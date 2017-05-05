Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor

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Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, dünyadaki farklı ülkelerde aynı kategorideki ürünlerin fiyatlarına ilişkin bir rapor yayınladı. Paylaşılan raporda otorite kabul edilen kurumlardaki veya doğrudan ortak satış kanallarındaki güncel fiyatlar baz alınarak bir karşılaştırma yapılmış. Hazırlanan özel raporda dünyadaki tüm büyük ülkelere yer verilmiş ve fiyatlar, dolar bazında sıralanmış.

Listede baz alınan ürünler arasında iPhone 7 de yer alıyor ve Türkiye ağır vergi yükünün de etkisi ile en tepede konumlanmış. Apple Store Online sayfasındaki fiyatlar baz alınarak yapılan sıralamada 128GB kapasiteli iPhone 7, 1200 dolar ile en pahalı Tükiye’de satılıyor. İkinci sırada 1115 dolar ile Brezilya geliyor. Tablodaki diğer rakamlar şöyle:

Otomobil Fiyatlarında En Pahalı 15. Ülke

Beş yıldızlı otel fiyatlarına bakıldığında ortalama 141.9 dolar ile en altlarda yer alan Türkiye, 2 litre coca-cola fiyatında 0,99 dolar ile Malezya’nın hemen üstünde 46. sırada. Orta seviye (Volkswagen Golf ve dengi) bir araba için fiyatlara baktığımızdaysa Türkiye 26 bin 938 dolar ile 15. sırada yer almış. En tepede 90 bin 846 dolar ile Singapur geliyor.

Benzin fiyatlarına baktığımızdaysa Türkiye’nin son yıllarda dolar bazında ciddi bir düşüş yaşadığı görülüyor. Geçen yıla kıyasla da en pahalı ülkeler sıralamasında 10 sıra geriye düşmüşüz. Tabi bu düşüş, doların TL karşında değer kazanmasıyla ilintili olsa da Türkiye’nin petrolü tamamen yurtdışından dolar ile alması, düşüşte farklı etkenlerin de olduğuna kanıt olarak gösterilebilir.

Buradaki sıralama da şöyle olmuş:

Tablodaki diğer rakamlar ve listenin devamına buradan ulaşılabilir.