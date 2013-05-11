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Dünya çapında 45 milyon dolarlık siber soygun yapan çete çökertildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında 45 milyon dolarlık siber soygun yapan çete çökertildi

İnsanlar bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaya başladığı günden bu yana hacker'ların bu alana yoğunlaşan bir saldırı trafiği oluşmaya başladı. ABD'de yapılan bir operasyon siber soygunların ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.

Brooklyn savcısı tarafından yürütülen operasyonda bankaların ön ödeme kartlarını boşaltarak kendi hesaplarına aktaran bir çetenin New York hücresindeki 7 kişi gözaltına alınırken, liderinin ise Dominik Cumhuriyeti'nden bir çatışmada öldüğü belirlendi.

Çete 26 ülkede yaptığı soygunlarda toplam 45 milyon dolar elde etti. Savcılar 21. yüzyılın en büyük banka soygunu olduğunu belirtiyor. Çetenin yöntemi ise bir hayli ilginç. 

Aslında olay banka güvenliği zaafiyeti sonucu ortaya çıktı. Hackerlar Birleşik Arap Emirlikleri bankası Rakbank ve Umman bankası Muskat sistemlerine girerek ön ödemeli kartlarının limitlerini kaldırmayı başardı. Ardından müşterilerdeki ön ödeme kartlarının numaralarını elde ederek kendi sahte ATM kartlarına yükledi. 

Böylece bankaların ön ödemeli kartları dolaylı olarak çetenin eline geçmiş oldu. Kart şifreleri de ele geçirilince geriye sadece ATM'lerden paraları çekmek kaldı. Bu şekilde yüzlerce ATM soygun için kullanıldı. Çete sistemi çökertenler ve kartlarla paraları çekenler olarak iki grup halinde çalıştı.

Çete bu şekilde 26 ülkede soygunlar gerçekleştirdi ve paralar Porsche Panamera gibi lüks araç ve eşyalara harcanarak aklandı. 

Yakalanan elemanlar her kara para aklama işlemi için 10 yıla kadar, her ATM soygunu için 7.5 yıla kadar hapis cezası ve 250 bin dolar para cezası ile yargılanıyor.  

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2418841,00.asp Yorum Yaz
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murdocklawless 6 yıl en beğenilen
insanın aç gözlülüğünün bir işareti daha. tamam hırsızsın onu anladık. bu işi bir kere yap, ondan sonra git başka bir ülkeye yap bir iki yatırım kurtar hayatını, paşalar gibi yaşa. yok olmaz, sürekli çekilecek o paralar sonrada yaka ele verilecek illa ki.
insanın aç gözlülüğünün bir işareti daha. tamam hırsızsın onu anladık. bu işi bir kere yap, ondan sonra git başka bir ülkeye yap bir iki yatırım kurtar hayatını...
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cepni27 6 yıl
murdocklawless
insanın aç gözlülüğünün bir işareti daha. tamam hırsızsın onu anladık. bu işi bir kere yap, ondan sonra git başka bir ülkeye yap bir iki yatırım kurtar hayatını, paşalar gibi yaşa. yok olmaz, sürekli çekilecek o paralar sonrada yaka ele verilecek illa ki.

bu dediğin Senin benim gibi ''TÜRK ZİHNİYETİ'' mantıgı. onlarda ise asalalık var.hep bedavacılık var.Tatminkarlık yok elin adamında.
4000 yıllık bizde kültür var en az. adamlarda 200yıllık amerika kültürü yada ada kültürü.
Ahilik , melamin kültürü vb.
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ǤЅ 6 yıl
internet üzerinden paylaştığın bilgiler hep risk içerir.
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Zuko 6 yıl
murdocklawless

insanın aç gözlülüğünün bir işareti daha. tamam hırsızsın onu anladık. bu işi bir kere yap, ondan sonra git başka bir ülkeye yap bir iki yatırım kurtar hayatını, paşalar gibi yaşa. yok olmaz, sürekli çekilecek o paralar sonrada yaka ele verilecek illa ki.


Tüm filmlerde "Bu son işimiz." deyip her defasında başları belaya girmiyor mu hocam?
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HumbiGumbi 6 yıl
murdocklawless
insanın aç gözlülüğünün bir işareti daha. tamam hırsızsın onu anladık. bu işi bir kere yap, ondan sonra git başka bir ülkeye yap bir iki yatırım kurtar hayatını, paşalar gibi yaşa. yok olmaz, sürekli çekilecek o paralar sonrada yaka ele verilecek illa ki.

para tatlıdır :) hangi yatırım bu kadar kolay ve çok para getirecek. onu sende yapmassın başkasıda tek seferde 5 milyon 10 milyon mu yoksa 45 milyon mu yakalanırsa her türlü yakalanacak yakalanmazsa da hayatı kurtulacak .
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Zenci Forvet 6 yıl
Paranın gözü kör olsun.
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General. 6 yıl
26 ülke genelinde oha diyorum
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AktifProje 6 yıl
oha
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murdocklawless 6 yıl en beğenilen
insanın aç gözlülüğünün bir işareti daha. tamam hırsızsın onu anladık. bu işi bir kere yap, ondan sonra git başka bir ülkeye yap bir iki yatırım kurtar hayatını, paşalar gibi yaşa. yok olmaz, sürekli çekilecek o paralar sonrada yaka ele verilecek illa ki.
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