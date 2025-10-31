Mazda yeni logosunu tanıttı: Amaç, dijital dünyaya uyum
Mazda, 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda yenilenen logosunu ve modern “Mazda” yazı tipini tanıttı. Marka, dijital ortamlarda daha net görünürlük sunan sade ve çağdaş bir kimliğe geçiyor.
Yeni logo, otomotiv dünyasında giderek yaygınlaşan “dijital uyumlu” kimlik trendine uyum sağlıyor. Volkswagen ve BMW gibi markalarda da gördüğümüz şekilde, Mazda da artık daha düz, temiz ve minimalist bir görünümü benimsiyor. Şirket bu yaklaşımı “zarif ve cesur” olarak tanımlıyor. Amaç, logonun çevrim içi ortamlarda daha net görünmesini sağlamak.
Mazda’nın kurumsal kimlik yeniliği sadece sembolle sınırlı değil. 2026 model CX-5’in bagaj kapağında ve direksiyonunda yeni “Mazda” yazı karakteri yer alıyor. Benzer şekilde Çin’deki EZ-60 ve global pazarlarda “6e” adıyla bilinen EZ-6 modellerinde de bu yeni yazı tipi kullanılıyor.
Yeni logonun kullanıldığı ilk modellerden biri EZ-60 olurken, tamamen yeni CX-5 de kısmen bu kimliği taşıyor. Mevcut modellere uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kod
kaptım