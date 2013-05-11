Dünya çapında 45 milyon dolarlık siber soygun yapan çete çökertildi





İnsanlar bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaya başladığı günden bu yana hacker'ların bu alana yoğunlaşan bir saldırı trafiği oluşmaya başladı. ABD'de yapılan bir operasyon siber soygunların ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.





Brooklyn savcısı tarafından yürütülen operasyonda bankaların ön ödeme kartlarını boşaltarak kendi hesaplarına aktaran bir çetenin New York hücresindeki 7 kişi gözaltına alınırken, liderinin ise Dominik Cumhuriyeti'nden bir çatışmada öldüğü belirlendi.





Çete 26 ülkede yaptığı soygunlarda toplam 45 milyon dolar elde etti. Savcılar 21. yüzyılın en büyük banka soygunu olduğunu belirtiyor. Çetenin yöntemi ise bir hayli ilginç.





Aslında olay banka güvenliği zaafiyeti sonucu ortaya çıktı. Hackerlar Birleşik Arap Emirlikleri bankası Rakbank ve Umman bankası Muskat sistemlerine girerek ön ödemeli kartlarının limitlerini kaldırmayı başardı. Ardından müşterilerdeki ön ödeme kartlarının numaralarını elde ederek kendi sahte ATM kartlarına yükledi.





Böylece bankaların ön ödemeli kartları dolaylı olarak çetenin eline geçmiş oldu. Kart şifreleri de ele geçirilince geriye sadece ATM'lerden paraları çekmek kaldı. Bu şekilde yüzlerce ATM soygun için kullanıldı. Çete sistemi çökertenler ve kartlarla paraları çekenler olarak iki grup halinde çalıştı.





Çete bu şekilde 26 ülkede soygunlar gerçekleştirdi ve paralar Porsche Panamera gibi lüks araç ve eşyalara harcanarak aklandı.





Yakalanan elemanlar her kara para aklama işlemi için 10 yıla kadar, her ATM soygunu için 7.5 yıla kadar hapis cezası ve 250 bin dolar para cezası ile yargılanıyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2418841,00.asp