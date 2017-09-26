Dubai uçan taksi testlerine başladı

Otonom dronelarla uçan taksi hizmeti sunmak isteyen Dubai yönetimi, şubat ayında yapılan açıklama ile ilk test uçuşlarının temmuz ayında gerçekleşeceğini kaydetmişti. Süreç yetkililerin tahminlerinden biraz daha uzun sürse de dün şehirdeki ilk drone taksi sürüşü gerçekleşti. Dubai'nin veliaht prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed için düzenlenen bir törende Alman Volocopter şirketi tarafından tasarlanan ve şirketle aynı adı taşıyan drone taksi ilk kez test edilirken törenin ardından açıklama yapan Volocopter CEO'su Florian Reuter, şirketin uçan taksi hizmetini 5 yıl içinde başlatmayı planladığını kaydetti.





Uçan taksinin özelliklerine gelecek olursak 18 adet pervaneye sahip bir drone görünümünde olan taksi iki yolcu ile uçuş yapabiliyor. Görünüş itibariyle iki kişilik bir helikopteri andıran taksi, azami 30 dakikalık yolculuklar için tasarlandı. Test sürüşünü 200 metre yükseklikte gerçekleştiren uçan taksinin yükselebileceği azami yükseklik şirket tarafından bildirilmiş değil ancak şu haliyle yüksek yapıların çok fazla yer almadığı bölgelerde rahatlıkla kullanılabilir gibi görünüyor.





Yedek Batarya, Pervane ve Paraşüt de Yer Alacak

Herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan otonom şekilde hareket eden uçan takside felaket senaryoları için de önlemler alınış durumda. Taksinin içinde yedek batarya ve pervanelerin yanı sıra yolcuların tehlikeli bir durumda taksiyi terk edebilmeleri için 2 adet paraşüt de bulunuyor. Test sürüşünde yer almasa da şirket ilerleyen dönemlerde yolcuların iniş ve çıkışlarını sağlamak için uçan taksiye özel park alanları olan ''voloport''lar inşa etmeyi planlıyor.





Şirketin gelecek planı hakkında ipuçları veren Florian Reuter, mevcut volocopter modelinin GPS'e dayanan teknolojisi sayesinde rahatça uçabildiğini ancak şirketin ilerleyen dönemlerde araca farklı yetenekler katacağını kaydetti. Bu yetenekler arasında volocopterin yolunun üzerindeki engelleri fark edip onlardan kaçması ya da diğer volocopterlerle çarpışmamak için yönünü değiştirmesi gibi özellikler yer alıyor.

Uygulama ile Hızlı Yolculuk

Reuter, ilerleyen yıllarda Dubai'de uçan volocopterlerin sayısının artacağını ve daha fazla insan tarafından yaygın bir şekilde kullanılacağını belirtirken bu yaygın kullanım karşısında şirketin yeni bir uygulama ile uçan taksi hizmetini sunacağını açıkladı. Reuter'ın açıklamalarına göre ilerleyen dönemlerde Dubai'de yaşayan kişiler akıllı telefonlarındaki bir uygulama ile yakınlarındaki voloportları görebilecek ve volocopter çağırabilecek.





Son zamanlarda teknolojik hamleleri ile dikkat çeken Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçan taksi hayaline katkı sağlayan tek şirket Volocopter değil. Airbus, Uber ve Çinli drone üreticisi EHang de bölgede uçan araçlarla yolculuk yapmayı mümkün kılacak teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. Bununla birlikte yetkililer 2030 yılına kadar sürücüsüz araçların Dubai'deki tüm yolculukların dörtte birini üstleneceğini düşünüyor. İlk sürücüsüz metro prototiplerini test etmeye başlayan Dubai, robot polis prototiplerini tanıtarak da teknoloji dünyasında önemli bir konuma yerleşmek istediğini göstermişti.

http://www.reuters.com/article/us-emirates-dubai-drones/dubai-starts-tests-in-bid-to-become-first-city-with-flying-taxis-idUSKCN1C0232