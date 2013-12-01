Dünya Kupası kura çekimini cebinizden takip edin





Brezilya 2014 için eleme ve play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından sıra kupa grupları için kura çekimine geldi.





FIFA grup kuralarını 6 Aralık tarihinde çekmeye hazırlanırken, kura çekimini canlı olarak takip edebileceğiniz bir mobil uygulama da yayınladı.





iOS ve Android için yayınlanan uygulama kura çekimini canlı olarak aktarırken, kullanıcılar futbol haberleri, galeriler, arşivler ve FIFA TV Studio gibi özelliklere erişme imkanına sahip olacak. Ayrıca her hafta 197 ülkenin liglerinden maçlar ve goller de cebinizde olacak.





Kura sonrasında ise grupların görünümü, takım profilleri, statlara gidiş rehberi gibi özellikler de uygulamaya eklenecek.











