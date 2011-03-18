Dünya Tüketici Hakları Günü'nde yeni aldığı Lamborghini otomobilini parçaladı

Satın aldığımız bir ürün arızalındığı takdirde garanti kapsamında tamir edilmesi ya da yenisiyle değiştirilmesi için servise götürür, gereğinin yapılmasını bekleriz. Ancak kimi zaman sorun çözülmez veya yasaların belirlediği süreler çerçevesinde halledilemez. Bu aşamadan sonrası ise malum, sabırlı bir şekilde hak arama süreci başlar... Cümlemizde "sabırlı" ifadesine yer verdik çünkü haberimize konu olan olayda, tüm girişimleri sonuçsuz kalan Çinli tüketicinin, yaşananlara dikkat çekebilmek için yeni aldığı Lamborghini'sini parçalatmasına tanık olacağız.

Altı ay kadar önce yeni bir Lamborghini Gallardo satın alan kullanıcı, Kasım ayında ortaya çıkan motor arızası nedeniyle yerel Lamborghini satıcısıyla temasa geçiyor ve aracın servise alınarak arızanın giderilmesini talep ediyor. Ancak araç geri döndüğünde ilgili sorun düzeltilmediği gibi taşıma sırasında otomobile zarar geldiği anlaşılıyor. Bunun üzerine Lamborghini sahibi tazminat talep ediyor ancak bir karşılamak alamıyor. Son çare olarak Lamborghini ve şirketin tepe yöneticisi Stephan Winkelman'dan yardım isteyen kullanıcı, bu girişiminden de bir sonuç alamayınca artık son çare olarak yüz milyarlarca lira ödeyerek satın aldığı yeni Lamborghini'sini halka açık bir alanda parçalamaya karar veriyor.

Lamborghini'sini parçalatan kızgın kullanıcı, lüks markaların Çin pazarını istismar ettiğini, dünyanın herhangi bir yerinde sundukları servis kalitesini Çin'de vermediklerini belirtti. Dünya Tüketici Hakları Günü'nde gerçekleşen bu olay, satın aldığı bir ürünün arızalanmasından sonra problemi çözül(e)meyen bir kullanıcnın "en pahalı" tepkisi olarak hafızalardaki yerini aldı.