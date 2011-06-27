Duke Nukem Forever, Mac platformuna geliyor

Yaklaşık 14 yıllık büyük bekleyişin ardından pazardaki yerini alan ancak oyuncuların çok fazla olumlu yorum yapmadığı Duke Nukem Forever, Ağustos ayında Mac platformuna merhaba diyecek.

Windows platformundaki oyunları Mac platformuna taşıyan Aspyr, Duke Nukem Forever'ın Ağustos ayı içersinde Mac platformu için hazır olacağını duyurdu. %10'luk indirim ile 45 dolardan Gameagent sitesinden satışa sunulan Duke Nukem Forever for Mac, ayrıca Steam üzerinden de satışa sunulacak.