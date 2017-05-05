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Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor

Deutsche Bank, otorite kurumlardan derlediği bilgiler ışığında bir rapor yayınladı ve farklı kategorilerde en pahalı ülkeleri sıraladı. Bazı kategorilerde şaşırtıcı sonuçlar var.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor
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Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, dünyadaki farklı ülkelerde aynı kategorideki ürünlerin fiyatlarına ilişkin bir rapor yayınladı. Paylaşılan raporda otorite kabul edilen kurumlardaki veya doğrudan ortak satış kanallarındaki güncel fiyatlar baz alınarak bir karşılaştırma yapılmış. Hazırlanan özel raporda dünyadaki tüm büyük ülkelere yer verilmiş ve fiyatlar, dolar bazında sıralanmış.

Listede baz alınan ürünler arasında iPhone 7 de yer alıyor ve Türkiye ağır vergi yükünün de etkisi ile en tepede konumlanmış. Apple Store Online sayfasındaki fiyatlar baz alınarak yapılan sıralamada 128GB kapasiteli iPhone 7, 1200 dolar ile en pahalı Tükiye’de satılıyor. İkinci sırada 1115 dolar ile Brezilya geliyor. Tablodaki diğer rakamlar şöyle:  

Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor
 

Otomobil Fiyatlarında En Pahalı 15. Ülke

Beş yıldızlı otel fiyatlarına bakıldığında ortalama 141.9 dolar ile en altlarda yer alan Türkiye, 2 litre coca-cola fiyatında 0,99 dolar ile Malezya’nın hemen üstünde 46. sırada. Orta seviye (Volkswagen Golf ve dengi) bir araba için fiyatlara baktığımızdaysa Türkiye 26 bin 938 dolar ile 15. sırada yer almış. En tepede 90 bin 846 dolar ile Singapur geliyor.

Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor

Benzin fiyatlarına baktığımızdaysa Türkiye’nin son yıllarda dolar bazında ciddi bir düşüş yaşadığı görülüyor. Geçen yıla kıyasla da en pahalı ülkeler sıralamasında 10 sıra geriye düşmüşüz. Tabi bu düşüş, doların TL karşında değer kazanmasıyla ilintili olsa da Türkiye’nin petrolü tamamen yurtdışından dolar ile alması, düşüşte farklı etkenlerin de olduğuna kanıt olarak gösterilebilir.

Buradaki sıralama da şöyle olmuş:

Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor
 

Tablodaki diğer rakamlar ve listenin devamına buradan ulaşılabilir.


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mrslimshady 2 yıl en beğenilen
MAKARNA UCUZ SIKINTI YOK
3 Yanıt Yanıtla +511
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the_hornet 2 yıl
İşte bu yüzden avrupalılar bizi kıskanıyor
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TALLEX 2 yıl
Olsun bizim yolumuz var
2 Yanıt Yanıtla +280
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engurlu 2 yıl
Su anda iphone 7 128gb 1040$ a denk geliyor... Haberde abartı var.. Tabi ki yine de çok yuksek..
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suicide 2 yıl
sen once okulunu bitir sonra millete vatansiz falan diye zirilda. genclik koluymus, biz genclik kolu caglarini gectik koc kafani da yorma.
harcarken verdiklerimi gectim, daha maas elime gecmeden bi asgari ucret kadar vergi veriyorum ben neredeyse, bos bos konusma simdi.
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javaprof 2 yıl
yav arkadaş bana artık kimse bişey yazmasın bir sürü final ve proje içinde kimsenin saçmalıklarını okuyamam.donanım forumumu siyaset forumu mu belli değil 1700 mesaj atmışım profilim açık 1500 ü donanım veya yazılım ile ilgilidir bi konuya yanlışlıkla ben vatanımı seviyorum vergi vermekten gocunmam yazdım küfürün bini bir para ne çok vatansız varmış şurda.zaten dh yönetimine mesaj attım hesabımı kapatın diye kimseyi çekemem.chp gençlık kolu olmuş bura.şunu da atayımda biraz araştırın iphone fiyatına bakarak olmuyor herşey. ofhayrat.org.tr/...
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TR_001 2 yıl
Ben direk blokluyorum ve kafam rahat oluyor. Size de öneririm.
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suicide 2 yıl
trajikomik seyler etrafta bilincsizce savruluyor :)
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deniz006 2 yıl
biz pahalılıktan domataes vs yiyemiyoruz diyoz seen ayfon diyon,,,4 gider 5 gelir 6 gelir 7 gelir 8 gelir bunlar hep müşteriyi nasıl yolarız stratejileri cep teline fazla kapılmayın aşın artık
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Leipold 2 yıl
O degilde i8 ne zaman cikacak? Yine dusurduk kirdik cami
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KOX B0SS 2 yıl
Ben belçikada oturuyorum
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cLk 2 yıl
Devlet otomobil ve cep telefonu sektöründen geçiniyor.
En güzel protesto yöntemi mümkün olduğunca almamak ertelemek.
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minormajor05 2 yıl
Her platformda aynı doneler, aynı veriler..Üstelik yıllardır aynı şeyler.. Hem de kendilerince çok zekiler..Bi batıramadınız ülkeyi..
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