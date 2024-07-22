Motosiklet sayısı 4 ilde otomobil sayısını geçti

- Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobilleri geçti
- Kişi başına en çok motosiklet düşen iller
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TÜİK verilerine göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583 olarak kayda geçti. İl bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 adet ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti.
Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobilleri geçti
Motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken 35 bin 801 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.
Muğla'da 2023 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 1 milyon 66 bin 736 kişi ikamet ediyor. Trafiğe kayıtlı 264 bin 570 motosiklet ile oranlandığında şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşerken, Muğla bu anlamda Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Muğla'yı Kilis ve Manisa takip etti.
|İl
|Motosiklet sayısı
|2023 yılı itibarıyla nüfus
|Kişi başına düşen motosiklet
|Muğla
|264.570
|1.066.736
|4,03
|Kilis
|35.801
|155.179
|4,33
|Burdur
|52.424
|277.452
|5,29
|Manisa
|276.230
|1.475.716
|5,34
|Aydın
|208.332
|1.161.702
|5,58
|Antalya
|458.133
|2.696.249
|5,89
|Çanakkale
|94.557
|570.499
|6,03
|Hatay
|234.972
|1.544.640
|6,57
|Balıkesir
|185.099
|1.273.519
|6,88
|Isparta
|61.070
|449.777
|7,36
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.