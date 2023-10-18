Çin, otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke oldu

Uçan arabalara adım adım
Geçtiğimiz hafta EHang Holdings adlı bir şirket, hava taksisinin ticari denemelerine başlamak için Çin hükümetinden onay aldığını duyurdu. E216-S hobi amaçlı bir drone'a çok benziyor ama daha büyük bir ölçeğe sahip. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) hava taksinin “CAAC'ın güvenlik standartlarına ve uçuşa elverişlilik gerekliliklerine tamamen uygun olduğunu” söylerken kurum ilk kez ticari bir İHA (insansız hava aracı) için sertifika veriyor.
E216-S, başlangıç olarak Sincan ve Shenzhen'de sınırlı turlar gerçekleştirecek. Elektrikli VTOL (dikey kalkış ve iniş) aracı iki yolcu taşıyabiliyorken yerleşik navigasyon ve son üç yılda geliştirilen çeşitli teknolojileri kullanarak yolcuları kısa mesafelerde otonom olarak yönlendirebiliyor. Saatte 100 kilometre hıza çıkabilen ve 25 dakika boyunca uçabilen aracın yolcu/kargo limiti ise 225-270 kilogram civarında bulunuyor.
Gidilecek yol halen uzun
FAA bir yol haritası sunmuş olsa da bu, onay ile aynı şey değil. Örnek olarak otonom kara araçlarını ele alalım. Son birkaç yıldır yapılan tüm test ve araştırmalar göz önüne alındığında, izin verilen birkaç şehir dışında hala genel veya tam sürücüsüz araçlara sahip değiliz. Kendi kendine giden araçlar, aracın hatası olsun ya da olmasın, kazalara ve trafik sorunlarına neden oluyor. Kamuoyunda somut güven eksikliği de işin cabası. Dolayısıyla uçan arabaların veya taksilerin de aynı derecede, hatta daha da uzakta olduğunu hayal etmek zor değil.Kaynakça https://www.techspot.com/news/100527-china-becomes-first-country-approve-autonomous-flying-taxis.html https://ir.ehang.com/news-releases/news-release-details/ehang-successfully-obtains-type-certificate-eh216-s-passenger Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.