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Duke Nukem Forever, Mac platformuna geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,4b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık 14 yıllık büyük bekleyişin ardından pazardaki yerini alan ancak oyuncuların çok fazla olumlu yorum yapmadığı Duke Nukem Forever, Ağustos ayında Mac platformuna merhaba diyecek.

Windows platformundaki oyunları Mac platformuna taşıyan Aspyr, Duke Nukem Forever'ın Ağustos ayı içersinde Mac platformu için hazır olacağını duyurdu. %10'luk indirim ile 45 dolardan Gameagent sitesinden satışa sunulan Duke Nukem Forever for Mac, ayrıca Steam üzerinden de satışa sunulacak.


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séquestre 8 yıl
İlk PlayStation 1 imi aldığım zaman ne oynardım bu oyunu küçüktük o zamanlar , anılarım depreşti :)
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manyakurt 8 yıl
alpa07
mac olan bu oyunu mu oynayacak

bir argüman alayım ?
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monsieurje 8 yıl

manyakurt

alpa07

mac olan bu oyunu mu oynayacak


bir argüman alayım ?


adam mühendis
(@manyakurt)
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alpa07 8 yıl
mac olan bu oyunu mu oynayacak
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manyakurt 8 yıl
Batuist
Maclerin ekran kartları hep zayıf tutulduğu için oynayış keyfi PCdeki kadar güzel olmicaktır sanırım. Tabi bu oyunun ne kadar keyifli bir oyun olduğunada bağlı..

Oyun meraklısına yeterince keyifli yalnız, grafik olarak çok bir şey vaad etmediği için mac'lerdeki kalite pc'lerden çok da farklı olmayacaktır zanlımca.
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Batuist 8 yıl
Maclerin ekran kartları hep zayıf tutulduğu için oynayış keyfi PCdeki kadar güzel olmicaktır sanırım. Tabi bu oyunun ne kadar keyifli bir oyun olduğunada bağlı..
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2smoke 8 yıl
Batuist

Maclerin ekran kartları hep zayıf tutulduğu için oynayış keyfi PCdeki kadar güzel olmicaktır sanırım. Tabi bu oyunun ne kadar keyifli bir oyun olduğunada bağlı..


Neden zayıf olsun ki, eskidendi onlar. Benim 2 senelik cihazda 4670 var mesela ki bu oyunu rahatça oynatır. Aynı dönemin yüksek modellerinde 5870 vardı. Şu anki imac lerde misal 6750(giriş) ve 6970 var, yetmiyormu :)

You tube de bir çok test var.
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Vipracing 8 yıl
Duke'ü ayıp olması diye almak lazım
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