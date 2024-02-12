İlk uçan taksi hizmeti Dubai'de resmen başlıyor

Tam Boyutta Gör eVTOL (Elektrikli dikey kalkış ve iniş) uçağı geliştiricisi Joby Aviation, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) uçan taksi operasyonlarına başlamak için Dubai hükümeti ile kesin bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma, ülkenin başkentinde altı yıl boyunca hava operasyonları için özel haklar da içeriyor. Öte yandan Dubai uçan taksi hizmeti verilecek ilk şehir oldu.

Uçan taksiler hizmete giriyor

Daha fazla ticari oluşum nihai hizmet sürecine yaklaştıkça eVTOL dünyasında rekabet kızışmaya başlıyor. Öte yandan Joby Aviation, bugüne kadarki ilerlemesi etkileyici olduğu için tercih edilenlerden birisiydi. Joby'nin Ekim 2023'te bir pilotla ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini ve 2025'te başlaması beklenen tam teşekküllü hava taksi operasyonlarından önce New York'ta bir gösterime imza attığını görmüştük.

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Joby Aviation, ABD'deki operasyonların kalkışa geçmesiyle birlikte, Dubai'den başlayarak dünya çapında eVTOL hava taksi operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Joby Aviation, Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi (RTA) ile 2025 yılında ilk eVTOL operasyonlarını ve ardından 2026 yılına kadar Emirlik'te ticari uçan taksi operasyonlarının başlatılmasını içeren dönüm noktası niteliğindeki anlaşmasının ayrıntılarını paylaştı.

Tam Boyutta Gör Dubai hükümeti ile yapılan anlaşmaya ek olarak Joby, BAE'nin en kalabalık şehrinde dört vertiport sahası tasarlayacak, inşa edecek ve işletecek olan Skyports ile de bir anlaşma imzaladı. Joby, hava taksi operasyonlarının yukarıdaki rota haritasında görüldüğü gibi Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB), Palm Jumeirah, Dubai Marina ve Downtown'da başlayacağını söylüyor.

Joby'nin eVTOL uçağı dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor ve saatte 320 km hıza ulaşarak arabayla 45 dakika süren güzergahları 10 dakikaya indirecek. Dubai sakinleri doğrudan telefonlarından bir hava taksisi bileti satın alabilecek, bir vertiporttan yüklerini yükleyebilecek ve gökyüzüne çıkabilecekler.

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