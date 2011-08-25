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Dün Windows 95 işletim sistemi 16, Windows XP işletim sistemi 10 yılını doldurdu

7 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft dün dev olma yolunda en büyük adımları attığı iki tarihi ürününün yıldönümlerini kutladı. Bunlar Windows 95 ve Windows XP işletim sistemleri.

MS-DOS sistemi üzerine inşa edilen 4. Windows sürümü olan Chicago kod adlı Windows 95 işletim sistemi Microsoft tarafından 24 Ağustos 1995 tarihinde Rolling Stones konseri eşliğinde piyasaya sürülmüş ve tüketici bilgisayarları alanında yeni bir çığır açmıştı.

Masaüstü, sağ tık işlevi, Start-Başlat butonu, 255 karaktere kadar dosya isimleri, Tak ve Çalıştır özellikleri ilk kez Windows 95  ile hayatımıza girdi. Sistem gereksinimleri 16 MHZ 32Bit işlemci, 4MB RAM ve 50MB sabit disk alanı şeklindeydi. Bilgisayarların en fazla sahip olabileceği RAM miktarı o döneme göre 480MB ile sınırlıydı. Şirket tarihini baştan yazan Windows 95 işletim sistemi 2001 yılında pazardan çekildi.

Microsoft'a şu anki işletim sistemi pazar payını kazandıran yenilikçi Windows XP sürümü ise 24 Ağustos 2001 tarihinde üreticilere sunuldu. Son kullanıcıya ulaşma tarihi ise 25 Ekim 2001 idi. Windows XP, daha önceki Windows sürümlerinden farklı olarak tamamen 32 bitlik Windows NT ve Windows 2000 çekirdekleri (kernel) üzerine kuruldu. 

Whistler kod adlı Windows XP 1999 yılında geliştirilmeye başlandı. 18 ayda geliştirilmesi tamamlanan Windows XP'nin altın sürüm olarak adlandırılan ilk sürümü Microsoft başkanı Bill Gates ve başkan yardımcısı Jimm Allchin tarafından PC üreticilerine helikopterlerle dağıtıldı. Helikopterler Windows XP ve üretici firmaların logolarıyla süslenmişti.

Windows XP işletim sistemi yüzde 49 ile işletim sistemi pazarını domine etmeye devam ediyor. Nisan 2014 tarihinde ise XP SP3 sürümüne verilen destek kesilerek tamamen tarihe gömülmüş olacak. Microsoft'un yeni gözdesi Windows 8'in ise gelecek ay ki BUILD konferansında ayrıntılı olarak kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

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akcanon 7 yıl
Hey Masallah
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Nef'i 7 yıl
Zaman geçiyor... 10 sene sonra bir de bu konuyu hortlatmak lazım. :)
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brev 7 yıl
Zaman insanın gözündeki yaş yanaklarından aşağıya süzülüp çenesinden yere damlamadan geçip gidiyor...Birde bakmışsın toprak olmuşsun...
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northernlights 7 yıl
Vay be zaman ne çabuk geçiyor.
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unut93 7 yıl
şifre bölümünde
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unut93 7 yıl
xp kuramıyorum girdiğiniz ürün kimliği diyor :S ?
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Kagnaroos 7 yıl
Dunyayi degistirdigin icin tesekkurler Microsoft!
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crashday 7 yıl
486 serisi 100 mhz cpu 16 mb ram ile volfied oynardık...
ve de o pc hala çalışıyor...
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Kodperest 7 yıl
Windows 95 Sistem gereksinimleri 16 MHZ 32Bit işlemci, 4MB RAM ve 50MB sabit disk alanı.
belkide 10 yıl sonra şu an ki sistemlerimizde bunun gibi basit ve komik gelicek bize
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brev 7 yıl crashday
crashday

486 serisi 100 mhz cpu 16 mb ram ile volfied oynardık...
ve de o pc hala çalışıyor...


işte adamım benim.486 dx-33 8 mb ram ile volfied oynardım.O dönem o oyunun hastasıydım.Ben satmıştım.Ama elimde hala daha 486dlc 40mhz 4mbram,200mb hdd,9"lcd ekranlı bir laptop var ve çalışıyor.93-94 model...
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Şeker Hapı 7 yıl
xp zamanına göre tabii iyi bir işletim sistemi ancak w7 yanında pek de bir güzelliği kalmadı yakında desteğide kesilecek ayrıca yüksek özelliklerdeki pc lerde xp artık w7 kadar stabil çalışmıyor ayrıca linux çıkalı 20 yıl oldu demiş arkadaş da 20 yıl önceki sürümü kullandı mıbakalım hiç konuşuyor...
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Recharged 7 yıl
Hala XP en çok kullanılan işletim sistemi.
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DH Misafiri 7 yıl
WinXP çıktığı zamanlarda da aynı sözler sarfedilirdi. Win98 gibi bir işletim sistemi yok. 98 gibisi bir daha gelmez. Mümkün değil XP 98'i tutmaz v.s...
Şimdi aynı şeyler XP-Win7 ikilisi için söyleniyor.
Win7 şuanda tartışmaz en iyi Microsoft işletim sistemi koltuğundadır.
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mert1907 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

WinXP çıktığı zamanlarda da aynı sözler sarfedilirdi. Win98 gibi bir işletim sistemi yok. 98 gibisi bir daha gelmez. Mümkün değil XP 98'i tutmaz v.s...

Şimdi aynı şeyler XP-Win7 ikilisi için söyleniyor.

Win7 şuanda tartışmaz en iyi Microsoft işletim sistemi koltuğundadır.


Bu işler hep öyledir.7 çıkar XP kötülenir,8 çıkar 7 kötülenir böyle gider.Sonuçta Microsoft'da biliyor XP'nin hala iyi bir sistem olduğunu ama varlığını devam ettirmek için mecburen de olsa üvey evlat muamelesi yapmak zorundalar.
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huseyincarnege 7 yıl
okadar beyenildiyse win xp2 cıkarsınlar :)
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