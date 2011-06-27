Duke Nukem Forever, Mac platformuna geliyor

Haber Editörü
Yaklaşık 14 yıllık büyük bekleyişin ardından pazardaki yerini alan ancak oyuncuların çok fazla olumlu yorum yapmadığı Duke Nukem Forever, Ağustos ayında Mac platformuna merhaba diyecek.
Windows platformundaki oyunları Mac platformuna taşıyan Aspyr, Duke Nukem Forever'ın Ağustos ayı içersinde Mac platformu için hazır olacağını duyurdu. %10'luk indirim ile 45 dolardan Gameagent sitesinden satışa sunulan Duke Nukem Forever for Mac, ayrıca Steam üzerinden de satışa sunulacak.
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bir argüman alayım ?
adam mühendis (@manyakurt)
Oyun meraklısına yeterince keyifli yalnız, grafik olarak çok bir şey vaad etmediği için mac'lerdeki kalite pc'lerden çok da farklı olmayacaktır zanlımca.
Neden zayıf olsun ki, eskidendi onlar. Benim 2 senelik cihazda 4670 var mesela ki bu oyunu rahatça oynatır. Aynı dönemin yüksek modellerinde 5870 vardı. Şu anki imac lerde misal 6750(giriş) ve 6970 var, yetmiyormu :)
You tube de bir çok test var.