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Dünya GSM Birliği Yönetim Kurulu’nda iki Türk yönetici

Mobil iletişim sektörünün çatı organizasyonu Dünya GSM Birliği’nin 2017-2018 dönemi yeni yönetim kurulunda Vodafone'dan Serpil Timuray ve Turkcell'den Kaan Terzioğlu da yer alacaklar.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1995 yılından bu yana faaliyet gösteren, dünyada 800’den fazla GSM operatörün yanı sıra ilgili yan sektörlerdeki yaklaşık 300 şirketi de temsil eden ve Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) gibi pek çok önemli etkinliğe de ev sahipliği yapan Dünya GSM Birliği (GSMA) 2017-2018 dönemi yeni Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
2016 yılı GSMA Mobil Ekonomi verilerine göre 1 trilyon doları geçen gelir büyüklüğü ve 4,7 milyar tekil kullanıcıya ulaşan mobil iletişim sektörü GSMA tarafından temsil ediliyor. Yapılan son açıklamaya göre yeni yönetim kurulu üyelerini belirleyen GSMA’da, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yer alacağı duyuruldu.

Görevler 1 Ocak'ta başlayacak ve 2 yıl sürecek

Daha önce Vodafone Grubu Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge CEO’luğu görevini yürüten Timuray, böylelikle mobil iletişim sektörünün çatı organizasyonu GSMA’in en büyük ikinci üyesi olan Vodafone Grubu’nu temsilen yönetim kuruluna girdi.
1 Ocak itibariyle göreve başlayacak ve 2 yıl süreyle sektöre yön verecek GSMA’nın yeni Yönetim Kurulu’na katılan bir başka Türk yönetici, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise açıklamasında Turkcell’in 4.5G’de üstlendiği teknolojik liderlik, servis odaklı büyüme modeli ve bölgedeki gücüyle GSMA’e katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.
Üstelik 2016 yılının en güçlü 100 teknoloji insanı listesine (GTB Power100 2016) Türkiye’den Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu girmeyi başardı. Avrupa kategorisindeki en güçlü 10 isim arasında Terzioğlu ile birlikte Vodafone Grup CEO’su Vittorio Colao, Telefónica CEO’su Cesar Alierta, Deutsche Telekom CEO’su, Timotheus Höttges gibi Telekom sektörünün en güçlü yöneticileri bulunuyor.

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asdf_13 2 yıl en beğenilen
türk telekomdan adam alsınlar bence.
tüm dünya AKN ile tanışmış olur.
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Macella 2 yıl
dünyaya yazık oldu
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man utd 2 yıl
Bize ne faydası var?
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sniper23 2 yıl
Turk Telekom duymasın.
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hcmanx 2 yıl
Türkiye'deki gsm operetörlerinin soygun tecrübelerinden baya etkilemişler galiba
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jerry smith 2 yıl
trukcell nedir ya yeni mi çıktı ?
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asdf_13 2 yıl en beğenilen
türk telekomdan adam alsınlar bence.
tüm dünya AKN ile tanışmış olur.
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nokta_28 2 yıl asdf_13
asdf_13

türk telekomdan adam alsınlar bence.
tüm dünya AKN ile tanışmış olur.

Türk Telekom rüyasında bile göremez o noktaları..
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sis651 2 yıl asdf_13
AKK'yi ilk uygulamaya aldı diye Turkcell genel müdürünü almışlarya işte gruba. :)
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JackDanielSD 2 yıl asdf_13
asdf_13

türk telekomdan adam alsınlar bence.
tüm dünya AKN ile tanışmış olur.

türk telekom oyunu Turkcell'e verdi zaten
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