Dün Windows 95 işletim sistemi 16, Windows XP işletim sistemi 10 yılını doldurdu

Microsoft dün dev olma yolunda en büyük adımları attığı iki tarihi ürününün yıldönümlerini kutladı. Bunlar Windows 95 ve Windows XP işletim sistemleri.





MS-DOS sistemi üzerine inşa edilen 4. Windows sürümü olan Chicago kod adlı Windows 95 işletim sistemi Microsoft tarafından 24 Ağustos 1995 tarihinde Rolling Stones konseri eşliğinde piyasaya sürülmüş ve tüketici bilgisayarları alanında yeni bir çığır açmıştı.





Masaüstü, sağ tık işlevi, Start-Başlat butonu, 255 karaktere kadar dosya isimleri, Tak ve Çalıştır özellikleri ilk kez Windows 95 ile hayatımıza girdi. Sistem gereksinimleri 16 MHZ 32Bit işlemci, 4MB RAM ve 50MB sabit disk alanı şeklindeydi. Bilgisayarların en fazla sahip olabileceği RAM miktarı o döneme göre 480MB ile sınırlıydı. Şirket tarihini baştan yazan Windows 95 işletim sistemi 2001 yılında pazardan çekildi.





Microsoft'a şu anki işletim sistemi pazar payını kazandıran yenilikçi Windows XP sürümü ise 24 Ağustos 2001 tarihinde üreticilere sunuldu. Son kullanıcıya ulaşma tarihi ise 25 Ekim 2001 idi. Windows XP, daha önceki Windows sürümlerinden farklı olarak tamamen 32 bitlik Windows NT ve Windows 2000 çekirdekleri (kernel) üzerine kuruldu.





Whistler kod adlı Windows XP 1999 yılında geliştirilmeye başlandı. 18 ayda geliştirilmesi tamamlanan Windows XP'nin altın sürüm olarak adlandırılan ilk sürümü Microsoft başkanı Bill Gates ve başkan yardımcısı Jimm Allchin tarafından PC üreticilerine helikopterlerle dağıtıldı. Helikopterler Windows XP ve üretici firmaların logolarıyla süslenmişti.





Windows XP işletim sistemi yüzde 49 ile işletim sistemi pazarını domine etmeye devam ediyor. Nisan 2014 tarihinde ise XP SP3 sürümüne verilen destek kesilerek tamamen tarihe gömülmüş olacak. Microsoft'un yeni gözdesi Windows 8'in ise gelecek ay ki BUILD konferansında ayrıntılı olarak kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.