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    Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geldi!

    Akaryakıta ÖTV zammı yapıldı. 2025 ÖTV zammı devlet tarafından sınırlandırlarak yüzde 6 oranında gerçekleşti. Bakan Şimşek, enflasyonun altında zam yapıldığını söyledi.
    Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geldi! Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile akaryakıta ÖTV zammı geldi. 2025’de benzin, motorin ve LPG’den alınacak ÖTV miktarı belli oldu. Kararın yayımlanmasıyla birlikte akaryakıt ücretlerine zam geldi.

    Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile benzin, motorin ve LPG’den alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6 oranında artırıldı. Akaryakıtta ÖTV miktarı, TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde(Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranına göre güncelleniyor. TÜİK verilerine göre 2024 Temmuz-Kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olarak belirlendi.

    Akaryakıtta ÖTV artışı sınırlandırıldı

    Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Yİ-ÜFE’nin altında bir oranda zam yapıldı. Böylece devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçmiş oldu.

    Akaryakıta ne kadar zam geldi?

    Benzinin ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye yükseltildi. Böylece benzine 82 kuruş, motorine 77 kuruş, LPG'ye ise 35 kuruş zam gelmiş oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz." ifadesini kullandı.

    2025 akaryakıt zammı ne kadar?

    İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

    • Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam
    • Motorin: Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam
    • LPG: Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam

    İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

    • Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam
    • Motorin: Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam
    • LPG: Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84  TL/LT - 35 kuruş zam

    Ankara akaryakıt fiyatları

    • Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam
    • Motorin: Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam
    • LPG: Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam

    İzmir akaryakıt fiyatları

    • Benzin: Güncel: 44,05 TL/LT → Zamlı: 44,87 TL/LT - 82 kuruş zam
    • Motorin: Güncel: 45,01 TL/LT → Zamlı: 44,78 TL/LT - 77 kuruş zam
    • LPG: Güncel: 25,94 TL/LT → Zamlı: 26,29 TL/LT - 35 kuruş zam
    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241231-35.pdf https://www.dunya.com/ekonomi/akaryakitta-otv-duzenlemesi-benzin-motorin-ve-lpgye-zam-31-aralik-2024-akaryakit-fiyatlari-haberi-758815
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