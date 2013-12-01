Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uygulama Haber Video ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya Kupası kura çekimini cebinizden takip edin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
182
1
Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünya Kupası kura çekimini cebinizden takip edin

Brezilya 2014 için eleme ve play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından sıra kupa grupları için kura çekimine geldi.

FIFA grup kuralarını 6 Aralık tarihinde çekmeye hazırlanırken, kura çekimini canlı olarak takip edebileceğiniz bir mobil uygulama da yayınladı.

iOS ve Android için yayınlanan uygulama kura çekimini canlı olarak aktarırken, kullanıcılar futbol haberleri, galeriler, arşivler ve FIFA TV Studio gibi özelliklere erişme imkanına sahip olacak. Ayrıca her hafta 197 ülkenin liglerinden maçlar ve goller de cebinizde olacak. 

Kura sonrasında ise grupların görünümü, takım profilleri, statlara gidiş rehberi gibi özellikler de uygulamaya eklenecek. 




Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Snapdragon 805, Galaxy S5 haberleri, 8 çekirdekli "gerçek" mobil işlemci, en hızlı Android telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim