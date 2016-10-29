Dünya GSM Birliği Yönetim Kurulu’nda iki Türk yönetici

1995 yılından bu yana faaliyet gösteren, dünyada 800’den fazla GSM operatörün yanı sıra ilgili yan sektörlerdeki yaklaşık 300 şirketi de temsil eden ve Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) gibi pek çok önemli etkinliğe de ev sahipliği yapan Dünya GSM Birliği (GSMA) 2017-2018 dönemi yeni Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu

2016 yılı GSMA Mobil Ekonomi verilerine göre 1 trilyon doları geçen gelir büyüklüğü ve 4,7 milyar tekil kullanıcıya ulaşan mobil iletişim sektörü GSMA tarafından temsil ediliyor. Yapılan son açıklamaya göre yeni yönetim kurulu üyelerini belirleyen GSMA’da, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yer alacağı duyuruldu.

Görevler 1 Ocak'ta başlayacak ve 2 yıl sürecek

Daha önce Vodafone Grubu Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge CEO’luğu görevini yürüten Timuray, böylelikle mobil iletişim sektörünün çatı organizasyonu GSMA’in en büyük ikinci üyesi olan Vodafone Grubu’nu temsilen yönetim kuruluna girdi.

1 Ocak itibariyle göreve başlayacak ve 2 yıl süreyle sektöre yön verecek GSMA’nın yeni Yönetim Kurulu’na katılan bir başka Türk yönetici, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise açıklamasında Turkcell’in 4.5G’de üstlendiği teknolojik liderlik, servis odaklı büyüme modeli ve bölgedeki gücüyle GSMA’e katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.

Üstelik 2016 yılının en güçlü 100 teknoloji insanı listesine (GTB Power100 2016) Türkiye’den Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu girmeyi başardı. Avrupa kategorisindeki en güçlü 10 isim arasında Terzioğlu ile birlikte Vodafone Grup CEO’su Vittorio Colao, Telefónica CEO’su Cesar Alierta, Deutsche Telekom CEO’su, Timotheus Höttges gibi Telekom sektörünün en güçlü yöneticileri bulunuyor.