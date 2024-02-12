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    İlk uçan taksi hizmeti Dubai'de resmen başlıyor

    Joby Aviation, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) eVTOL uçan taksi seferlerini başlatacak. Firma Dubai'de altı yıllık imtiyazlı operasyon hakkı kazanırken bu bir ilk anlamını taşıyor.
    İlk uçan taksi hizmeti Dubai'de resmen başlıyor Tam Boyutta Gör
    eVTOL (Elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçağı geliştiricisi Joby Aviation, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) uçan taksi operasyonlarına başlamak için Dubai hükümeti ile kesin bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma, ülkenin başkentinde altı yıl boyunca hava operasyonları için özel haklar da içeriyor. Öte yandan Dubai uçan taksi hizmeti verilecek ilk şehir oldu.

    Uçan taksiler hizmete giriyor

    Daha fazla ticari oluşum nihai hizmet sürecine yaklaştıkça eVTOL dünyasında rekabet kızışmaya başlıyor. Öte yandan Joby Aviation, bugüne kadarki ilerlemesi etkileyici olduğu için tercih edilenlerden birisiydi. Joby'nin Ekim 2023'te bir pilotla ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini ve 2025'te başlaması beklenen tam teşekküllü hava taksi operasyonlarından önce New York'ta bir gösterime imza attığını görmüştük.

    Joby Aviation, ABD'deki operasyonların kalkışa geçmesiyle birlikte, Dubai'den başlayarak dünya çapında eVTOL hava taksi operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Joby Aviation, Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi (RTA) ile 2025 yılında ilk eVTOL operasyonlarını ve ardından 2026 yılına kadar Emirlik'te ticari uçan taksi operasyonlarının başlatılmasını içeren dönüm noktası niteliğindeki anlaşmasının ayrıntılarını paylaştı.

    İlk uçan taksi hizmeti Dubai'de resmen başlıyor Tam Boyutta Gör
    Dubai hükümeti ile yapılan anlaşmaya ek olarak Joby, BAE'nin en kalabalık şehrinde dört vertiport sahası tasarlayacak, inşa edecek ve işletecek olan Skyports ile de bir anlaşma imzaladı. Joby, hava taksi operasyonlarının yukarıdaki rota haritasında görüldüğü gibi Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB), Palm Jumeirah, Dubai Marina ve Downtown'da başlayacağını söylüyor.

    Joby'nin eVTOL uçağı dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor ve saatte 320 km hıza ulaşarak arabayla 45 dakika süren güzergahları 10 dakikaya indirecek. Dubai sakinleri doğrudan telefonlarından bir hava taksisi bileti satın alabilecek, bir vertiporttan yüklerini yükleyebilecek ve gökyüzüne çıkabilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 16 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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