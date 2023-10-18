Çin, otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke oldu

Tam Boyutta Gör Bilim kurgu filmleri ve Jetgiller ile büyüyen kuşağın en büyük hayallerinden birisi uçan arabalar, düşünüldüğü gibi hayatımıza girmese de bu alandaki ilerlemeler hızlanıyor. Filmlerdeki gibi araçları görmemiş olsak da en azından uçan taksiler en azından Çin'de hayata geçiyor gibi görünüyor.

Uçan arabalara adım adım

Geçtiğimiz hafta EHang Holdings adlı bir şirket, hava taksisinin ticari denemelerine başlamak için Çin hükümetinden onay aldığını duyurdu. E216-S hobi amaçlı bir drone'a çok benziyor ama daha büyük bir ölçeğe sahip. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) hava taksinin “CAAC'ın güvenlik standartlarına ve uçuşa elverişlilik gerekliliklerine tamamen uygun olduğunu” söylerken kurum ilk kez ticari bir İHA (insansız hava aracı) için sertifika veriyor.

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E216-S, başlangıç olarak Sincan ve Shenzhen'de sınırlı turlar gerçekleştirecek. Elektrikli VTOL (dikey kalkış ve iniş) aracı iki yolcu taşıyabiliyorken yerleşik navigasyon ve son üç yılda geliştirilen çeşitli teknolojileri kullanarak yolcuları kısa mesafelerde otonom olarak yönlendirebiliyor. Saatte 100 kilometre hıza çıkabilen ve 25 dakika boyunca uçabilen aracın yolcu/kargo limiti ise 225-270 kilogram civarında bulunuyor.

Gidilecek yol halen uzun

Tam Boyutta Gör Pilot program bir deneme çalışması olacak olsa da turlar ücretsiz olmayacak. Öte yandan uçan taksilerin veya hava taksilerinin, ABD için en azından birkaç yıl daha uzakta olduğu düşünülüyor. Birkaç ay önce ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 2028 yılına kadar küçük ticari elektrikli uçakların yolcuları şehir içi gibi kısa mesafelerde uçurmasına izin verecek bir çerçeve açıklamıştı. Aralarında Boeing, Wisk, Archer ve Stellantis'in de bulunduğu birkaç şirket, 2024 yılına kadar dört yolcu taşıyabilen küçük VTOL'leri seri üretmeye hazırlanıyor.

FAA bir yol haritası sunmuş olsa da bu, onay ile aynı şey değil. Örnek olarak otonom kara araçlarını ele alalım. Son birkaç yıldır yapılan tüm test ve araştırmalar göz önüne alındığında, izin verilen birkaç şehir dışında hala genel veya tam sürücüsüz araçlara sahip değiliz. Kendi kendine giden araçlar, aracın hatası olsun ya da olmasın, kazalara ve trafik sorunlarına neden oluyor. Kamuoyunda somut güven eksikliği de işin cabası. Dolayısıyla uçan arabaların veya taksilerin de aynı derecede, hatta daha da uzakta olduğunu hayal etmek zor değil.

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Çin, otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke oldu