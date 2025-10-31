Giriş
    Mazda yeni logosunu tanıttı: Amaç, dijital dünyaya uyum

    Mazda, 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda yenilenen logosunu ve modern “Mazda” yazı tipini tanıttı. Marka, dijital ortamlarda daha net görünürlük sunan sade ve çağdaş bir kimliğe geçiyor.

    Mazda yeni logosunu tanıttı: Amaç, dijital dünyaya uyum Tam Boyutta Gör
    Mazda, logo güncellemesinin ilk sinyallerini bu yılın başında vermişti. Şirket, Tokyo'da düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı'nda bu güncellemeyi resmen duyurdu. İlk olarak bir yıl önce tescil başvurusu ortaya çıkan logo, markanın 1997’de tanıttığı ikonik “kanatlı M” sembolünün sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni tasarım aslında daha önce Çin pazarında satılan EZ-60 modelinde kullanılmıştı.

    Yeni logo, otomotiv dünyasında giderek yaygınlaşan “dijital uyumlu” kimlik trendine uyum sağlıyor. Volkswagen ve BMW gibi markalarda da gördüğümüz şekilde, Mazda da artık daha düz, temiz ve minimalist bir görünümü benimsiyor. Şirket bu yaklaşımı “zarif ve cesur” olarak tanımlıyor. Amaç, logonun çevrim içi ortamlarda daha net görünmesini sağlamak.

    Mazda’nın kurumsal kimlik yeniliği sadece sembolle sınırlı değil. 2026 model CX-5’in bagaj kapağında ve direksiyonunda yeni “Mazda” yazı karakteri yer alıyor. Benzer şekilde Çin’deki EZ-60 ve global pazarlarda “6e” adıyla bilinen EZ-6 modellerinde de bu yeni yazı tipi kullanılıyor.

    Mazda yeni logosunu tanıttı: Amaç, dijital dünyaya uyum Tam Boyutta Gör
    Mazda yetkilisi Tamara Mlynarczyk, logonun öncelikli olarak dijital mecralarda kullanılacağını belirterek şunları söyledi: “Yeni marka simgesi, dijital ortamlarda görünürlüğü artırmak için optimize edildi. Güncel ve yeni logolar, uygun durumlarda birlikte kullanılacak. İlk olarak yeni CX-5 ile dijital promosyonlarda yer vereceğiz ve ardından dünya genelindeki web sitelerine aşamalı olarak uygulayacağız”

    Yeni logonun kullanıldığı ilk modellerden biri EZ-60 olurken, tamamen yeni CX-5 de kısmen bu kimliği taşıyor. Mevcut modellere uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

