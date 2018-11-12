Rus üretici Ural, 165 km menzilli elektrikli motosikletini tanıttı

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Son yıllarda oldukça popüler olan elektrikli motosikletlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Bu durumun en çok hissedildiği yerlerden biri de EICMA 2018 oldu. İtalya'da düzenlenen ve motosiklet tutkunları için oldukça eğlenceli görüntülere sahne olan fuarda pek çok üreticinin elektrikliye geçişteki ilk adımlarına tanık olduk. Bunlardan bir tanesi de Rus motosiklet üreticisi Ural oldu.