenlenen ve motosiklet tutkunları için oldukça eğlenceli görüntülere sahne olan fuarda pek çok üreticinin elektrikliye geçişteki ilk adımlarına tanık olduk. Bunlardan bir tanesi de Rus motosiklet üreticisi Ural oldu.

Zero Motorcycles ile ortak geliştirildi

Sepetli motosikletler konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan Ural, Amerika merkezli Zero Motorcyles işbirliği ile geliştirdiği ilk elektrikli motosikletini görücüye çıkardı. Şimdilik bir prototip olarak karşımızda duran motosikletin üretim sürecinin bir kaç yıl süreceği açıklandı. Ural’ın standart modellerinde kullandığı cT platformu üzerine inşa edilen sepetli motosiklette Zero Motorcycles’ın güç aktarma organları kullanıldı. Amerika merkezli şirket bu süreçte Ural’a mühendislik konusunda da yardımcı oldu.

Teknik detaylar

Ural elektrikli motosikletin teknik detaylarına baktığımızda, Zero’nun 45 kW güç ve 110 Nm tork üreten Z-Force motoruyla karşılaşıyoruz. Batarya tarafında da yüzleri güldürecek değerler mevcut. İki batarya paketi sayesinde toplam 19.5 kWh kapasiteye sahip olan motosiklet, tek şarjla 165 kilometre gidebiliyor. Ural, maksimum hızı 140 km/s olan elektrikli motosiklette 105 km/s hızla yolculuk yapılmasını öneriyor.


Rus üretici her şey yolunda giderse 2 yıl gibi bir sürede seri üretime geçebileceklerini belirtiyor.


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daytone1 6 ay en beğenilen
Biz istesek çok daha iyisini yaparız. ama istemiyoruz:)
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Sarı Mucit 4 ay
bildiğin kayıklı motor işte HHH ye benziyor
karizmayı çizer hacı
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Cem 4 ay
Normal motoları 20bin euro iken buna ne fiyat çekerler Allah bilir. Ama uralla elektrikli motor pek yakışmamış.
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BlueDay_86 6 ay
Güzel gelişmeler aslında fosil yakıt kaynakları artık iyiden iyiye tükenmekte
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bytradm 6 ay
bu kriz ortamında bile niye üretemedimizin cevabını bulamazsak
müstehakkımızı buluruz.
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Rajeesh 6 ay bytradm
en büyük sorun vergiler. aldığızın üründen 1 tane daha alıyoruz vergi vermek için.
firmalara teşvik değil, vatandaşa teşvik lazım.
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a_y_k_u_t 6 ay
Keşke biz de elektrikli motosiklet modelleri ile işe başlasak. 4 işlem yapamadan integral çözmeye çalışıyoruz...
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Guest-41635B9FE 6 ay
Ruslar fosil yakıtlı araç trendini kaçırmıştı bu sefer pazarı kaçırmamaya niyetliler.
Fiyatı da uygun olursa iyi satar diye düşünüyorum.
Bir de neden sepetsiz fotoğrafı yok ürünün?
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daytone1 6 ay en beğenilen
Biz istesek çok daha iyisini yaparız. ama istemiyoruz:)
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K_Spartakus 6 ay daytone1
Tabii ki devlet te istemiyor

Ama bireysel olarak bazı vatandaşlar mevcut eski otomobilleri kendi imkanlarıyla elektrikliye çeviriyorlar.
YouTube ta yapanların video'ları var, hatta İzmirden bir vatandaş Fiat 126 Bis'i elektrikli hale getirdi.
Şahsen döviz kuru yüksek olmasa bende yapmayı düşünüyorum, en azından işe gidip gelirken benzinli arabamı kullanmam.
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gun 6 ay
Bizde elektrikli araç devrimi olsa olsa bu elektrikli motorsikletlerle olur.
Araç üretmeye çalışan büyük firmalarımız bundan üretse en kalitelisi bayağı satar açıkcası.
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grafman09 6 ay
Ural Motorun "markanın", nasıl doğduğuna bakıp imrenmek lazım, adamlar hala üretiyor. Biraz cesaret lazım bunun gibi girişimler için.. İçimizde tip girişimlere para akıtacak zengin yok mu?... Gen otomobil projesi güzel başarılarının devamını diliyoruz. Birde Özgün tasarımıyla, TÜRK MOTORLARI diyebileceğimiz günleri hayal ediyorum..
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firat_kilic 6 ay
Birileri yapıyor birileri bakıyor. Milletlerin yükseliş ve düşüşleri vardır. Düşüşler yükselir, yükselişler düşer. Birileri bakıp rahatsız olup sürekli sorduğunda bardak taşar bakan yapana döner. byFX
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elektrikli motosiklet, ural motosiklet ve
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