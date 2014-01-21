Dubai, yangınla mücadele için insansız hava araçlarından yararlanacak





Sınırları içerisinde bulunan ilginç ve görkemli mimari yapılarla dikkat çeken Dubai, yangınla mücadele için insansız hava araçlarından yararlanmayı planlıyor.

Bu konu için 15 adet dört pervaneli insansız hava aracı satın alan Dubai Sivil Savunma, bu araçlar ile yüksek risk teşkil eden alanlarda devriyeler atarak olası yangınların önüne hızlı bir şekilde geçmeyi hedefliyor. Oluşan yangılarda da gözlem ve daha etkili söndürme süreci için görev yapacağı belirtilen araçlar, oluşturulan özel bir merkezden kontrol edilecek ve belirtildiği kadarıyla 45 dakika boyunca havada kalabilecekler. Dubai Sivil Savunma yangınların söndürülmesi için ayrıca Knight Hawk isimli robottan da yararlanacak. Üzerinde ısı / navigasyon sensörleri taşıyan ve 15 km uzaktan kontrol edilebilen robot, itfaiyecilerin hayati tehlike yaşamadan işlemler yapabilmesine imkan tanıyacak.

Gelecek için oldukça önemli bir adım olarak görülen robot destekli yangın söndürme sürecinin, ilerleyen yıllarda tamamen özerk olarak çalışma gösterebileceği belirtiliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126710-drone-quadcopters-in-dubai-to-be-used-as-firefighters