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Tam Boyutta Gör Ulaşım aracı olarak motosiklet, kimileri için bir tutku, kimileri için de trafikten kaçınmanın en güzel yolu. Son yıllarda ise yemek dağıtım uygulamaları ile motosiklet kullanımı had safhaya ulaştı. Bazı illerde ise motosiklet sayısı otomobil sayısını geride bıraktı.

TÜİK verilerine göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583 olarak kayda geçti. İl bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 adet ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti.

Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobilleri geçti

Motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken 35 bin 801 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

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Muğla'da 2023 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 1 milyon 66 bin 736 kişi ikamet ediyor. Trafiğe kayıtlı 264 bin 570 motosiklet ile oranlandığında şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşerken, Muğla bu anlamda Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Muğla'yı Kilis ve Manisa takip etti.

Kişi başına en çok motosiklet düşen iller İl Motosiklet sayısı 2023 yılı itibarıyla nüfus Kişi başına düşen motosiklet Muğla 264.570 1.066.736 4,03 Kilis 35.801 155.179 4,33 Burdur 52.424 277.452 5,29 Manisa 276.230 1.475.716 5,34 Aydın 208.332 1.161.702 5,58 Antalya 458.133 2.696.249 5,89 Çanakkale 94.557 570.499 6,03 Hatay 234.972 1.544.640 6,57 Balıkesir 185.099 1.273.519 6,88 Isparta 61.070 449.777 7,36

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Motosiklet sayısı 4 ilde otomobil sayısını geçti