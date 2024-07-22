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    Motosiklet sayısı 4 ilde otomobil sayısını geçti

    Türkiye'de motosiklet sayısı rekora koşarken Manisa ve Muğla gibi bazı illerde ise motosiklet sayısı otomobili geride bıraktı. Muğla ayrıca kişi başına düşen motosiklet sayısında da ilk sırada.
    Motosiklet sayısı 4 ilde otomobil sayısını geçti Tam Boyutta Gör
    Ulaşım aracı olarak motosiklet, kimileri için bir tutku, kimileri için de trafikten kaçınmanın en güzel yolu. Son yıllarda ise yemek dağıtım uygulamaları ile motosiklet kullanımı had safhaya ulaştı. Bazı illerde ise motosiklet sayısı otomobil sayısını geride bıraktı.

    TÜİK verilerine göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583 olarak kayda geçti. İl bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 adet ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 458 bin 133 ile Antalya, 426 bin 584 ile İzmir takip etti.

    Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da otomobilleri geçti

    Motosiklet sayısı Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 12 bin 846 otomobil bulunurken 35 bin 801 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Manisa'da 253 bin 555 otomobile karşılık 276 bin 230 motosikletin, Muğla'da 256 bin 566 otomobile karşılık 264 bin 570 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 349 otomobile karşılık 9 bin 899 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

    Muğla'da 2023 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 1 milyon 66 bin 736 kişi ikamet ediyor. Trafiğe kayıtlı 264 bin 570 motosiklet ile oranlandığında şehirde her 4 kişiye bir motosiklet düşerken, Muğla bu anlamda Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Muğla'yı Kilis ve Manisa takip etti.

    Kişi başına en çok motosiklet düşen iller
    İl Motosiklet sayısı 2023 yılı itibarıyla nüfus Kişi başına düşen motosiklet
    Muğla 264.570 1.066.736 4,03
    Kilis 35.801 155.179 4,33
    Burdur 52.424 277.452 5,29
    Manisa 276.230 1.475.716 5,34
    Aydın 208.332 1.161.702 5,58
    Antalya 458.133 2.696.249 5,89
    Çanakkale 94.557 570.499 6,03
    Hatay 234.972 1.544.640 6,57
    Balıkesir 185.099 1.273.519 6,88
    Isparta 61.070 449.777 7,36
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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