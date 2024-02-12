İlk uçan taksi hizmeti Dubai'de resmen başlıyor

Uçan taksiler hizmete giriyor
Daha fazla ticari oluşum nihai hizmet sürecine yaklaştıkça eVTOL dünyasında rekabet kızışmaya başlıyor. Öte yandan Joby Aviation, bugüne kadarki ilerlemesi etkileyici olduğu için tercih edilenlerden birisiydi. Joby'nin Ekim 2023'te bir pilotla ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini ve 2025'te başlaması beklenen tam teşekküllü hava taksi operasyonlarından önce New York'ta bir gösterime imza attığını görmüştük.
Joby Aviation, ABD'deki operasyonların kalkışa geçmesiyle birlikte, Dubai'den başlayarak dünya çapında eVTOL hava taksi operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Joby Aviation, Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi (RTA) ile 2025 yılında ilk eVTOL operasyonlarını ve ardından 2026 yılına kadar Emirlik'te ticari uçan taksi operasyonlarının başlatılmasını içeren dönüm noktası niteliğindeki anlaşmasının ayrıntılarını paylaştı.
Joby'nin eVTOL uçağı dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor ve saatte 320 km hıza ulaşarak arabayla 45 dakika süren güzergahları 10 dakikaya indirecek. Dubai sakinleri doğrudan telefonlarından bir hava taksisi bileti satın alabilecek, bir vertiporttan yüklerini yükleyebilecek ve gökyüzüne çıkabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.