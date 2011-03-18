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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya Tüketici Hakları Günü'nde yeni aldığı Lamborghini otomobilini parçaladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,4b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Satın aldığımız bir ürün arızalındığı takdirde garanti kapsamında tamir edilmesi ya da yenisiyle değiştirilmesi için servise götürür, gereğinin yapılmasını bekleriz. Ancak kimi zaman sorun çözülmez veya yasaların belirlediği süreler çerçevesinde halledilemez. Bu aşamadan sonrası ise malum, sabırlı bir şekilde hak arama süreci başlar... Cümlemizde "sabırlı" ifadesine yer verdik çünkü haberimize konu olan olayda, tüm girişimleri sonuçsuz kalan Çinli tüketicinin, yaşananlara dikkat çekebilmek için yeni aldığı Lamborghini'sini parçalatmasına tanık olacağız.

Altı ay kadar önce yeni bir Lamborghini Gallardo satın alan kullanıcı, Kasım ayında ortaya çıkan motor arızası nedeniyle yerel Lamborghini satıcısıyla temasa geçiyor ve aracın servise alınarak arızanın giderilmesini talep ediyor. Ancak araç geri döndüğünde ilgili sorun düzeltilmediği gibi taşıma sırasında otomobile zarar geldiği anlaşılıyor. Bunun üzerine Lamborghini sahibi tazminat talep ediyor ancak bir karşılamak alamıyor. Son çare olarak Lamborghini ve şirketin tepe yöneticisi Stephan Winkelman'dan yardım isteyen kullanıcı, bu girişiminden de bir sonuç alamayınca artık son çare olarak yüz milyarlarca lira ödeyerek satın aldığı yeni Lamborghini'sini halka açık bir alanda parçalamaya karar veriyor.

Lamborghini'sini parçalatan kızgın kullanıcı, lüks markaların Çin pazarını istismar ettiğini, dünyanın herhangi bir yerinde sundukları servis kalitesini Çin'de vermediklerini belirtti. Dünya Tüketici Hakları Günü'nde gerçekleşen bu olay, satın aldığı bir ürünün arızalanmasından sonra problemi çözül(e)meyen bir kullanıcnın "en pahalı" tepkisi olarak hafızalardaki yerini aldı.


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DH Misafiri 8 yıl
Adam çok akıllı davranmış Lamborginin bu vidyodan sonra dünya çapında karizmasını aldığı zarara bak 1 kötü reklamı 100 iyi reklamla düzeltemezsin :)
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idemo 8 yıl
lambo burada kaybettiği imajını milyon dolarlar harcasa yerine koyamaz. helal olsun çinliye. boşuna dememişler önemli olan boyu değil, işlevi diye.
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DH Misafiri 8 yıl
helal olsun iyiki böyle bişey olmuş bende olsam benzin döker yakardım sonunda
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omarkatip 8 yıl
Reklam çok güzel kurgulanmış. Lamborghini sahibi birisi servise kızar, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü bekler ve arabasını birkaç işçi tutarak coşkulu halk önünde parçalatır.
İşçilerin de balyozların da maşallahı var! O balyozlar plastikten yada içi boş metalden herhalde. Ya da Lamborghini araçları 5 cm kalınlığında çelikten ve monoblok olarak üretiliyor galiba. Baksanıza balyoz bile işlemiyor.
Firma, araç sahibiyle anlaşmıştır, ya para almıştır ya da yeni Lambo aracı yoldadır meraklanmayın.

Meşhur bir söz vardır çok sevdiğim "Reklamın iyisi kötüsü olmaz"

Sağlıcakla kalın.
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DH Misafiri 8 yıl
:Dbutun konusulanlar bı yana .o balyoz darbelerıne karsı kaportanın gocmemesıne ne dıyesın.:Dhelal lambo..d.bu vıdeodn alnck ders... eger bı lambo parcalıcaksan bı de ekskavator kırala .d
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atroce 8 yıl
helal olsun çok iyi yapmış o durumda olsam öyle bişey yapardım

insanın aldığı bi üründen dolayı böyle bişey başına gelince resmen kafayı yedirtiyorlar ben olsam altına c4 koyup patlatırdım
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hitechh 8 yıl
Bence Lamborghini bu olayla büyük bir hasar gördü.Biraz pahalı oldu ama yapılabilecek en iyi tepkiyi verdi.
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fotifoti 8 yıl
adam iyi yapmış ama, becerememişler :) lamboya reklam olmuş. arabayı parçalayalım derken kendilerini heba etmişler olmamış. balyoz yerine sağlam bi buldozer fln la girişseymiş olurmuş :)
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darkman355 8 yıl
yuhh abi vurmayın yaa lamborgini ya
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yapuxna 8 yıl
abovvv 10 kiloluk balyozla metali bile ezilmiyo :)
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mezka 8 yıl
yaw gider kırılan yerleri yeniletir sanki parasımı yok önemli olan motoru :D
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real_kuru 8 yıl
bir trilyon para vereceğim araç çalışmayacak !!! ben o yetkilileri yerim...
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Nightmare70 8 yıl
Aston Martin alacan böyle bir derdin olmayacak adamlar aracın arızalanınca helikopterle geliyor aracının yanına :D
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